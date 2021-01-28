Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів
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Кількість виборців, зареєстрованих у Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це пише The Hill.
Така масова хвиля "дезертирства" може створити проблеми для партії, яка приходить до тями після поразки на виборах.
Понад 30 тис. виборців, зареєстрованих як члени Республіканської партії, змінили свою реєстрацію виборців протягом декількох тижнів після того, як натовп прихильників Трампа напав на Капітолій.
Таке явище не рідкість, але дані свідчать, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію виборців, ніж демократів.
Багато виборців змінюють свою належність до ключових штатів, які вагаються.
У США щонайменше 150 осіб отримали звинувачення через штурм Капітолію 6 січня.
Це сталося після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.
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А всі українські, так звані "партії", за невеликим виключенням декількох маргінальних, НЕ Є ПАРТІЯМИ від слова зовсім. Щоб ці клуби перетворити на партії потрібно і суспільство змінювати і позбутися "кишенькових" лідерів, за рахунок яких ці клуби утримуються.
Беня стал токсичным из-за США
Демократів, - майже на третину більше, - 45,7 мільйонів.
Якщо порівняти з цілком збитковим кацапським трубопроводом "Сіла Сібірі", то це взагалі копійки. )))
Полные затраты на «Силу Сибири», включая разработку месторождений, строительство трубопроводов со всеми компрессорными станциями в дикой тайге, газоперерабатывающего завода, перехода под Амуром, газохимического производства, которое там же будет в будущем, составляют отнюдь не 55 млрд долларов, о которых вслух говорит «Газпром». У нас получалось около 100 млрд долларов.
«Сила Сибири» - это очень затратная показуха