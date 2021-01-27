В Україні розробляють корабельний вертоліт, - заступник міністра оборони Миронюк

Для посилення берегової авіації Військово-морських сил України Міністерство оборони замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного вертольота, а також озброєння корветів за турецьким проєктом Ada.

Про це повідомив Defense Express заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, передає Цензор.НЕТ.

"Розробка вертольота на базі глибокої модернізації Мі-2 з тотальною цифровізацією всіх систем, буде розбита на кілька етапів. На першому, який має завершитися вже цього року, очікується отримання першої машини у вигляді вертольота берегового базування. До 2023 року - створення вертольота для корвета, що передбачає установку механізму складання лопатей, щоб він зміг розміститися в ангарі корабля. Передбачається його виконання у двох версіях - пошуково-рятувальній і протичовновій", - заявив він.

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