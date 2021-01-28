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За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 46 таких нарушений на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 20/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 января 2021 года.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения", - говорится отчете.

Большинство этих нарушений произошли в районах юго-восточнее н.п. Лебединский (подконтролен правительству, 99 км к югу от Донецка), а также в северном и южном направлениях от ДФС (15 км севернее Донецка).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

"В Луганской области Миссия зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения). Все эти нарушения произошли в южном направлении от н. П. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска)", - сообщили в СММ.

В целом после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала 7011 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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Топ комментарии
+6
"За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ" - Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб
Как понимать разницу 10 и 120?
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28.01.2021 09:08
+5
тишина...тишина..по зеленски...тишина
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28.01.2021 08:37
+4
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
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28.01.2021 09:37
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За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8315 За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 326
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28.01.2021 08:33 Ответить
Поки Хомчак у відрядженні на засіданнях НАТО в Європі, ворог активізовує бойові дії. Під час війни Головнокомандуючий не має покидати штабу ні вдень ні вночі!
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28.01.2021 10:12 Ответить
тишина...тишина..по зеленски...тишина
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28.01.2021 08:37 Ответить
,,Вагнеры,,прибыли. Накрыть бы их выплодок одним залпом.....
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28.01.2021 09:01 Ответить
"За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ" - Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб
Как понимать разницу 10 и 120?
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28.01.2021 09:08 Ответить
Говнокомандувач хомчак не хоче псувати настрій 43річномумальчіку, тому за його версією на 110 обстрілів менше ніж у сліпо-хлухого ОБСЄ.
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28.01.2021 10:28 Ответить
Потрібно вивішувати на великих плакатах кожний день результати "тишини" і ці плакати вивішувати біля ОП,КМУ,ГЕНШТАБУ,ВРУ, СБУ---бо донесення на звичайному аркуші вони не бачать. чи від природної сліпоти .чи із-за продажності.
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28.01.2021 09:36 Ответить
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
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28.01.2021 09:37 Ответить
Світова спільнота губиться в здогадах, яким чином стела з написом: «ДЕБАЛЬЦЕВО» виявилася серед експонатів Виставки Досягнень Народного Господарства в Москві? Православні «іхтамнети», нахабно вивезли з окупованої території України державну власність в якості речового доказу присутності танкових дивізій міністра нападу РФ Сірожі Шойгу в Дебальцеве. Дiд Кабаєв не розуміє, а вусатий прес-секретар Пєсков повинен пояснити «збирачеві земель руських», що стела дійсно речовий доказ російського мародерства в Україні.
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28.01.2021 09:38 Ответить
Украина должна призвать мировое сообщество вводить новые санкции против РФ за новые атаки на Украину и продолжающуюся агрессию. Нужно призвать Запад, чтобы он заставил РФ дорого заплатить за агрессию!
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28.01.2021 10:11 Ответить
За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины"...

Ну вот, сразу видно, что настоящее перемирие, как и говорит сволочь зеленая.
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28.01.2021 10:21 Ответить
Нихрена себе тишина - 120 обстрелов. Ну-ну, где там поклонники НеЛоха? Кто там не хочет прекращать войну, так как на ней наживается (из предвыборного словоблудия теперешнего ***********)? Что теперь мешает Найвеличнишему?
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28.01.2021 13:56 Ответить
 
 