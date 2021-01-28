143 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19 Черкасская - 10 и Запорожская - 1", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ведомстве также напомнили, что в течение 27 января вводились временные ограничения движения крупногабаритного транспорта на отдельных участках дорог в Одесской (М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган) и Николаевской (на дороге Н-24 Благовещенское-Николаев) областях.

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По информации Службы автомобильных дорог по состоянию на 7 ч. 28 января остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодороге М-15 Одесса-Рени для проведения работ по расчистке снега. На остальных дорогах государственного значения проезд обеспечен.

Подразделениями ГСЧС в течение суток проведена буксировка более 100 ед. автотранспортных средств (оказана помощь 360 гражданам). От ГСЧС привлекались 218 чел. л/с и 63 ед. техники.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено более 2400 работников и 1700 ед. техники.