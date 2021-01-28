Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я вийшла з карантину і розпочне розслідування походження коронавірусу в китайському місті Ухань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Група із 13 експертів прибула в Ухань 14 січня і готується завершити двотижневий карантин. Перебуваючи в ізоляції, група здійснювала відеодзвінки одне з одним і китайськими вченими.

Сьогодні вони вийшли з готелю і сіли в автобус, не розмовляючи із журналістами.

"Вчені почнуть опитувати людей з дослідних інститутів, лікарень і ринку морепродуктів, пов'язаних з первинним спалахом. Їхні дослідження спиратиметься на докази, надані китайськими офіційними особами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, група планувала прибути в Китай на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін на той час не надав дозволу на їхній в'їзд.

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