Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів

Кількість виборців, зареєстрованих у Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це пише The Hill.

Така масова хвиля "дезертирства" може створити проблеми для партії, яка приходить до тями після поразки на виборах.

Понад 30 тис. виборців, зареєстрованих як члени Республіканської партії, змінили свою реєстрацію виборців протягом декількох тижнів після того, як натовп прихильників Трампа напав на Капітолій.

Таке явище не рідкість, але дані свідчать, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію виборців, ніж демократів.

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Багато виборців змінюють свою належність до ключових штатів, які вагаються.

У США щонайменше 150 осіб отримали звинувачення через штурм Капітолію 6 січня.

Це сталося після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.