Туреччина почала вакцинацію препаратом Sinovac: щеплено вже понад 1 млн осіб

Понад 1 млн жителів Туреччини отримали перше щеплення від коронавірусу китайською вакциною Sinovac, на яку також розраховують в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", стежити за кількістю прищеплених можна в онлайн на спеціально створеній сторінці на сайті МОЗ Туреччини.

Станом на 10:00 за київським часом кількість вакцинованих першою дозою вакцини - понад 1 млн 64 тис. осіб.

Також у країні фіксується зниження кількості нових випадків інфікування. Це в першу чергу пов'язують із посиленням карантинних заходів, зокрема у вечірній і нічний час, а також у вихідні, і з закриттям для відвідування місць громадського харчування.

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Вакцину цього китайського виробника вже схвалили Бразилія, Індонезія і Туреччина.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цієї вакцини, якщо її ефективність становитиме менш як 70%.