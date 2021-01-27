Полиция РФ задержала брата Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Медуза".
Олега Навального задержали в квартире его брата Алексея Навального.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в Твиттере, что Олега Навального задержали на 48 часов. "Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - отметил Жданов.
27 января силовики устроили обыск в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии "Навальный Live". Обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. Также следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.
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то, это будет значит, что его поддерживает "башня Кремля" заведующая мусорами.
и его не арестовывали на 30 суток, а ПРЯТАЛИ на 30 суток от ФСБэшников Уйла.
Кроме того он заявил, что "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать". "Я думаю, что такая точка зрения вызовет какое-то чудовищное возмущение в Украине, для которых принципиальным образом доказать, что мы разные народы. Я не вижу разницы между русскими и украинцами вообще никакой, - подчеркнул он.
всех навальных переловим!
динамика хорошая..
еще не так давно всеобщее ликование "Крымнаш" - сегодня выбитые зубы, ночные допросы и всеобщий страх..
мне нравица..
Теперь снова по тому же делу - полнейшее беззаконие.
Алексей Навальный - отважный человек и на сегодня наилучший кандидат в президенты рф для Украины.
А "бутербродные" комменты теперь только на руку кремлю.