В Украине разрабатывают корабельный вертолет, - замминистра обороны Миронюк
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Для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины Министерство обороны заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета, а также вооружение корветов по турецкому проекту Ada.
Об этом сообщил Defense Express заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, передает Цензор.НЕТ.
"Разработка вертолета на базе глубокой модернизации Ми-2 с тотальной цифровизацией всех систем, будет разбита на несколько этапов. На первом, который должен завершиться уже в этом году, ожидается получение первой машины в виде вертолета берегового базирования. До 2023 года - создание вертолета для корвета, предусматривающего установку механизма складывания лопастей, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнение в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной", - заявил он.
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Это похоже на то как бездетная женщина собирает пелёночки для малыша.
Корвета нет а вертолёт уже "разарабатываем"....
Майбутнє Збройних сил України це безпілотники та високоточна ракетна зброя.
У ******** війні ані танки, ані літаки вже не потрібні.
только формой фюзеляжа?
На ньому F-16,з бомбами JDAM.Безпілотники потрібні,але вони набагато менше озброєння беруть,ніж літаки.
чтобы зеля на ростов поудобнее в свое время спрыгнул ? без патриотически настроеных на этот раз сухопутных офицеров ?
если планируют строить турецкие корветы так и вертушки покупайте как на турках S-70B Seahawk . а так получается сам проект "Ada" для наших условий не идеал так еще и недовертолетом его ослабят
не . если гоняться за москальскими подлодками не планируется то как поисково-спасательный Ми-2 вполне сойдет . а вот создать на его базе противолодочный сложно . это куча бортовой аппаратуры которая напомню в Украине не производится . и которая наверное стоит дороже чем сам геликоптер . да еще и парочка торпед или ракет . да и времени займет наверно больше чем постройка самих корветов
20 декабря 2017 один Ми-2МСБ передали Национальной гвардии Украины[33], до конца мая 2018 года ещё 10 вертолётов Ми-2МСБ-В передали в вооружённые силы Украины.