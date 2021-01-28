143 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) станом на ранок четверга знеструмлено 143 населені пункти в чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населені пункти в 4 областях, а саме: Одеська – 113, Кіровоградська – 19, Черкаська – 10 та Запорізька – 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У відомстві також нагадали, що протягом 27 січня вводилися тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг у Одеській (М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган) та Миколаївській (на дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв) областях.

За інформацією Служби автомобільних доріг станом на 7 год. 28 січня залишається обмеженим рух всіх транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса-Рені для проведення розчистки снігу. На решті доріг державного значення проїзд забезпечено.

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Підрозділами ДСНС протягом доби проведено буксирування понад 100 од. автотранспортних засобів (надано допомогу 360 громадянам). Від ДСНС залучалося 218 рятувальників о/с та 63 од. техніки.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено понад 2400 працівників та 1700 од. техніки.