Госпогранслужба приглашает пилотов, желающих охранять украинскую границу на вертолетах Airbus Н125. ФОТОрепортаж
Ровно год назад, 3 января 2020 года, в Киев прилетели два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины. В этом году Украина получит еще 10 таких машин.
Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что французские вертолеты в 4-5 раз экономичнее Ми-8, которые есть на вооружении ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Вертолеты за год налетали почти 460 часов. В 2020-м их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава. При этом обучение нередко сочеталось с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы Украины.
В настоящее время в Госпогранслужбе Украины уже подготовили шесть специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации. В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.
В этом году украинское пограничное ведомство ожидает получить еще десять вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины.
"Учитывая перспективу расширения авиапарка, Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и способны охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты Госпогранслужба Украины в целом ожидает получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.
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Ну как-то так он выглядит:
А я все думав де це 50 гелікоптерів Рюкзакевича ?
Була б кваліфікація сам би був пілотом гелікоптера, гарні машини навідміну від радянського морально застарілого брухта
Я ж не про 73% зубожилов писал, которые здоровье уже в 16 лет под АТБ и в наливайках начинают терять.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text Закон "Про оборонні закупівлі" докорінно змінює законодавство у сфері оборонних закупівель з радянського на європейське.Цим законом вводиться багато новацій, зокрема:
- визначаються ******* процедури закупівель оборонної продукції, а також унормовуються процедури закритих закупівель;- забезпечується прозорість через зменшення підстав для засекречення та відмови від засекречення всього плану закупівель, що відповідно збільшує конкуренцію в оборонних закупівлях;
- для залучення більшої кількості постачальників запроваджується електронний реєстр з чіткими та зрозумілими критеріями включення до нього нових учасників;
- вводиться система критеріїв відбору постачальників - не лише за ціною продукції, а за збалансованою системою з урахуванням вимог до менеджменту якості, вартості життєвого циклу товару, співвідношення ціна-якість та відповідності вимогам замовника.
- для залучення інвесторів і нових постачальників змінюється система ціноутворення до ринкової;- унормовується імпорт та запроваджується через єдині для всіх процедури та можливість закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, зокрема НАТО, водночас національному виробнику віддається цінова перевага до 10% порівняно з імпортом.
Законом також здійснюється впровадження в оборонні закупівлі поняття локалізації - при закупівлі імпортних товарів перевага буде віддаватися тим постачальникам, які частково розмістять виробництво в Україні, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва.https://defence-ua.com/news/derzhavnogo_oboronnogo_zamovlennja_vzhe_nemaje_ozbrojennja_dlja_zsu_zakupatimut_za_standartami_nato-2491.html
Вот Бразилия об этом пишет: ( https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/coronavac-to-be-four-times-more-costly-than-flu-vaccine/ )
Откат Зеленскому составит 7 с копейками долларов, то есть 40% от стоимости.
Так что с оплаченных 1 млрд гривен 400000000 - это откат лично Зеленскому...
Он в Кабмине тогда работал...
Но я про другое.
Купил он себе корейского внедорожника -- с нуля, за долляровый кредит.
... и потом, очень удивлялся, шо тот постоянно ломается... -- ругал наш Забугорный Автопром благим матом...
Я ему грю: Сань, ну, на ваших дорогах, токо русские танки не ломаются-- Харьковского Тракторного Завода!
...мой Крайслер Вояджер, это подтвердил через лет 5 -- прямо во Львове -- отсыпалась с брюха, даже хвалёная американская сборка...*)
Вот и получаеться, что нанять их практически невозможно. Они предпочитают искать работу на свободном рынке, где получают рыночную зарплату, а не связываться с государством и вкалывать за пятьсот баксов до вычета налогов.
сам не летун , но товарищ на местном аэродроме трется не один год , от него и знаю