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В Украине разрабатывают корабельный вертолет, - замминистра обороны Миронюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине разрабатывают корабельный вертолет, - замминистра обороны Миронюк

Для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины Министерство обороны заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета, а также вооружение корветов по турецкому проекту Ada.

Об этом сообщил Defense Express заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, передает Цензор.НЕТ.

"Разработка вертолета на базе глубокой модернизации Ми-2 с тотальной цифровизацией всех систем, будет разбита на несколько этапов. На первом, который должен завершиться уже в этом году, ожидается получение первой машины в виде вертолета берегового базирования. До 2023 года - создание вертолета для корвета, предусматривающего установку механизма складывания лопастей, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнение в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной", - заявил он.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Не позортеся, ще АН-2 почніть розробляти.
Майбутнє Збройних сил України це безпілотники та високоточна ракетна зброя.
У ******** війні ані танки, ані літаки вже не потрібні.
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27.01.2021 22:49
+6
Дело нужное, а на результат посмотрим...
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27.01.2021 22:45
+6
а чем принципиально отличается ми-2 от закупленных авакяном французских?если поменять всю авионику на суперсовременную,да двигатели собстенного производства,да лопасти?
только формой фюзеляжа?
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27.01.2021 22:57
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Дело нужное, а на результат посмотрим...
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27.01.2021 22:45 Ответить
Потрібно просто закупити готові морські гелікоптери NH90 які на сьогодні є найкращими машинами у світі. Мі-2 не підходить для морського базування, він замалий, в нього малий радіус діх, його морським вітром буде зносити під час зльоту та посадки, він не може взяти багато вантаіжу, не може транспортувати морську піхоту, не може перевозити поранених, не може нести протичовнові торпеди. Для чого вигадувати велосипед, якщо в Європі роблять чудові гелікоптери які
NH90 TTH & NFH in Action
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28.01.2021 00:08 Ответить
С радиусом действия у него очень хорошо. Новые двигатели более экономичные и грузоподъемные.
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28.01.2021 01:29 Ответить
В морі потрібно довго працювати без дозаправки, поки виконаєш завдання, поки знайдеш свій корабель, який вже відійшов в інший район, а GPS навігація може не працювати і орієнтирів ніяких в морі немає. Тому морський гелікоптер має мати запас пального на випадок позаштатних ситуацій, а на Мі-2 банально немає місця для пального та обладнання, для вантажу та десанту.
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28.01.2021 10:01 Ответить
от олень. ты бы статью дочитал... там пишут, что МИ-2 берегового базирования.
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28.01.2021 07:30 Ответить
Корабельний варіант гелікоптера планується той самий Мі-2, а він не підходить.
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28.01.2021 10:03 Ответить
Аналаговнет? Как тут можно сберечь секреты разработок, если гос. тайну сдают за обещание хорошей жизни в соседней стране?
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27.01.2021 22:46 Ответить
Анала-говнет это секретное название? Создание вертолёта для корвета.....
Это похоже на то как бездетная женщина собирает пелёночки для малыша.
Корвета нет а вертолёт уже "разарабатываем"....
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27.01.2021 23:01 Ответить
карабель тоже уже в разработке!!?))
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28.01.2021 07:49 Ответить
Не позортеся, ще АН-2 почніть розробляти.
Майбутнє Збройних сил України це безпілотники та високоточна ракетна зброя.
У ******** війні ані танки, ані літаки вже не потрібні.
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27.01.2021 22:49 Ответить
Колись Хрущов сказав що авіація вже не потрібна. Воювати будемо ракетами.
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27.01.2021 22:51 Ответить
а чем принципиально отличается ми-2 от закупленных авакяном французских?если поменять всю авионику на суперсовременную,да двигатели собстенного производства,да лопасти?
только формой фюзеляжа?
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27.01.2021 22:57 Ответить
ціною , за одного б/у "хранцуза " можна буде три нових своїх виготовити , але хабаря не отримаєш , тому так і залишиться у планах , як нові ракети яких "нам не потрібно бо вже на складах скільки там - 50 шт ?"
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28.01.2021 00:00 Ответить
Игнатьев Фион - а вот и " тотальной цифровизацией всех систем.." В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 812
В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 557
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27.01.2021 23:03 Ответить
Игнатьев Фион Літаки точно потрібні і танки ще також.Подивіться ось це відео:https://www.youtube.com/watch?v=ZTGpXQU39vk

На ньому F-16,з бомбами JDAM.Безпілотники потрібні,але вони набагато менше озброєння беруть,ніж літаки.
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27.01.2021 23:34 Ответить
Игнатьев Фион Ось вам ще відео роботи літака і тест цих бомб:https://www.youtube.com/watch?v=HvL2m4qQ85c
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27.01.2021 23:37 Ответить
Так оптимістично написано : "У ******** війні ані танки, ані літаки вже не потрібні" що захотілося добавити - " якщо у війнушку на компі різатися " А у житті воно щось трішки по-іншому виходить . Дуже добре коли у армії є високоточна зброя і безпілотники , але Азербайджан здобув успіхів у нещодавньому протистоянні з вірменами завдяки тисячам загиблих мотивованих і навчених бійців , ударам авіації та артилерії , коригованим безпілотниками . І як не дивно , АН-2 у безпілотники переобладнав Іноді кажуть що нове - давно забуте старе .
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27.01.2021 23:51 Ответить
Корабельний гвинтокрил ефективний для пошуку ПЛ. З нього опускають у воду гідромікрофон і прослуховують шум гвинтів субмарини.
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27.01.2021 22:49 Ответить
Главное чтобы не было как с украинской вакциной от короны - офис гидранта объявил о разработке и то успешной - дальше все - только мертвые с косами стоят В Украине разрабатывают корабельный вертолет, - замминистра обороны Миронюк - Цензор.НЕТ 6537
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27.01.2021 22:50 Ответить
А межпланетный шахматный турнир когда? В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 3001
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27.01.2021 22:54 Ответить
Мой скрин лучше В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 6961
В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 3138
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27.01.2021 23:05 Ответить
"а почему почему почему был вертолёт зЕлёный..."(с) В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 4974
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27.01.2021 23:21 Ответить
почти как гиперзвукавая ракета деда кабаева! В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 2678
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27.01.2021 23:27 Ответить
Дамір - це від "да здравствуєт міровая рєволюція!"
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28.01.2021 12:17 Ответить
Дословное значение имени: Железный / Настойчивый / Крепкий / Дающий мир, есть и другая версия что, имя образовано от персидского (ضمیر) [dhamir] перевод - "совесть; разум; эго; сердце; душа", а то что придумали себе коммуняки, мне насрать
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28.01.2021 12:45 Ответить
Граждане ! Не выбрасывайте кузова от копейки, из них можно будет делать "мерседесы" ! В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 7155
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27.01.2021 22:56 Ответить
Идиот...
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27.01.2021 22:56 Ответить
наче і гарно звучить. але коли фактично немає флоту... В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 2477
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27.01.2021 23:04 Ответить
Цікаво було б подивитись на тих відважних пілотів, що наважаться літати на тому "пєпєлаці" В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк - Цензор.НЕТ 7888
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27.01.2021 23:23 Ответить
А вони і тепер щодня на них літають і не скаржаться ; перевчити пілота на іншу модель бабла трішки коштує , це не зовсім те що на євробляху пересісти , плюс обслуговування і майже всі комплектуючі свої
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27.01.2021 23:57 Ответить
А гвинтокрилий корабель не будуть розробляти?
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27.01.2021 23:26 Ответить
.

чтобы зеля на ростов поудобнее в свое время спрыгнул ? без патриотически настроеных на этот раз сухопутных офицеров ?
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28.01.2021 00:29 Ответить
РАКЕТЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ !!!
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28.01.2021 00:58 Ответить
странное решение

если планируют строить турецкие корветы так и вертушки покупайте как на турках S-70B Seahawk . а так получается сам проект "Ada" для наших условий не идеал так еще и недовертолетом его ослабят

не . если гоняться за москальскими подлодками не планируется то как поисково-спасательный Ми-2 вполне сойдет . а вот создать на его базе противолодочный сложно . это куча бортовой аппаратуры которая напомню в Украине не производится . и которая наверное стоит дороже чем сам геликоптер . да еще и парочка торпед или ракет . да и времени займет наверно больше чем постройка самих корветов
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28.01.2021 09:01 Ответить
Не знаю, я не ахти какой спец по МИ-2, но не покидает ощущение того, что его просто пытаются ,,пристроить,, куда нибудь, абы не пропала модернизация. Во всяком случае, я не припомню, чтобы ,,Мотор-Сич,, разрабатывала в последнее время что то новое, тем более по морской тематике
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28.01.2021 09:37 Ответить
Таксі для командування?
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28.01.2021 11:06 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2%D0%9C%D0%A1%D0%91
20 декабря 2017 один Ми-2МСБ передали Национальной гвардии Украины[33], до конца мая 2018 года ещё 10 вертолётов Ми-2МСБ-В передали в вооружённые силы Украины.
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28.01.2021 13:15 Ответить
 
 