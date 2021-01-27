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Рух дорогами Одеської області обмежують через снігопад

Новини Цензор.НЕТ Події

Рух дорогами Одеської області обмежують через снігопад

Трасами Одеса - Рені і Одеса - Кучурган заборонено рух вантажних автомобілів і пасажирських автобусів.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"З 21.00 27 січня 2021 забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів автомобільними дорогами загального користування державного значення", - сказано в повідомленні.

Йдеться про траси М-15 і М-16.

"Рух перекрито у зв'язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутністю видимості і температурою повітря до -1°С", - додали в "Укравтодорі".

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"Якщо знадобиться допомога на дорозі, телефонуйте в Службу автомобільних доріг в Одеській області або надсилайте свою геолокацію в Telegram, Viber, WhatsApp за тел. +380 (67) 575 68 86 (цілодобово)", - додали в службі.

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Перекрыли по этим двум не грузовому, а полностью всему транспорту. Грузовому перекрыли по всем остальным дорогам. И снега нет еще с обеда, никаких снежных заносов нет, есть сильный дождь и начинающееся обледенение.
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27.01.2021 22:33 Відповісти
Жопа наближається.
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27.01.2021 22:36 Відповісти
это в одессе дождь идет...а по области снег,непрекращающийся.обещают всю ночь и завтра целый день
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27.01.2021 22:39 Відповісти
Гига, в Кіровоградській області також зранку до 15-ї сніг валив, а потім дощ... Який за вікном в зараз. На вулиці-2С...
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27.01.2021 22:47 Відповісти
Рух дорогами Одеської області обмежують через снігопад - Цензор.НЕТ 2031 от нашего стола вашему...а к нам от румын пришло
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27.01.2021 22:52 Відповісти
Бабок натырят местные воры на том деле мама-не горюй а в Николаеве снега и не видели ,в Одессе тоже говорят что немного ...
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27.01.2021 22:35 Відповісти
щас спишут миллиони тон песка - ето же для них щастье
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27.01.2021 23:28 Відповісти
-1, но так холодно, как -20. Вчера видела только одну снегоуборочную машину. Труханов выборы отбивает.
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28.01.2021 06:54 Відповісти
 
 