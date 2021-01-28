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После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

Количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет The Hill.

Такая массовая волна "дезертирства" может создать проблемы для партии, которая приходит в себя после поражения на выборах.

Более 30 тыс. избирателей, зарегистрированных как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию избирателей в течение нескольких недель после того, как толпа сторонников Трампа напал на Капитолий.

Такое явление не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию избирателей, чем демократов.

Многие избиратели меняют свою принадлежность к ключевым штатов, которые колеблются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.
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Топ комментарии
+14
Є величезна різниця. Республіканська партія існувала до Трампа, і існуватиме після нього. А Слуга народа з'явилися із Зєлєю і пропаде разом з ним, або ще перед ним. Об' єднує ці речі лише те, що у обидвох партій теперішні лідери настільки недолугі, що рейтингу їм точно не додають. І вочевидь обидва лідери - проект ацкви, або ж фінансуються нею. А головна різниця полягає в тому, щ з відходом Трампа Республіканська партія США лише виграє і можливо відродиться, а з відходом Зєлєнского Слуга народу щезне, як ранковий туман.
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28.01.2021 09:02
+8
Реноме партії страждає з 2016, коли вони висунули в президенти клоуна, а не якогось "яструба Пентагону" типу покійного МакКейна чи Діка Чейні!
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28.01.2021 08:57
+8
Кацапские статейки читать, себе в голову срать.
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28.01.2021 09:35
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Обхезавшийся по уши "лидер" партии снижает её рейтинг. Как и в Украине прямо сейчас. После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 8373
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28.01.2021 08:33 Ответить
Є величезна різниця. Республіканська партія існувала до Трампа, і існуватиме після нього. А Слуга народа з'явилися із Зєлєю і пропаде разом з ним, або ще перед ним. Об' єднує ці речі лише те, що у обидвох партій теперішні лідери настільки недолугі, що рейтингу їм точно не додають. І вочевидь обидва лідери - проект ацкви, або ж фінансуються нею. А головна різниця полягає в тому, щ з відходом Трампа Республіканська партія США лише виграє і можливо відродиться, а з відходом Зєлєнского Слуга народу щезне, як ранковий туман.
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28.01.2021 09:02 Ответить
Ви маєте рацію. Але хочу доповнити Вашу думку. Є величезна різниця між партією та клубом фанів чи прихильників.
А всі українські, так звані "партії", за невеликим виключенням декількох маргінальних, НЕ Є ПАРТІЯМИ від слова зовсім. Щоб ці клуби перетворити на партії потрібно і суспільство змінювати і позбутися "кишенькових" лідерів, за рахунок яких ці клуби утримуються.
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28.01.2021 12:03 Ответить
Равнять член с пальцем, сразу видно что не немец.
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28.01.2021 09:33 Ответить
Равняют член с пальцем только те, кто членом на рояле играют. Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів - Цензор.НЕТ 1654
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28.01.2021 09:48 Ответить
То что я и говорил неделю назад,республиканцам надо очень постараться восстановить реноме партии и ее престиж...
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28.01.2021 08:35 Ответить
Реноме партії страждає з 2016, коли вони висунули в президенти клоуна, а не якогось "яструба Пентагону" типу покійного МакКейна чи Діка Чейні!
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28.01.2021 08:57 Ответить
Какие "зверства", их что арестовывали, потом везли в кабинеты, где насиловали сутками и избивали до смерти, ну как это происходит в Беларуси или *********?
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28.01.2021 08:51 Ответить
После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 8305 После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 3485
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28.01.2021 08:35 Ответить
Крыса кремлевская нанесла вред прежде всего политический,Мавзолейные хмыри знают как поносом нести в любой стране Мира... После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 4072
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28.01.2021 08:37 Ответить
Зеленский пригнал в Киев сотни вагонов с углем...из РАБссии...
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28.01.2021 08:44 Ответить
Так он теперь сидит в кармушке Ахметова 😀😀😀
Беня стал токсичным из-за США
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28.01.2021 08:54 Ответить
Десятки тысяч из 70 млн -капля в море.У нас разделение за Орду и против,а у них -за расизм и против.Абсолютно разные устремления у стран.Хотя мешанины у них тоже много.Антисемитизм тот же.Даже евреи в США разделены ,как в Израиле.Гомофобия в Украине -гипертрофирована донельзя.Людей нетрадиционной ориентации едва ли сотня на всю Украину,а шабаши противников ,как будто у нас их миллионов 20.В тоже время у билецких и тягнибоков во рту ватники ведутся.
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28.01.2021 08:56 Ответить
Ну 70 млн. - це ж далеко не всі саме члени партії!
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28.01.2021 08:58 Ответить
Республіканців на 2020 рік було зареєстровано 33,284,020, як стверджує Вікі.
Демократів, - майже на третину більше, - 45,7 мільйонів.
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28.01.2021 10:35 Ответить
Вот такую свинью Трамп подсунул республиканцам на прощание.
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28.01.2021 09:05 Ответить
Все четире года старался.
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28.01.2021 09:34 Ответить
Зато республиканцы теперь имеют в своей партии максимальную концентрацию трампистов и это не есть гут...
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28.01.2021 09:06 Ответить
В чем гут?
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28.01.2021 09:37 Ответить
"бачили очи шо брали", нельзя подбирать всякое шоуменское дерьмо в своих ряды, даже если оно с высоким рейтингом. Сильно хотели выиграть президентские - выиграли, но для Республиканской партии это Пиррова победа оказалась. США уже получила прививку от популизма, а мы в процессе , выходим на пик побочных явлений с этим недолугим Зе.
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28.01.2021 09:06 Ответить
А украинцам без разницы...демократы или республиканцы...для украинцев важно что бы паРаше хвост щимили как можно сильнее...а кто это будет делать не имеет значения...
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28.01.2021 09:21 Ответить
Кацапские статейки читать, себе в голову срать.
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28.01.2021 09:35 Ответить
Tell me please, what's the nickname of the state you live in?
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28.01.2021 10:11 Ответить
По-перше, не канадський нафтопровід, а американський через канадську територію з Аляски. По-друге, потрачено поки що тільки 1 мільярд доларів.
Якщо порівняти з цілком збитковим кацапським трубопроводом "Сіла Сібірі", то це взагалі копійки. )))

Полные затраты на «Силу Сибири», включая разработку месторождений, строительство трубопроводов со всеми компрессорными станциями в дикой тайге, газоперерабатывающего завода, перехода под Амуром, газохимического производства, которое там же будет в будущем, составляют отнюдь не 55 млрд долларов, о которых вслух говорит «Газпром». У нас получалось около 100 млрд долларов.
«Сила Сибири» - это очень затратная показуха
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28.01.2021 10:59 Ответить
Жаль конечно.( Я всегда симпатизировал республиканцам, в отличии от ихнего ипанутого лидера. Там много грамотных и опытных дядек которые с радостью ушатали бы рашестан как в свое время ушатали совок. Тем более они знают как это делать. С учетом того что они и так на выборах постоянно набирали меньше чем демократы и побеждали только благодаря специфике избирательной системы им сейчас терять людей ох как болезненно.
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28.01.2021 13:10 Ответить
 
 