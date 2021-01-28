РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6368 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
863 15
Кабмин (13798) отставка (3094) Гетманцев (389) Шмыгаль Денис (2314)

Не думаю, что Шмыгаля уволят весной, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не думаю, что Шмыгаля уволят весной, -

Сейчас фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отставка премьер-министра когда-то состоится точно. Я не уверен, что это произойдет весной. На фракции вопрос об отставке премьер-министра вообще не обсуждается сегодня, и не обсуждается отставка правительства в целом. Мне кажется, что тот период времени, который провел премьер в кресле, и весь Кабинет Министров проработал, является беспрецедентным и не позволяет нам оценить их результаты", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
а за что его увольнять? налоги повышает, тарифы растут, зарплаты топам сделал космические, гешефты приличные.. золото а не премьер...
показать весь комментарий
28.01.2021 11:05
+4
Не думаю, что уволят весной. Думаю, что этой зимой.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:04
+3
И тебя ублюдок надо разгонять вместе с Радой.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И тебя ублюдок надо разгонять вместе с Радой.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:02 Ответить
Шмигаля звільнять ще до весни, бо робота уряду провальна. Зараз ще у зв'язку з холодами та штормовими вітрами почнуться масові відключення електрики, закриття автодоріг, перебої з вугіллям, перебої з роботою банкоматів Приватбанку, які вже почались і всі проблеми будуть накопичуватись як лавина.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:12 Ответить
О чем ты? Какие, нах, "результаты работы". Послушных и договороспособных не увольняют пока они все окончательно не развалят.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:16 Ответить
Не думаю, что уволят весной. Думаю, что этой зимой.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:04 Ответить
а за что его увольнять? налоги повышает, тарифы растут, зарплаты топам сделал космические, гешефты приличные.. золото а не премьер...
показать весь комментарий
28.01.2021 11:05 Ответить
от і не думай, бо тобі нічим
показать весь комментарий
28.01.2021 11:07 Ответить
Юля что зря с Ермаком лобызается
показать весь комментарий
28.01.2021 11:09 Ответить
Думать, це не ваше.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:10 Ответить
Уволят Шмыгу, поставят Дрыгу и ничего не измениться. Увольняйте сразу "пианиста"!
показать весь комментарий
28.01.2021 11:16 Ответить
Не думаю, що Шмигаля звільнять навесні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3295
показать весь комментарий
28.01.2021 11:19 Ответить
Агент лубянки крышует агента ахметки и не желает его увольнения - все логично.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:28 Ответить
И тебя мразь Гетманцев надо гнать вместе с Шмыгалем.
показать весь комментарий
28.01.2021 11:54 Ответить
Как же так, а баба Юля уже лыжи намазала, с Дерьмаком на тайной вечери все перетерла...
показать весь комментарий
28.01.2021 12:04 Ответить
В кинофельме " Дело Румянцева " был авторитет по "фамилии" -- Шмыгло,
а в Украине -- Шмыгаль. Чувствуется что-то общее.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:37 Ответить
 
 