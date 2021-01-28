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Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів

Кількість виборців, зареєстрованих у Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це пише The Hill.

Така масова хвиля "дезертирства" може створити проблеми для партії, яка приходить до тями після поразки на виборах.

Понад 30 тис. виборців, зареєстрованих як члени Республіканської партії, змінили свою реєстрацію виборців протягом декількох тижнів після того, як натовп прихильників Трампа напав на Капітолій.

Таке явище не рідкість, але дані свідчать, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію виборців, ніж демократів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп має намір дати письмові свідчення на процесі про імпічмент, - NBC News

Багато виборців змінюють свою належність до ключових штатів, які вагаються.

У США щонайменше 150 осіб отримали звинувачення через штурм Капітолію 6 січня.

Це сталося після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Є величезна різниця. Республіканська партія існувала до Трампа, і існуватиме після нього. А Слуга народа з'явилися із Зєлєю і пропаде разом з ним, або ще перед ним. Об' єднує ці речі лише те, що у обидвох партій теперішні лідери настільки недолугі, що рейтингу їм точно не додають. І вочевидь обидва лідери - проект ацкви, або ж фінансуються нею. А головна різниця полягає в тому, щ з відходом Трампа Республіканська партія США лише виграє і можливо відродиться, а з відходом Зєлєнского Слуга народу щезне, як ранковий туман.
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28.01.2021 09:02
+8
Реноме партії страждає з 2016, коли вони висунули в президенти клоуна, а не якогось "яструба Пентагону" типу покійного МакКейна чи Діка Чейні!
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28.01.2021 08:57
+8
Кацапские статейки читать, себе в голову срать.
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28.01.2021 09:35
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Обхезавшийся по уши "лидер" партии снижает её рейтинг. Как и в Украине прямо сейчас. После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 8373
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28.01.2021 08:33 Відповісти
Є величезна різниця. Республіканська партія існувала до Трампа, і існуватиме після нього. А Слуга народа з'явилися із Зєлєю і пропаде разом з ним, або ще перед ним. Об' єднує ці речі лише те, що у обидвох партій теперішні лідери настільки недолугі, що рейтингу їм точно не додають. І вочевидь обидва лідери - проект ацкви, або ж фінансуються нею. А головна різниця полягає в тому, щ з відходом Трампа Республіканська партія США лише виграє і можливо відродиться, а з відходом Зєлєнского Слуга народу щезне, як ранковий туман.
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28.01.2021 09:02 Відповісти
Ви маєте рацію. Але хочу доповнити Вашу думку. Є величезна різниця між партією та клубом фанів чи прихильників.
А всі українські, так звані "партії", за невеликим виключенням декількох маргінальних, НЕ Є ПАРТІЯМИ від слова зовсім. Щоб ці клуби перетворити на партії потрібно і суспільство змінювати і позбутися "кишенькових" лідерів, за рахунок яких ці клуби утримуються.
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28.01.2021 12:03 Відповісти
Равнять член с пальцем, сразу видно что не немец.
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28.01.2021 09:33 Відповісти
Равняют член с пальцем только те, кто членом на рояле играют. Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів - Цензор.НЕТ 1654
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28.01.2021 09:48 Відповісти
То что я и говорил неделю назад,республиканцам надо очень постараться восстановить реноме партии и ее престиж...
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28.01.2021 08:35 Відповісти
Реноме партії страждає з 2016, коли вони висунули в президенти клоуна, а не якогось "яструба Пентагону" типу покійного МакКейна чи Діка Чейні!
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28.01.2021 08:57 Відповісти
Какие "зверства", их что арестовывали, потом везли в кабинеты, где насиловали сутками и избивали до смерти, ну как это происходит в Беларуси или *********?
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28.01.2021 08:51 Відповісти
После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 8305 После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 3485
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28.01.2021 08:35 Відповісти
Крыса кремлевская нанесла вред прежде всего политический,Мавзолейные хмыри знают как поносом нести в любой стране Мира... После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов - Цензор.НЕТ 4072
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28.01.2021 08:37 Відповісти
Зеленский пригнал в Киев сотни вагонов с углем...из РАБссии...
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28.01.2021 08:44 Відповісти
Так он теперь сидит в кармушке Ахметова 😀😀😀
Беня стал токсичным из-за США
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28.01.2021 08:54 Відповісти
Десятки тысяч из 70 млн -капля в море.У нас разделение за Орду и против,а у них -за расизм и против.Абсолютно разные устремления у стран.Хотя мешанины у них тоже много.Антисемитизм тот же.Даже евреи в США разделены ,как в Израиле.Гомофобия в Украине -гипертрофирована донельзя.Людей нетрадиционной ориентации едва ли сотня на всю Украину,а шабаши противников ,как будто у нас их миллионов 20.В тоже время у билецких и тягнибоков во рту ватники ведутся.
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28.01.2021 08:56 Відповісти
Ну 70 млн. - це ж далеко не всі саме члени партії!
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28.01.2021 08:58 Відповісти
Республіканців на 2020 рік було зареєстровано 33,284,020, як стверджує Вікі.
Демократів, - майже на третину більше, - 45,7 мільйонів.
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28.01.2021 10:35 Відповісти
Вот такую свинью Трамп подсунул республиканцам на прощание.
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28.01.2021 09:05 Відповісти
Все четире года старался.
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28.01.2021 09:34 Відповісти
Зато республиканцы теперь имеют в своей партии максимальную концентрацию трампистов и это не есть гут...
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28.01.2021 09:06 Відповісти
В чем гут?
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28.01.2021 09:37 Відповісти
"бачили очи шо брали", нельзя подбирать всякое шоуменское дерьмо в своих ряды, даже если оно с высоким рейтингом. Сильно хотели выиграть президентские - выиграли, но для Республиканской партии это Пиррова победа оказалась. США уже получила прививку от популизма, а мы в процессе , выходим на пик побочных явлений с этим недолугим Зе.
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28.01.2021 09:06 Відповісти
А украинцам без разницы...демократы или республиканцы...для украинцев важно что бы паРаше хвост щимили как можно сильнее...а кто это будет делать не имеет значения...
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28.01.2021 09:21 Відповісти
Кацапские статейки читать, себе в голову срать.
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28.01.2021 09:35 Відповісти
Tell me please, what's the nickname of the state you live in?
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28.01.2021 10:11 Відповісти
По-перше, не канадський нафтопровід, а американський через канадську територію з Аляски. По-друге, потрачено поки що тільки 1 мільярд доларів.
Якщо порівняти з цілком збитковим кацапським трубопроводом "Сіла Сібірі", то це взагалі копійки. )))

Полные затраты на «Силу Сибири», включая разработку месторождений, строительство трубопроводов со всеми компрессорными станциями в дикой тайге, газоперерабатывающего завода, перехода под Амуром, газохимического производства, которое там же будет в будущем, составляют отнюдь не 55 млрд долларов, о которых вслух говорит «Газпром». У нас получалось около 100 млрд долларов.
«Сила Сибири» - это очень затратная показуха
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28.01.2021 10:59 Відповісти
Жаль конечно.( Я всегда симпатизировал республиканцам, в отличии от ихнего ипанутого лидера. Там много грамотных и опытных дядек которые с радостью ушатали бы рашестан как в свое время ушатали совок. Тем более они знают как это делать. С учетом того что они и так на выборах постоянно набирали меньше чем демократы и побеждали только благодаря специфике избирательной системы им сейчас терять людей ох как болезненно.
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28.01.2021 13:10 Відповісти
 
 