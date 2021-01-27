Поліція РФ затримала брата Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Брат російського опозиціонера Олексія Навального Олег затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Медуза".
Олега Навального затримали в квартирі його брата Олексія Навального.
Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов повідомив у Твіттері, що Олега Навального затримали на 48 годин. "Це також означає, що він тепер підозрюваний у справі", - зазначив Жданов.
27 січня силовики влаштували обшук у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії та його соратників, а також в офісі ФБК і студії "Навальний Live". Обшуки пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві. Також слідчі дії провели у деяких активістів та головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова.
Будь ласка, зачекайте...
то, это будет значит, что его поддерживает "башня Кремля" заведующая мусорами.
и его не арестовывали на 30 суток, а ПРЯТАЛИ на 30 суток от ФСБэшников Уйла.
Кроме того он заявил, что "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать". "Я думаю, что такая точка зрения вызовет какое-то чудовищное возмущение в Украине, для которых принципиальным образом доказать, что мы разные народы. Я не вижу разницы между русскими и украинцами вообще никакой, - подчеркнул он.
всех навальных переловим!
динамика хорошая..
еще не так давно всеобщее ликование "Крымнаш" - сегодня выбитые зубы, ночные допросы и всеобщий страх..
мне нравица..
Теперь снова по тому же делу - полнейшее беззаконие.
Алексей Навальный - отважный человек и на сегодня наилучший кандидат в президенты рф для Украины.
А "бутербродные" комменты теперь только на руку кремлю.