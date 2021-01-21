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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина почала вакцинацію препаратом Sinovac: щеплено вже понад 1 млн осіб

Туреччина почала вакцинацію препаратом Sinovac: щеплено вже понад 1 млн осіб

Понад 1 млн жителів Туреччини отримали перше щеплення від коронавірусу китайською вакциною Sinovac, на яку також розраховують в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", стежити за кількістю прищеплених можна в онлайн на спеціально створеній сторінці на сайті МОЗ Туреччини.

Станом на 10:00 за київським часом кількість вакцинованих першою дозою вакцини - понад 1 млн 64 тис. осіб.

Також у країні фіксується зниження кількості нових випадків інфікування. Це в першу чергу пов'язують із посиленням карантинних заходів, зокрема у вечірній і нічний час, а також у вихідні, і з закриттям для відвідування місць громадського харчування.

Читайте також: Sinovac стверджує, що ефективність її вакцини може зрости майже на 20%, якщо другу дозу ввести через 3 тижні

Вакцину цього китайського виробника вже схвалили Бразилія, Індонезія і Туреччина.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цієї вакцини, якщо її ефективність становитиме менш як 70%.

вакцина (4419) карантин (18172) Туреччина (3491) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
52% украинцев вакцинироваться не собираются вообще.
И количество не желающих растёт.
Так что, не нужно в очередной раз говорить от имени "всего народа".
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21.01.2021 12:12
+1
Китайці виробляють якісні товари і фуфлові для країн четвертого світу. Ось нам і впарять їх.
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21.01.2021 11:55
+1
Ну, они могли бы подождать к лету поставки первых партий вакцины Пфайзер с 95% эффективности, которую надо при минус 80 градусов хранить... Летом в Турции это ж не проблема... Представители Pfizer заявили, что к концу 2021 года они планируют произвести более 1,3 миллиарда доз своей вакцины во всём мире. Так что на всех ее точно не хватит.
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21.01.2021 12:16
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Это тот синовак где КПД чуть больше 50%
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21.01.2021 11:54 Відповісти
Ну, они могли бы подождать к лету поставки первых партий вакцины Пфайзер с 95% эффективности, которую надо при минус 80 градусов хранить... Летом в Турции это ж не проблема... Представители Pfizer заявили, что к концу 2021 года они планируют произвести более 1,3 миллиарда доз своей вакцины во всём мире. Так что на всех ее точно не хватит.
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21.01.2021 12:16 Відповісти
Не разбираетесь в вопросе как и многие комментаторы. В Бразилии эффективность Sinovac рассчитывали с учетом бессимптомных носителей! Поэтому ОБЩАЯ эффективность 50%+, против тяжелого течения болезни до 100%. Pfizer, к примеру, вообще бессимптомных не считал, поэтому его общая эффективность тоже не 90%+, а ниже (60-70% дай бог) если их посчитать. + к тому там добровольцы были все врачи, а они в более жестких условиях по ковиду находятся, что также снижает эффективность рассчитанную.
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21.01.2021 15:13 Відповісти
Китайці виробляють якісні товари і фуфлові для країн четвертого світу. Ось нам і впарять їх.
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21.01.2021 11:55 Відповісти
сіновак для нас і туреччини речі різні.але 73% лохам пайдьот
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21.01.2021 11:56 Відповісти
Даже эту хрень Украина благодаря этой зеленой власти получит не скоро,а также неизвестно какое количество.короче-эти уроды просто издеваются над украинским народом,суки
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21.01.2021 12:06 Відповісти
52% украинцев вакцинироваться не собираются вообще.
И количество не желающих растёт.
Так что, не нужно в очередной раз говорить от имени "всего народа".
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21.01.2021 12:12 Відповісти
а против нового штамма...
надо о5 что-то закупать
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21.01.2021 12:13 Відповісти
Туреччина почала вакцинацію препаратом Sinovac: щеплено вже понад 1 млн осіб - Цензор.НЕТ 2448
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21.01.2021 12:25 Відповісти
Про рассчет эффективности вакцин - эффективность считают по-разному! В Бразилии эффективность Sinovac рассчитывали с учетом бессимптомных носителей! Поэтому ОБЩАЯ эффективность 50%+, против тяжелого течения болезни до 100%. Pfizer, к примеру, вообще бессимптомных не считал, поэтому его общая эффективность тоже не 90%+, а ниже (60-70% дай бог) если их посчитать. + к тому там добровольцы были все врачи, а они в более жестких условиях по ковиду находятся, что также снижает эффективность рассчитанную. Поэтому эти 2 цифры между Pfizer и Sinovac нельзя просто так сравнивать, это не одна и та же эффективность (без учета/с учетом бессимптомных носителей).
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21.01.2021 15:15 Відповісти
Колотися вакциною, виробленою в Індії? Не дай Боже!
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17.02.2021 23:05 Відповісти
 
 