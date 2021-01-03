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Госпогранслужба приглашает пилотов, желающих охранять украинскую границу на вертолетах Airbus Н125. ФОТОрепортаж

Ровно год назад, 3 января 2020 года, в Киев прилетели два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины. В этом году Украина получит еще 10 таких машин.

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что французские вертолеты в 4-5 раз экономичнее Ми-8, которые есть на вооружении ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Вертолеты за год налетали почти 460 часов. В 2020-м их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава. При этом обучение нередко сочеталось с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы Украины.

В настоящее время в Госпогранслужбе Украины уже подготовили шесть специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации. В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.

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В этом году украинское пограничное ведомство ожидает получить еще десять вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины.

"Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба приглашает пилотов, желающих охранять украинскую границу на вертолетах Airbus Н125 01
Госпогранслужба приглашает пилотов, желающих охранять украинскую границу на вертолетах Airbus Н125 02
Госпогранслужба приглашает пилотов, желающих охранять украинскую границу на вертолетах Airbus Н125 03

Напомним, в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты Госпогранслужба Украины в целом ожидает получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

Также смотрите: Украинские вертолеты впервые полетели на отечественных лопастях. Сегодня были испытания, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6546) МВД (9324) вертолёт (1107)


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Топ комментарии
+13
..В пилотах вертолётов недостатка нет. Есть вопрос о заработной плате. Если она равна зарплате начальника контрольного отдела в аэропорту..в звании капттана.... то пусть продолжают искать... Или пусть восстанавливают полновесное обучение в Кременчуге и Харькове и готовят с нуля. А то хотят получить подготовленных пилотов... но платить не хотят.
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03.01.2021 14:47
+11
Шото этот сбитый летчик постояннго набирает рейтинг, а ваш неподмытый клоун теряет.

И всего 1,5 года прошло.
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03.01.2021 14:10
+10
А зачем, посадить уборщичу из квартала - 95 пусть рулит. Вот президент страной рулить и ничего для ЗЕбилов!
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03.01.2021 13:49
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порох диктатор? ну ты загнул
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03.01.2021 14:30 Ответить
Просто у него не получилось в 2019 году .Украинцы не дали .Потому что НЕ кацапы .А так все шло к этому .Он своим поведением и замашками очень на кацапского царька похож , просто лозунги и возможности у них разные НО суть это не меняет
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03.01.2021 14:52 Ответить
Ты уверен, что хотел бы увидеть непримиримого, боевого ищущего правду?
Ну как-то так он выглядит:
Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 - Цензор.НЕТ 6328
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03.01.2021 14:05 Ответить
Зачем ты свое селфи сделал и выложил сюда?
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03.01.2021 14:25 Ответить
Як кому, а мені Герхард сподобавсь. Нехай ще викладає
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03.01.2021 17:01 Ответить
ось який ти був у дитинстві! Чи це вже нащадок?
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03.01.2021 16:10 Ответить
Ровно год назад, 3 января 2020 года, в Киев прилетели два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины. В этом году Украина получит еще 10 таких машин. Источник: https://censor.net/ru/p3240275

А я все думав де це 50 гелікоптерів Рюкзакевича ?
Була б кваліфікація сам би був пілотом гелікоптера, гарні машини навідміну від радянського морально застарілого брухта
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03.01.2021 14:02 Ответить
Если возраст позволяет, вполне можешь получить нужную квалификацию.
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03.01.2021 14:08 Ответить
возраст+здоровье
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03.01.2021 14:08 Ответить
-- это почти несовместимые вещи...*)
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03.01.2021 14:13 Ответить
Ну нормальный, без врожденных отклонений, чел до 30 лет должен быть относительно здоров.

Я ж не про 73% зубожилов писал, которые здоровье уже в 16 лет под АТБ и в наливайках начинают терять.
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03.01.2021 14:19 Ответить
Ми не против... (с) *)
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03.01.2021 14:42 Ответить
вчера пара тракторов, сегодня вертолет..... они там в европе охренели???? должны быть в комплекте трактористы и пилоты и чтоб с гарантией до конца срока службы техники. и ТО за их счет
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03.01.2021 14:18 Ответить
З 1 січня ц.р. в Україні набув чинності закон "Про оборонні закупівлі". Відтепер оборонні закупівлі будуть більш відкритими - без зайвого засекречування. План закупівель, який замінює ДОЗ, буде розроблятись на три роки, а вітчизняна продукція, як державного, так і приватного сектору матиме перевагу перед іноземною
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text Закон "Про оборонні закупівлі" докорінно змінює законодавство у сфері оборонних закупівель з радянського на європейське.Цим законом вводиться багато новацій, зокрема:
- визначаються ******* процедури закупівель оборонної продукції, а також унормовуються процедури закритих закупівель;- забезпечується прозорість через зменшення підстав для засекречення та відмови від засекречення всього плану закупівель, що відповідно збільшує конкуренцію в оборонних закупівлях;

- для залучення більшої кількості постачальників запроваджується електронний реєстр з чіткими та зрозумілими критеріями включення до нього нових учасників;

- вводиться система критеріїв відбору постачальників - не лише за ціною продукції, а за збалансованою системою з урахуванням вимог до менеджменту якості, вартості життєвого циклу товару, співвідношення ціна-якість та відповідності вимогам замовника.
- для залучення інвесторів і нових постачальників змінюється система ціноутворення до ринкової;- унормовується імпорт та запроваджується через єдині для всіх процедури та можливість закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, зокрема НАТО, водночас національному виробнику віддається цінова перевага до 10% порівняно з імпортом.
Законом також здійснюється впровадження в оборонні закупівлі поняття локалізації - при закупівлі імпортних товарів перевага буде віддаватися тим постачальникам, які частково розмістять виробництво в Україні, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва.https://defence-ua.com/news/derzhavnogo_oboronnogo_zamovlennja_vzhe_nemaje_ozbrojennja_dlja_zsu_zakupatimut_za_standartami_nato-2491.html
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03.01.2021 14:20 Ответить
Вакцина китайский (КоронаВак) стоит 10 долларов
Вот Бразилия об этом пишет: ( https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/coronavac-to-be-four-times-more-costly-than-flu-vaccine/ )

Откат Зеленскому составит 7 с копейками долларов, то есть 40% от стоимости.
Так что с оплаченных 1 млрд гривен 400000000 - это откат лично Зеленскому...

Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 - Цензор.НЕТ 4998
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03.01.2021 14:20 Ответить
ЗЕ барига отримував відкат ще з продажу масок до Гішпанії.
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03.01.2021 14:42 Ответить
Послушайте вау, 40% от 10 долларов это 4 , а не 7 с копейками. 7 с копейками от 10 это 70% с копейками.
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03.01.2021 16:31 Ответить
ідіот))) офіційно ціна для України вакцини сіновак становить 18 дол.
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03.01.2021 18:09 Ответить
ЭТО Ж КАКОЙ НИЗКОЙ МРАЗЬЮ НУЖНО БЫТЬ !!! ТАКИЕ ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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03.01.2021 19:55 Ответить
А що обслуговування і заправка виявилися великим навантаженням на МВС. Купували ж як для себе, патрулювати вулиці Києва
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03.01.2021 14:26 Ответить
Друган киевский -- вместе ещё в институте учились, в начале 80хх. -- в 2007, вытащил меня в Киев... -- 11 років я в Рідній Хаті не був!
Он в Кабмине тогда работал...
Но я про другое.

Купил он себе корейского внедорожника -- с нуля, за долляровый кредит.
... и потом, очень удивлялся, шо тот постоянно ломается... -- ругал наш Забугорный Автопром благим матом...
Я ему грю: Сань, ну, на ваших дорогах, токо русские танки не ломаются-- Харьковского Тракторного Завода!
...мой Крайслер Вояджер, это подтвердил через лет 5 -- прямо во Львове -- отсыпалась с брюха, даже хвалёная американская сборка...*)
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03.01.2021 14:28 Ответить
Что же там с этими вертолётами не так, что свои люди не хотят на них летать ?
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03.01.2021 14:43 Ответить
С зарплатой там не так. Госсистема у нас устроена таким образом, что рядовые низкоквалифицированные исполнители пашут за копейки. Руководятлы тоже получают немного, но добирают за счет коррупции. А вот среднее звено, квалифицированные спецы, и за копейки пахать не желают, поскольку уровень уже не тот, и к коррупции доступа не имеют.
Вот и получаеться, что нанять их практически невозможно. Они предпочитают искать работу на свободном рынке, где получают рыночную зарплату, а не связываться с государством и вкалывать за пятьсот баксов до вычета налогов.
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03.01.2021 15:11 Ответить
100% кризис кадров. С минималкой 1500 € в Европе - на такую работу за 500 идти просто себя не уважать. Облёт нефтепроводов и прочая полгражданская работа оплачивается намного выше... там... Поэтому пилоты не сами валят- их просто отхватывают с руками и ногами. Там оплата за часы
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03.01.2021 16:37 Ответить
Ярослав , да, так и есть , маслопупам от7 до 9 ( возможна премия ) , в руководстве 12 , но премию могут быть разными ( до 2 окладов ) , а спецам хер , в смысле голый оклад , при приеме подчеркивают че питание за казенный кошт , но народ не верит ( хотя пилотов должны кормить ) , руководители напоминают - че вся зарплата идет через него
сам не летун , но товарищ на местном аэродроме трется не один год , от него и знаю
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03.01.2021 17:39 Ответить
Для того чтоб выучится на пилота надо потратить очень приличную сумму от 25-50 тыс долларов и делают это для того чтоб потом получить работу с окладом от 1,5 до 10 тыс в месяц, наши предложат такие зарплаты ?
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03.01.2021 16:53 Ответить
Вертолеты без пилотов.
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03.01.2021 14:46 Ответить
Насчет "современных" это они явно погорячились. На такой "белке" еще Жослег Бомон летал в старинном фильме "Профессионал".
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03.01.2021 15:02 Ответить
дык бабла попилили как на "современных". так что - не погорячились. и докУменты наверняка есть.
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03.01.2021 15:45 Ответить
Обучение , наверное стоит, на уровне гражданского пилота, и за свой счёт , а зарплата , как у погранца на шлагбауме. Так у того хотябы есть возможность служить 100-200 гривен за детские каракули в паспорте.И это при том , что в ГА зарплаты , самый минимум от 5 тыс.доляров.
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03.01.2021 15:34 Ответить
Если честно я не вижу никакого смысла в покупке этих дорогих иностранных гражданских вертолетов .Как и в покупке иностранных легких катеров . У нас концепция обороны страны что так и не изменилась за 30 лет ?И никаких других врагов кроме -браконьеров , контрабандистов , криминалитета и отдельных боевиков экстремистов у нас нет? А больше ни для чего другого эта дорогостоящая иностранная техника НЕ подходит! Нам нужна настоящая современная боевая авиация , современные и высокотехнологичные ракеты .Может лучше на эти цели было бы пустить наши небольшие по мировым меркам средства ? Есть нужные и неотложные отечественные проекты , такие как Гром-2 , Нептун , Коршун .Строительство отечественных корветов , но средств на них не хватает .А на французские легкие вертолеты и американские легкие катера есть . Если вы хотите сделать пользу для страны, но вам настойчиво предлагают купить технику у партнеров то купите у французов Тайгер , а у США ф-18 и Пэтриот .Это то что сейчас нужно ВСУ и будет востребовано еще через 15-20 лет
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03.01.2021 15:41 Ответить
аэростаты наверное дешевле бы обошлись. и пилоты тоже.
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03.01.2021 15:41 Ответить
Во Франции очень мощная армянская диаспора , скоторой Рюкзакова легко договорится за откаты , вот и берет МВС и хеликоптеры и катера береговой охраны французские и это при том , что Макрон не знает , как поудобнее ***** очко свое подставить. А у США , которые реально помогают , ничерта не покупаем , там с откатами как-то не выходит
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03.01.2021 15:43 Ответить
У Франции можно купить Тайгер эйрбасовский вместо этих гражданских машинок если там можно так легко договориться .А у США покупаем ненужные легкие катера со стрелковым вооружением , а нужна авиация и средства пво . Катера мы можем производить сами , тем более что американцы передают безвозмездно Айленды их уже штук 5 скоро будет и на борьбу с браконьерами и контрабандистами их хватит с избытком
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03.01.2021 16:21 Ответить
Чем охранять? Гражданскими вертолетами от макшанских макак? Это такое Бубочка-Осел придумал? Я всегда думал шо границу охраняют пограничники с оружием.
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03.01.2021 16:32 Ответить
Консервна банка копійчана для обльоту кордону з кацапами і сєпарами? Та ну на... Я б в ній не хотів літати в зоні ураження. Може Аваков свого синочка на курси відправить? Питання, звичайно, риторичне...
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03.01.2021 16:48 Ответить
Схоже, що шукають "живця" для майбутніх санкцій паРаші. Пєця вже моряків відправляв, але санкцій на Рашу не вийшло.
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03.01.2021 17:10 Ответить
ТЮлебібнутому, штиняючому памперсу Вано- в сад...
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03.01.2021 17:23 Ответить
Платите достойную ЗП и будут вам пилоты. А если хотите чтобы люди задарма работали - так и те пилоты что у вас есть разбегутся.
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04.01.2021 08:21 Ответить
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