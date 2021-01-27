Поліція РФ затримала брата Навального

Брат російського опозиціонера Олексія Навального Олег затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Медуза".

Олега Навального затримали в квартирі його брата Олексія Навального.

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов повідомив у Твіттері, що Олега Навального затримали на 48 годин. "Це також означає, що він тепер підозрюваний у справі", - зазначив Жданов.

27 січня силовики влаштували обшук у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії та його соратників, а також в офісі ФБК і студії "Навальний Live". Обшуки пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві. Також слідчі дії провели у деяких активістів та головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова.

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