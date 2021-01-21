Туреччина почала вакцинацію препаратом Sinovac: щеплено вже понад 1 млн осіб
Понад 1 млн жителів Туреччини отримали перше щеплення від коронавірусу китайською вакциною Sinovac, на яку також розраховують в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", стежити за кількістю прищеплених можна в онлайн на спеціально створеній сторінці на сайті МОЗ Туреччини.
Станом на 10:00 за київським часом кількість вакцинованих першою дозою вакцини - понад 1 млн 64 тис. осіб.
Також у країні фіксується зниження кількості нових випадків інфікування. Це в першу чергу пов'язують із посиленням карантинних заходів, зокрема у вечірній і нічний час, а також у вихідні, і з закриттям для відвідування місць громадського харчування.
Вакцину цього китайського виробника вже схвалили Бразилія, Індонезія і Туреччина.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цієї вакцини, якщо її ефективність становитиме менш як 70%.
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И количество не желающих растёт.
Так что, не нужно в очередной раз говорить от имени "всего народа".
надо о5 что-то закупать