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Поліція РФ затримала брата Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Поліція РФ затримала брата Навального

Брат російського опозиціонера Олексія Навального Олег затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Медуза".

Олега Навального затримали в квартирі його брата Олексія Навального.

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов повідомив у Твіттері, що Олега Навального затримали на 48 годин. "Це також означає, що він тепер підозрюваний у справі", - зазначив Жданов.

27 січня силовики влаштували обшук у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії та його соратників, а також в офісі ФБК і студії "Навальний Live". Обшуки пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві. Також слідчі дії провели у деяких активістів та головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова.

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Топ коментарі
+15
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 4241
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27.01.2021 23:17
+6
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 6949
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27.01.2021 23:35
+5
Глубоко по......ю!
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 4523
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27.01.2021 23:43
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Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 4241
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27.01.2021 23:17 Відповісти
Архипелаг Гулаг
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27.01.2021 23:23 Відповісти
отож, навіть про назву збрехав )))
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27.01.2021 23:29 Відповісти
ГУЛаг.. Это аббревиатура.
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27.01.2021 23:42 Відповісти
И куда только санаторный врач смотрел, что в рационе избыток пломбира оказался.
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27.01.2021 23:28 Відповісти
доре що не отруїли
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27.01.2021 23:20 Відповісти
Очень интересно. Держите в курсе как там все родичи овального
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27.01.2021 23:20 Відповісти
Задержади, так задержали..... что Навальные сделали для Украины - 0...... пох. на них.
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27.01.2021 23:20 Відповісти
Отвлекают внимание ввп на себя - тоже немало. Враг моего врага - мой друг.
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27.01.2021 23:24 Відповісти
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 7686
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27.01.2021 23:23 Відповісти
от ****, а наші з ним руку тянут
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27.01.2021 23:28 Відповісти
если Навального не грохнут за те 30 суток отсидки, что ему навесили.
то, это будет значит, что его поддерживает "башня Кремля" заведующая мусорами.
и его не арестовывали на 30 суток, а ПРЯТАЛИ на 30 суток от ФСБэшников Уйла.
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 5772
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27.01.2021 23:26 Відповісти
Там, скорее всего, не мусора, а ГРУ бывшее....мусора в гебешной стране ничего не решают..
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27.01.2021 23:28 Відповісти
Полиция РФ задержала брата Навального - Цензор.НЕТ 6711
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27.01.2021 23:27 Відповісти
а собаку Навального когда задержат, допросят? а кота? а лучше пусть с попугая начнут! Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 2447
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27.01.2021 23:30 Відповісти
Навальный с братом:
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 8619
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27.01.2021 23:30 Відповісти
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 6949
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27.01.2021 23:35 Відповісти
Нахрен вы постите про этого Навального и его семью напомнить или память коротка? "Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - сказал Навальный.
Кроме того он заявил, что "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать". "Я думаю, что такая точка зрения вызовет какое-то чудовищное возмущение в Украине, для которых принципиальным образом доказать, что мы разные народы. Я не вижу разницы между русскими и украинцами вообще никакой, - подчеркнул он.
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27.01.2021 23:40 Відповісти
До сих пор не пойму насчёт бутерброда с колбасой. Это ж не гигиенично, чтобы его туда-сюда ...
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28.01.2021 00:22 Відповісти
обещал наш беркут вове -
всех навальных переловим! Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 122
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27.01.2021 23:42 Відповісти
отлично - там за сегодня уже всю оппозицию пересажали..
динамика хорошая..
еще не так давно всеобщее ликование "Крымнаш" - сегодня выбитые зубы, ночные допросы и всеобщий страх..
мне нравица.. Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 1325
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27.01.2021 23:43 Відповісти
Глубоко по......ю!
Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 4523
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27.01.2021 23:43 Відповісти
Беркут, дайте ему харашо. Для ума Поліція РФ затримала брата Навального - Цензор.НЕТ 5046
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27.01.2021 23:45 Відповісти
Ето просто одно умиление, как украинский *беркут* пи***дит москалей. А ведь кто бы мог подумать...
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27.01.2021 23:47 Відповісти
ага, их даже может наградят...посмертно
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27.01.2021 23:50 Відповісти
Так и напрашивается анекдот о внутреннем голосе попавшего в плен к аборигенам: "это конец, подумал ....... Нет сказал внутренний голос. Ты плюнь вождю в лицо. Что он и сделал. Вот теперь точно конец, сказал внутренний голос". Некоторые говорят, что Трамп делал все для России, это можно как то объяснить. Но вот для кого делает гадости России Путин, вопрос вопросов. Хотя, "на зло маме отморожу уши", это русская шутка.
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28.01.2021 00:27 Відповісти
бутерброд должен страдать, его должны откусить...
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28.01.2021 01:00 Відповісти
Олега Навального уже раз посадили на 3,5 года незаконно, т.е. взяли его в заложники, отомстили Алексею. Он выиграл в ЕСПЧ.
Теперь снова по тому же делу - полнейшее беззаконие.
Алексей Навальный - отважный человек и на сегодня наилучший кандидат в президенты рф для Украины.
А "бутербродные" комменты теперь только на руку кремлю.
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28.01.2021 02:13 Відповісти
та ПОХ вобще......
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28.01.2021 08:21 Відповісти
 
 