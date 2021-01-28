За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ
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СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 46 таких нарушений на Луганщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 20/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 января 2021 года.
"В Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения", - говорится отчете.
Большинство этих нарушений произошли в районах юго-восточнее н.п. Лебединский (подконтролен правительству, 99 км к югу от Донецка), а также в северном и южном направлениях от ДФС (15 км севернее Донецка).
"В Луганской области Миссия зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения). Все эти нарушения произошли в южном направлении от н. П. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска)", - сообщили в СММ.
В целом после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала 7011 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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Как понимать разницу 10 и 120?
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
Ну вот, сразу видно, что настоящее перемирие, как и говорит сволочь зеленая.