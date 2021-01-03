Госпогранслужба приглашает пилотов, желающих охранять украинскую границу на вертолетах Airbus Н125. ФОТОрепортаж

Ровно год назад, 3 января 2020 года, в Киев прилетели два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины. В этом году Украина получит еще 10 таких машин.

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что французские вертолеты в 4-5 раз экономичнее Ми-8, которые есть на вооружении ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Вертолеты за год налетали почти 460 часов. В 2020-м их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава. При этом обучение нередко сочеталось с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы Украины.

В настоящее время в Госпогранслужбе Украины уже подготовили шесть специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации. В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.

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В этом году украинское пограничное ведомство ожидает получить еще десять вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины.

"Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - говорится в сообщении.







Напомним, в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты Госпогранслужба Украины в целом ожидает получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

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