Не думаю, что Шмыгаля уволят весной, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сейчас фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Отставка премьер-министра когда-то состоится точно. Я не уверен, что это произойдет весной. На фракции вопрос об отставке премьер-министра вообще не обсуждается сегодня, и не обсуждается отставка правительства в целом. Мне кажется, что тот период времени, который провел премьер в кресле, и весь Кабинет Министров проработал, является беспрецедентным и не позволяет нам оценить их результаты", - сказал нардеп.
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показать весь комментарий28.01.2021 11:02
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а в Украине -- Шмыгаль. Чувствуется что-то общее.