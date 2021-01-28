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Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань

Команда Всемирной организации здравоохранения вышла из карантина и приступит к расследованию происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Группа из 13 экспертов прибыла в Ухань 14 января и готовится завершить двухнедельный карантин. Находясь в изоляции, группа вела видеозвонки друг с другом и китайскими учеными.

Сегодня ​​они вышли из отеля и сели в автобус, не разговаривая с журналистами.

"Ученые начнут опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов, связанных с первоначальной вспышкой. Их исследование будет опираться на доказательства, предоставленные китайскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, группа планировала прибыть в Китай в начале января, но поездку отложили, потому что Пекин к тому времени не предоставил разрешения на их въезд.

Читайте: ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19, - представитель Организации Харрис

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
А раньше нельзя было? Китайцы уже стопитсот раз уничтожили все следы своего преступления. Теперь ничего не найдёшь и ничего не докажешь, а китайцы будут врать безнаказанно и спихивать вину то норвежскую селёдку,
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28.01.2021 10:26
+1
Какой понт искать черную кошку сами знаете где...Проводить следствие или опрашивать свидетелей в диктаторском Китае - звучит смешно и цинично,тем более что времени для сокрытия возможных следов/улик было более чем достаточно.Китайцы попросту пустили экспертов так как были угрозы не регистрировать их вакцины в ЕС и США в случае недопущения. Очередное шапито и то в плохой постановке Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані - Цензор.НЕТ 6837
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28.01.2021 10:43
+1
Понятное дело, что СЕЙЧАС Россия заполонила дезой русскоязычное медиа пространство и очень трудно в этих завалах сейчас найти правду, если читать на русском языке. Но, логично предположить, что раньше, до того, как вирус вырвался наружу, кацапам не было смысла врать о нём. Так вот! В 2016 году российские СМИ берут интервью у молодого учёного из Уханьской лаборатории, и тот, страшно возбуждённый каким то их открытием, радостно рассказывает об их плодотворной работе над короновирусом летучий мыши, который они (упс) приспосабливают к жизни в человеческом организме. Правда, он сказал, что они работают над тем, как сделать его безопасным для человеческого организма. И вот тут он соврал, потому что природный коронавирус как раз тогда и был безопасным для человека. И вот, прошло 3 года после этого интервью и начинается эпидемия, эпицентр которого находятся рядом с этой самой лабораторией. Это то, что не удалось скрыть лживым властям Китая. А на самом деле эпицентр распространения был самой лабораторией. Какой отсюда вывод? Вопрос к тем, кто умеет логически думать, а не жрёт всё подряд, что им кидает русскоязычный геббельс-рашен-пропаганден медиахолдинг.
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28.01.2021 11:22
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А раньше нельзя было? Китайцы уже стопитсот раз уничтожили все следы своего преступления. Теперь ничего не найдёшь и ничего не докажешь, а китайцы будут врать безнаказанно и спихивать вину то норвежскую селёдку,
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28.01.2021 10:26 Ответить
Опять коцабская пропаганда. Дай ссылку, или ты балабол.
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28.01.2021 10:42 Ответить
Гуглю и вижу эту твою статью. Оказывается - это статья с русского сайта "известияиз, где как всегда россияне - разводит инсинуации и переводит стрелки с китайцев на американцев. И что с этого? Игор, ты дурак или притворяешься?
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28.01.2021 10:54 Ответить
Ты начал эту тему, тебе и доказывать. Давай прямую ссылку на эту статью. Иначе ты балабол. Как работает российская пропаганда? Очень просто. Расчёт на то, что "глубинный народ" не будет читать на английском языке научную статью, проверять. А прочитает и увидит на русском языке в новостях ту брехню, которую разнесли по всем сайтам и телеканалам русские пропагандоны.
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28.01.2021 11:00 Ответить
Смотрим дальше - все статьи на эту тему в результате приводят нас на российские ресурсы. Всё. Круг замкнулся. Верите российской пропаганде? Верьте дальше.
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28.01.2021 10:58 Ответить
А ты сам читал статью? Где там сказано, что американцы вывели именно этот вирус Covid 19? Нет там такого. Ты не задумывался, почему кацапы не переводят эту статью напрямую на русский язык и не перепечатывают её на русском в своих СМИ? Но везде на неё ссылаются, как доказательство, рассчитывая на то, что читатели не будут перечитывать эту статью на английском, потому что это для них сложно и скучно. Там ешё вникать надо, и немного разбираться в науке вирусологии, что не каждому дано. Куда проще за пивасиком проглотить простенькие визгливые, навязчивые, уже готовые выводы на понятном им русском языке пропаганды, летящей из зомбоящика сплошным потоком. А это такая методика пропаганды - вот вам мол доказательство, а правда ли это доказальство, большинство народа проверять не будет, особенно если не знает английского языка.
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28.01.2021 11:50 Ответить
Кстати, почитай внимательно эту статью, и увидишь, что китайцы по обыкновению своему красть научные и технические идеи у американцев и даже у русских, украли и эти разработки у американцев, но сами в своей Уханьской лаборатории, что особо и не скрывали, генетическим путём оснастили этот вирус возрастной выборкой при заражении, всеми убийственными наличествующими у нынешнего вируса свойствами (чего не было в разработке американских учёноых) , высочайчшей вирулентностью, способностью цистироваться и сохранятся на сухой поверхности невероятно долго.
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28.01.2021 11:57 Ответить
Какой понт искать черную кошку сами знаете где...Проводить следствие или опрашивать свидетелей в диктаторском Китае - звучит смешно и цинично,тем более что времени для сокрытия возможных следов/улик было более чем достаточно.Китайцы попросту пустили экспертов так как были угрозы не регистрировать их вакцины в ЕС и США в случае недопущения. Очередное шапито и то в плохой постановке Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані - Цензор.НЕТ 6837
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28.01.2021 10:43 Ответить
Нехай той ВООЗ пояснить звідки в штамі коронавірусу з'явився фрагмент СНІДу. А китайскій владі добре дивитись за хабарниками з ВООЗ щоб не підкинули гидоти.
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28.01.2021 10:58 Ответить
Ещё одна жертва российской пропаганды. Почему вас так легко обмануть, дебилы?
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28.01.2021 11:02 Ответить
О вже мессершміт злочинних фармкорпорацій сів на хвіст Адміністратор -Ау! Пан з ботосперми тоді надай посилання на іншого лауреата Нобеліської премії, а не дупу нонейм, яка щось інше там думає.
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28.01.2021 11:37 Ответить
Что? Осирис - член кремлёвской ботофермы взывает в админам? Как предсказуемо для рашкинской ботофермы! На украинский переводишь гулом?
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28.01.2021 11:59 Ответить
Проплачений мені твої висери не цікаві.
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28.01.2021 12:03 Ответить
Понятное дело, что СЕЙЧАС Россия заполонила дезой русскоязычное медиа пространство и очень трудно в этих завалах сейчас найти правду, если читать на русском языке. Но, логично предположить, что раньше, до того, как вирус вырвался наружу, кацапам не было смысла врать о нём. Так вот! В 2016 году российские СМИ берут интервью у молодого учёного из Уханьской лаборатории, и тот, страшно возбуждённый каким то их открытием, радостно рассказывает об их плодотворной работе над короновирусом летучий мыши, который они (упс) приспосабливают к жизни в человеческом организме. Правда, он сказал, что они работают над тем, как сделать его безопасным для человеческого организма. И вот тут он соврал, потому что природный коронавирус как раз тогда и был безопасным для человека. И вот, прошло 3 года после этого интервью и начинается эпидемия, эпицентр которого находятся рядом с этой самой лабораторией. Это то, что не удалось скрыть лживым властям Китая. А на самом деле эпицентр распространения был самой лабораторией. Какой отсюда вывод? Вопрос к тем, кто умеет логически думать, а не жрёт всё подряд, что им кидает русскоязычный геббельс-рашен-пропаганден медиахолдинг.
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28.01.2021 11:22 Ответить
 
 