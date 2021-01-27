Полиция РФ задержала брата Навального

Брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Медуза".

Олега Навального задержали в квартире его брата Алексея Навального.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в Твиттере, что Олега Навального задержали на 48 часов. "Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - отметил Жданов.

27 января силовики устроили обыск в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии "Навальный Live". Обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. Также следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

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