Не думаю, що Шмигаля звільнять навесні, - "слуга народу" Гетманцев

Нині фракція "Слуга народу" не обговорює питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відставка прем'єр-міністра колись відбудеться точно. Я не впевнений, що це станеться навесні. На фракції питання про відставку прем'єр-міністра взагалі не обговорюється сьогодні, і не обговорюється відставка уряду в цілому. Мені здається, що той період часу, який провів прем'єр у кріслі, і весь Кабінет Міністрів пропрацював, є безпрецедентним і не дозволяє нам оцінити їхні результати", - сказав нардеп.

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