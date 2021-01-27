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Полиция РФ задержала брата Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Полиция РФ задержала брата Навального

Брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Медуза".

Олега Навального задержали в квартире его брата Алексея Навального.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в Твиттере, что Олега Навального задержали на 48 часов. "Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - отметил Жданов.

27 января силовики устроили обыск в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии "Навальный Live". Обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. Также следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

Также на Цензор.НЕТ: Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 4241
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27.01.2021 23:17
+6
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 6949
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27.01.2021 23:35
+5
Глубоко по......ю!
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 4523
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27.01.2021 23:43
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Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 4241
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27.01.2021 23:17 Ответить
Архипелаг Гулаг
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27.01.2021 23:23 Ответить
отож, навіть про назву збрехав )))
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27.01.2021 23:29 Ответить
ГУЛаг.. Это аббревиатура.
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27.01.2021 23:42 Ответить
И куда только санаторный врач смотрел, что в рационе избыток пломбира оказался.
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27.01.2021 23:28 Ответить
доре що не отруїли
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27.01.2021 23:20 Ответить
Очень интересно. Держите в курсе как там все родичи овального
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27.01.2021 23:20 Ответить
Задержади, так задержали..... что Навальные сделали для Украины - 0...... пох. на них.
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27.01.2021 23:20 Ответить
Отвлекают внимание ввп на себя - тоже немало. Враг моего врага - мой друг.
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27.01.2021 23:24 Ответить
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 7686
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27.01.2021 23:23 Ответить
от ****, а наші з ним руку тянут
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27.01.2021 23:28 Ответить
если Навального не грохнут за те 30 суток отсидки, что ему навесили.
то, это будет значит, что его поддерживает "башня Кремля" заведующая мусорами.
и его не арестовывали на 30 суток, а ПРЯТАЛИ на 30 суток от ФСБэшников Уйла.
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 5772
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27.01.2021 23:26 Ответить
Там, скорее всего, не мусора, а ГРУ бывшее....мусора в гебешной стране ничего не решают..
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27.01.2021 23:28 Ответить
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 6711
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27.01.2021 23:27 Ответить
а собаку Навального когда задержат, допросят? а кота? а лучше пусть с попугая начнут! Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 2447
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27.01.2021 23:30 Ответить
Навальный с братом:
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 8619
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27.01.2021 23:30 Ответить
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 6949
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27.01.2021 23:35 Ответить
Нахрен вы постите про этого Навального и его семью напомнить или память коротка? "Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - сказал Навальный.
Кроме того он заявил, что "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать". "Я думаю, что такая точка зрения вызовет какое-то чудовищное возмущение в Украине, для которых принципиальным образом доказать, что мы разные народы. Я не вижу разницы между русскими и украинцами вообще никакой, - подчеркнул он.
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27.01.2021 23:40 Ответить
До сих пор не пойму насчёт бутерброда с колбасой. Это ж не гигиенично, чтобы его туда-сюда ...
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28.01.2021 00:22 Ответить
обещал наш беркут вове -
всех навальных переловим! Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 122
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27.01.2021 23:42 Ответить
отлично - там за сегодня уже всю оппозицию пересажали..
динамика хорошая..
еще не так давно всеобщее ликование "Крымнаш" - сегодня выбитые зубы, ночные допросы и всеобщий страх..
мне нравица.. Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 1325
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27.01.2021 23:43 Ответить
Глубоко по......ю!
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 4523
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27.01.2021 23:43 Ответить
Беркут, дайте ему харашо. Для ума Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 5046
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27.01.2021 23:45 Ответить
Ето просто одно умиление, как украинский *беркут* пи***дит москалей. А ведь кто бы мог подумать...
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27.01.2021 23:47 Ответить
ага, их даже может наградят...посмертно
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27.01.2021 23:50 Ответить
Так и напрашивается анекдот о внутреннем голосе попавшего в плен к аборигенам: "это конец, подумал ....... Нет сказал внутренний голос. Ты плюнь вождю в лицо. Что он и сделал. Вот теперь точно конец, сказал внутренний голос". Некоторые говорят, что Трамп делал все для России, это можно как то объяснить. Но вот для кого делает гадости России Путин, вопрос вопросов. Хотя, "на зло маме отморожу уши", это русская шутка.
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28.01.2021 00:27 Ответить
бутерброд должен страдать, его должны откусить...
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28.01.2021 01:00 Ответить
Олега Навального уже раз посадили на 3,5 года незаконно, т.е. взяли его в заложники, отомстили Алексею. Он выиграл в ЕСПЧ.
Теперь снова по тому же делу - полнейшее беззаконие.
Алексей Навальный - отважный человек и на сегодня наилучший кандидат в президенты рф для Украины.
А "бутербродные" комменты теперь только на руку кремлю.
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28.01.2021 02:13 Ответить
та ПОХ вобще......
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28.01.2021 08:21 Ответить
 
 