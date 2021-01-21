Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac: привито уже свыше 1 млн человек

Свыше 1 млн жителей Турции получили первую прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac, на которую также рассчитывают в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", следить за количеством привитых можно в онлайн на специально созданной странице на сайте Минздрава Турции.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени количество вакцинированных первой дозой вакцины - более 1 млн 64 тыс. человек.

Также в стране фиксируется снижение количества новых случаев инфицирования. Это в первую очередь связывают с усилением карантинных мер, в частности в вечернее и ночное время, а также в выходные, и с закрытием для посещения мест общественного питания.

Читайте также: Sinovac утверждает, что эффективность ее вакцины может вырасти почти на 20%, если вторую дозу ввести через 3 недели

Вакцину этого китайского производителя уже одобрили Бразилия, Индонезия и Турция.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.