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Новости Коронавирус и карантин
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Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac: привито уже свыше 1 млн человек

Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac: привито уже свыше 1 млн человек

Свыше 1 млн жителей Турции получили первую прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac, на которую также рассчитывают в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", следить за количеством привитых можно в онлайн на специально созданной странице на сайте Минздрава Турции.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени количество вакцинированных первой дозой вакцины - более 1 млн 64 тыс. человек.

Также в стране фиксируется снижение количества новых случаев инфицирования. Это в первую очередь связывают с усилением карантинных мер, в частности в вечернее и ночное время, а также в выходные, и с закрытием для посещения мест общественного питания.

Читайте также: Sinovac утверждает, что эффективность ее вакцины может вырасти почти на 20%, если вторую дозу ввести через 3 недели

Вакцину этого китайского производителя уже одобрили Бразилия, Индонезия и Турция.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

вакцина (3815) карантин (16729) Турция (3371) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
52% украинцев вакцинироваться не собираются вообще.
И количество не желающих растёт.
Так что, не нужно в очередной раз говорить от имени "всего народа".
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21.01.2021 12:12
+1
Китайці виробляють якісні товари і фуфлові для країн четвертого світу. Ось нам і впарять їх.
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21.01.2021 11:55
+1
Ну, они могли бы подождать к лету поставки первых партий вакцины Пфайзер с 95% эффективности, которую надо при минус 80 градусов хранить... Летом в Турции это ж не проблема... Представители Pfizer заявили, что к концу 2021 года они планируют произвести более 1,3 миллиарда доз своей вакцины во всём мире. Так что на всех ее точно не хватит.
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21.01.2021 12:16
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Это тот синовак где КПД чуть больше 50%
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21.01.2021 11:54 Ответить
Ну, они могли бы подождать к лету поставки первых партий вакцины Пфайзер с 95% эффективности, которую надо при минус 80 градусов хранить... Летом в Турции это ж не проблема... Представители Pfizer заявили, что к концу 2021 года они планируют произвести более 1,3 миллиарда доз своей вакцины во всём мире. Так что на всех ее точно не хватит.
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21.01.2021 12:16 Ответить
Не разбираетесь в вопросе как и многие комментаторы. В Бразилии эффективность Sinovac рассчитывали с учетом бессимптомных носителей! Поэтому ОБЩАЯ эффективность 50%+, против тяжелого течения болезни до 100%. Pfizer, к примеру, вообще бессимптомных не считал, поэтому его общая эффективность тоже не 90%+, а ниже (60-70% дай бог) если их посчитать. + к тому там добровольцы были все врачи, а они в более жестких условиях по ковиду находятся, что также снижает эффективность рассчитанную.
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21.01.2021 15:13 Ответить
Китайці виробляють якісні товари і фуфлові для країн четвертого світу. Ось нам і впарять їх.
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21.01.2021 11:55 Ответить
сіновак для нас і туреччини речі різні.але 73% лохам пайдьот
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21.01.2021 11:56 Ответить
Даже эту хрень Украина благодаря этой зеленой власти получит не скоро,а также неизвестно какое количество.короче-эти уроды просто издеваются над украинским народом,суки
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21.01.2021 12:06 Ответить
52% украинцев вакцинироваться не собираются вообще.
И количество не желающих растёт.
Так что, не нужно в очередной раз говорить от имени "всего народа".
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21.01.2021 12:12 Ответить
а против нового штамма...
надо о5 что-то закупать
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21.01.2021 12:13 Ответить
Туреччина почала вакцинацію препаратом Sinovac: щеплено вже понад 1 млн осіб - Цензор.НЕТ 2448
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21.01.2021 12:25 Ответить
Про рассчет эффективности вакцин - эффективность считают по-разному! В Бразилии эффективность Sinovac рассчитывали с учетом бессимптомных носителей! Поэтому ОБЩАЯ эффективность 50%+, против тяжелого течения болезни до 100%. Pfizer, к примеру, вообще бессимптомных не считал, поэтому его общая эффективность тоже не 90%+, а ниже (60-70% дай бог) если их посчитать. + к тому там добровольцы были все врачи, а они в более жестких условиях по ковиду находятся, что также снижает эффективность рассчитанную. Поэтому эти 2 цифры между Pfizer и Sinovac нельзя просто так сравнивать, это не одна и та же эффективность (без учета/с учетом бессимптомных носителей).
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21.01.2021 15:15 Ответить
Колотися вакциною, виробленою в Індії? Не дай Боже!
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17.02.2021 23:05 Ответить
 
 