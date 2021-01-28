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КГГА (2931) Киев (24526) непогода (797) снегопад (787)

Въезд в Киев ограничивают из-за непогоды

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Въезд в Киев ограничивают из-за непогоды

Утром в четверг в Киев временно ограничат въезд для крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"По прогнозу синоптиков, 28 января ожидается ухудшение погодных условий в виде сильных снегопадов. В связи с этим постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января. Подписан соответствующий Протокол № 6 от 27.01.2021", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено отдельно. Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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Власти города просят водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. А водителей крупногабаритного транспорта просят формировать свои маршруты в объезд Киева.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - подчеркнули в ведомстве.

Также на Цензор.НЕТ: Движение по дорогам Одесской области ограничивают из-за снегопада

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
имитация бурной деятельности, гайцам на чай с тортиком, а то похудеют...
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28.01.2021 00:51
+2
Типа если не пустить фуры, снега наметёт меньше.
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28.01.2021 01:42
+1
Пингвины вечером, к Виталику, на огонек приходят, погревшись, про лето просят рассказать.(с)
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28.01.2021 00:27
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Пингвины вечером, к Виталику, на огонек приходят, погревшись, про лето просят рассказать.(с)
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28.01.2021 00:27 Ответить
А главное -подвесят за 🥚🥚 Какламойшу и его 🤢🪑табуретку !
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28.01.2021 08:01 Ответить
не, лучче так : "Въезд кацапам в Киев ограничивают из-за непогоды" Въезд в Киев ограничивают из-за непогоды - Цензор.НЕТ 9899
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28.01.2021 00:29 Ответить
Был ветер вчера, а щас все стихло, шото вы гоните...
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28.01.2021 00:41 Ответить
имитация бурной деятельности, гайцам на чай с тортиком, а то похудеют...
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28.01.2021 00:51 Ответить
Типа если не пустить фуры, снега наметёт меньше.
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28.01.2021 01:42 Ответить
Проблема в другом - некоторые въезды в Киев расположены на подъеме (например со стороны Житомира). И, если фуры при снегопаде начинают буксовать на подъеме, то полностью парализуется въезд в город. При этом другие фуры пытаются объезжать забуксовавшие и тоже буксуют. Такое уже было в прошлые годы - ...опа полная!
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28.01.2021 07:54 Ответить
Житомир надо поднять, и тогда фуры будут вкатываться в Киев без проблем.
Проще навести порядок на въезде в Киев: поставить технику, организовать стоянки,
и не забывать расчищать и посыпать проезжую часть.
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28.01.2021 08:25 Ответить
например со стороны Житомира - на этом список и завершается.
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28.01.2021 10:49 Ответить
Мне и этого достаточно - живу недалеко от Житомирской трассы, и это от меня единственный путь в город (общественным транспортом)
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28.01.2021 11:21 Ответить
Типа долбодятлы на фурах в 90% случаях ездят на абсолютно лысой резине и на любой развязке или подъеме становяться наглухо и перекрывают полностью пару полос как минимум. Типичная ситуация для Киева в снежную погоду.
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28.01.2021 13:01 Ответить
Капец. Я в воскресенье в Киев еду, а погода все хуже и хуже
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28.01.2021 11:29 Ответить
 
 