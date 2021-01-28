Всем медикам в Турции сделали первую прививку от COVID-19

В Турции первую прививку от коронавируса сделали всем медицинским работникам страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы завершили первый этап нашей программы вакцинации, сделав прививки медицинским работникам", - сказал министр.

Он также рассказал, что по рекомендации научного комитета отныне граждане старше 75 лет смогут сделать прививки по предварительной записи.

Сейчас количество людей в Турции, которые уже получили первую прививку, превысила 1,5 млн. За минувшие сутки в стране было выявлено 7 489 новых случаев инфицирования, 132 человека умерли, 8 803 выздоровели.

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Как известно, Турция уже получила из Китая 9,5 млн доз вакцины Sinovac. Массовая вакцинация в Турции началась 13 января.