Всім медикам у Туреччині зробили перше щеплення проти COVID-19
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У Туреччині перше щеплення проти коронавірусу зробили всім медичним працівникам країни.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми завершили перший етап нашої програми вакцинації, зробивши щеплення медичним працівникам", - повідомив міністр.
Він також розповів, що за рекомендацією наукового комітету від сьогодні літні громадяни старше 75 років зможуть зробити щеплення за попереднім записом.
Наразі кількість осіб у Туреччині, які вже отримали перше щеплення, перевищила 1,5 млн. За минулу добу в країні було виявлено 7489 нових випадків інфікування, 132 людини померли, 8803 одужали.
Як відомо, Туреччина вже отримала з Китаю 9,5 млн доз вакцини Sinovac. Масова вакцинація в Туреччині почалася 13 січня.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
2021-01-15
Пользователи сети активно распространяют письмо якобы доктора вирусологии и иммунологии Корнельского университета Роба Освальда, в котором говорится, что COVID-19 является лишь очередным штаммом гриппа, а его исследование доказывает это. Роб Освальд, который, на самом деле, является профессором молекулярной медицины, никогда не писал подобного письма, а в профильных научных изданиях подобное исследование не публиковалось. Также не соответствует действительности и утверждение, что SARS-CoV-2 является лишь очередным штаммом гриппа.https://www.stopfake.org/ru/fejk-covid-19-eto-prosto-ocherednoj-shtamm-grippa/
На самом деле, Роб Освальд является профессором молекулярной медицины Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета. Также на сайте его факультета можно найти заявление, где ученый опровергает информацию, которую ему ложно приписывают пользователи сети