После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

Количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет The Hill.

Такая массовая волна "дезертирства" может создать проблемы для партии, которая приходит в себя после поражения на выборах.

Более 30 тыс. избирателей, зарегистрированных как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию избирателей в течение нескольких недель после того, как толпа сторонников Трампа напал на Капитолий.

Такое явление не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию избирателей, чем демократов.

Многие избиратели меняют свою принадлежность к ключевым штатов, которые колеблются.

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В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.