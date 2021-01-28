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В'їзд до Києва обмежують через негоду

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

В'їзд до Києва обмежують через негоду

Вранці в четвер до Києва тимчасово обмежать в'їзд для великогабаритного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"За прогнозом синоптиків, 28 січня очікується погіршення погодних умов у вигляді сильних снігопадів. У зв'язку з цим постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове обмеження в'їзду до столиці великогабаритного транспорту із 6:30 28 січня. Підписано відповідний протокол № 6 від 27.01.2021", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятиме до поліпшення погодних умов, про що буде повідомлено окремо. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Влада міста просить водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, по можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. А водіїв великогабаритного транспорту просять формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

"Автомобілі, що заважають розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - наголосили у відомстві.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
имитация бурной деятельности, гайцам на чай с тортиком, а то похудеют...
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28.01.2021 00:51
+2
Типа если не пустить фуры, снега наметёт меньше.
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28.01.2021 01:42
+1
Пингвины вечером, к Виталику, на огонек приходят, погревшись, про лето просят рассказать.(с)
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28.01.2021 00:27
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Пингвины вечером, к Виталику, на огонек приходят, погревшись, про лето просят рассказать.(с)
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28.01.2021 00:27 Відповісти
А главное -подвесят за 🥚🥚 Какламойшу и его 🤢🪑табуретку !
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28.01.2021 08:01 Відповісти
не, лучче так : "Въезд кацапам в Киев ограничивают из-за непогоды" Въезд в Киев ограничивают из-за непогоды - Цензор.НЕТ 9899
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28.01.2021 00:29 Відповісти
Был ветер вчера, а щас все стихло, шото вы гоните...
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28.01.2021 00:41 Відповісти
имитация бурной деятельности, гайцам на чай с тортиком, а то похудеют...
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28.01.2021 00:51 Відповісти
Типа если не пустить фуры, снега наметёт меньше.
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28.01.2021 01:42 Відповісти
Проблема в другом - некоторые въезды в Киев расположены на подъеме (например со стороны Житомира). И, если фуры при снегопаде начинают буксовать на подъеме, то полностью парализуется въезд в город. При этом другие фуры пытаются объезжать забуксовавшие и тоже буксуют. Такое уже было в прошлые годы - ...опа полная!
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28.01.2021 07:54 Відповісти
Житомир надо поднять, и тогда фуры будут вкатываться в Киев без проблем.
Проще навести порядок на въезде в Киев: поставить технику, организовать стоянки,
и не забывать расчищать и посыпать проезжую часть.
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28.01.2021 08:25 Відповісти
например со стороны Житомира - на этом список и завершается.
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28.01.2021 10:49 Відповісти
Мне и этого достаточно - живу недалеко от Житомирской трассы, и это от меня единственный путь в город (общественным транспортом)
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28.01.2021 11:21 Відповісти
Типа долбодятлы на фурах в 90% случаях ездят на абсолютно лысой резине и на любой развязке или подъеме становяться наглухо и перекрывают полностью пару полос как минимум. Типичная ситуация для Киева в снежную погоду.
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28.01.2021 13:01 Відповісти
Капец. Я в воскресенье в Киев еду, а погода все хуже и хуже
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28.01.2021 11:29 Відповісти
 
 