В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк
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Для посилення берегової авіації Військово-морських сил України Міністерство оборони замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного вертольота, а також озброєння корветів за турецьким проєктом Ada.
Про це повідомив Defense Express заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, передає Цензор.НЕТ.
"Розробка вертольота на базі глибокої модернізації Мі-2 з тотальною цифровізацією всіх систем, буде розбита на кілька етапів. На першому, який має завершитися вже цього року, очікується отримання першої машини у вигляді вертольота берегового базування. До 2023 року - створення вертольота для корвета, що передбачає установку механізму складання лопатей, щоб він зміг розміститися в ангарі корабля. Передбачається його виконання у двох версіях - пошуково-рятувальній і протичовновій", - заявив він.
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Это похоже на то как бездетная женщина собирает пелёночки для малыша.
Корвета нет а вертолёт уже "разарабатываем"....
Майбутнє Збройних сил України це безпілотники та високоточна ракетна зброя.
У ******** війні ані танки, ані літаки вже не потрібні.
только формой фюзеляжа?
На ньому F-16,з бомбами JDAM.Безпілотники потрібні,але вони набагато менше озброєння беруть,ніж літаки.
чтобы зеля на ростов поудобнее в свое время спрыгнул ? без патриотически настроеных на этот раз сухопутных офицеров ?
если планируют строить турецкие корветы так и вертушки покупайте как на турках S-70B Seahawk . а так получается сам проект "Ada" для наших условий не идеал так еще и недовертолетом его ослабят
не . если гоняться за москальскими подлодками не планируется то как поисково-спасательный Ми-2 вполне сойдет . а вот создать на его базе противолодочный сложно . это куча бортовой аппаратуры которая напомню в Украине не производится . и которая наверное стоит дороже чем сам геликоптер . да еще и парочка торпед или ракет . да и времени займет наверно больше чем постройка самих корветов
20 декабря 2017 один Ми-2МСБ передали Национальной гвардии Украины[33], до конца мая 2018 года ещё 10 вертолётов Ми-2МСБ-В передали в вооружённые силы Украины.