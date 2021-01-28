После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов
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Количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет The Hill.
Такая массовая волна "дезертирства" может создать проблемы для партии, которая приходит в себя после поражения на выборах.
Более 30 тыс. избирателей, зарегистрированных как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию избирателей в течение нескольких недель после того, как толпа сторонников Трампа напал на Капитолий.
Такое явление не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию избирателей, чем демократов.
Многие избиратели меняют свою принадлежность к ключевым штатов, которые колеблются.
В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.
Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.
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А всі українські, так звані "партії", за невеликим виключенням декількох маргінальних, НЕ Є ПАРТІЯМИ від слова зовсім. Щоб ці клуби перетворити на партії потрібно і суспільство змінювати і позбутися "кишенькових" лідерів, за рахунок яких ці клуби утримуються.
Беня стал токсичным из-за США
Демократів, - майже на третину більше, - 45,7 мільйонів.
Якщо порівняти з цілком збитковим кацапським трубопроводом "Сіла Сібірі", то це взагалі копійки. )))
Полные затраты на «Силу Сибири», включая разработку месторождений, строительство трубопроводов со всеми компрессорными станциями в дикой тайге, газоперерабатывающего завода, перехода под Амуром, газохимического производства, которое там же будет в будущем, составляют отнюдь не 55 млрд долларов, о которых вслух говорит «Газпром». У нас получалось около 100 млрд долларов.
«Сила Сибири» - это очень затратная показуха