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Не думаю, що Шмигаля звільнять навесні, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не думаю, що Шмигаля звільнять навесні, -

Нині фракція "Слуга народу" не обговорює питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відставка прем'єр-міністра колись відбудеться точно. Я не впевнений, що це станеться навесні. На фракції питання про відставку прем'єр-міністра взагалі не обговорюється сьогодні, і не обговорюється відставка уряду в цілому. Мені здається, що той період часу, який провів прем'єр у кріслі, і весь Кабінет Міністрів пропрацював, є безпрецедентним і не дозволяє нам оцінити їхні результати", - сказав нардеп.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
а за что его увольнять? налоги повышает, тарифы растут, зарплаты топам сделал космические, гешефты приличные.. золото а не премьер...
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28.01.2021 11:05
+4
Не думаю, что уволят весной. Думаю, что этой зимой.
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28.01.2021 11:04
+3
И тебя ублюдок надо разгонять вместе с Радой.
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28.01.2021 11:02
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И тебя ублюдок надо разгонять вместе с Радой.
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28.01.2021 11:02 Відповісти
Шмигаля звільнять ще до весни, бо робота уряду провальна. Зараз ще у зв'язку з холодами та штормовими вітрами почнуться масові відключення електрики, закриття автодоріг, перебої з вугіллям, перебої з роботою банкоматів Приватбанку, які вже почались і всі проблеми будуть накопичуватись як лавина.
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28.01.2021 11:12 Відповісти
О чем ты? Какие, нах, "результаты работы". Послушных и договороспособных не увольняют пока они все окончательно не развалят.
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Не думаю, что уволят весной. Думаю, что этой зимой.
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28.01.2021 11:04 Відповісти
а за что его увольнять? налоги повышает, тарифы растут, зарплаты топам сделал космические, гешефты приличные.. золото а не премьер...
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28.01.2021 11:05 Відповісти
от і не думай, бо тобі нічим
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28.01.2021 11:07 Відповісти
Юля что зря с Ермаком лобызается
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28.01.2021 11:09 Відповісти
Думать, це не ваше.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
Уволят Шмыгу, поставят Дрыгу и ничего не измениться. Увольняйте сразу "пианиста"!
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Не думаю, що Шмигаля звільнять навесні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3295
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28.01.2021 11:19 Відповісти
Агент лубянки крышует агента ахметки и не желает его увольнения - все логично.
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28.01.2021 11:28 Відповісти
И тебя мразь Гетманцев надо гнать вместе с Шмыгалем.
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28.01.2021 11:54 Відповісти
Как же так, а баба Юля уже лыжи намазала, с Дерьмаком на тайной вечери все перетерла...
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28.01.2021 12:04 Відповісти
В кинофельме " Дело Румянцева " был авторитет по "фамилии" -- Шмыгло,
а в Украине -- Шмыгаль. Чувствуется что-то общее.
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28.01.2021 12:37 Відповісти
 
 