Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили преступную схему вымогательства и получения средств от предпринимателей региона, специализирующихся на переработке древесины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, к организации данной схемы причастен руководитель лесхоза. Чиновник требовал 70 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный отпуск древесины.

В среду, 27 января, полицейские задержали руководителя сразу после того, как он получил очередной транш - 42 тысячи гривен. Ранее задокументированы два факта предоставления ему 28 тысяч гривен.

Руководитель лесхоза задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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