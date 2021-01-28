В'їзд до Києва обмежують через негоду

Вранці в четвер до Києва тимчасово обмежать в'їзд для великогабаритного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"За прогнозом синоптиків, 28 січня очікується погіршення погодних умов у вигляді сильних снігопадів. У зв'язку з цим постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове обмеження в'їзду до столиці великогабаритного транспорту із 6:30 28 січня. Підписано відповідний протокол № 6 від 27.01.2021", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятиме до поліпшення погодних умов, про що буде повідомлено окремо. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Влада міста просить водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, по можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. А водіїв великогабаритного транспорту просять формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

"Автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - наголосили у відомстві.

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