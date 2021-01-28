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Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили преступную схему вымогательства и получения средств от предпринимателей региона, специализирующихся на переработке древесины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, к организации данной схемы причастен руководитель лесхоза. Чиновник требовал 70 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный отпуск древесины.

В среду, 27 января, полицейские задержали руководителя сразу после того, как он получил очередной транш - 42 тысячи гривен. Ранее задокументированы два факта предоставления ему 28 тысяч гривен.

Руководитель лесхоза задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция 01
Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
И наверняка же розмовляв українською, может быть еще и вышиванку по праздникам носил, и клял проклятую власть, которая страну до ручки довела....
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28.01.2021 11:37
+4
И в церковь по воскресеньям с семьёй ходил.
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28.01.2021 11:53
+2
До того, шо большинство патрЫотов, которые кричат про Украину, независимость и не рабов, тупо грабят эту страну которую они так "любят". Но, делают это патрЫатЫчна!
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28.01.2021 11:55
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Україна, рідна мати,
не вкрадеш, не будеш мати.
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28.01.2021 11:32 Ответить
И наверняка же розмовляв українською, может быть еще и вышиванку по праздникам носил, и клял проклятую власть, которая страну до ручки довела....
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28.01.2021 11:37 Ответить
...і до чого це ти перднуло?
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28.01.2021 11:49 Ответить
До того, шо большинство патрЫотов, которые кричат про Украину, независимость и не рабов, тупо грабят эту страну которую они так "любят". Но, делают это патрЫатЫчна!
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28.01.2021 11:55 Ответить
Так і є. Наші львівські вуйки тягнуть все ,що під руку попаде, але це не заважає їм бути посполитими, ходити до церкви в вишиванках і всі біди валити на клятих москалів. Ніяка Європа при наявності такого гіпокритного контингенту нам не світить
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28.01.2021 12:07 Ответить
К сожалению не только Львовские.... В ситуации в которой находится сейчас Украина виноваты не только чиновники и политики а и ее граждане 50/50. Что изменится от того что я на красный проеду? Я ж на Майдане аж три раза крикнул "Банду Геть!". Запаркуюсь как быдло, мне же никто парковок не построил. Мусору дам денег, учителю за свое чадо несмышленое заплачу, врачу... С налоговой зарешаю что бы меньше налогов заплатить, я ж "Слава Украине!" кричал на майдане, и мои налоги в стране ничего не решают, меня вынуждают это все делать чиновники и судьи, которые берут намного больше и потом в Дубай отдыхают. Вот именно из за такой позиции большинства граждан я не вижу будущего у этой страны....
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28.01.2021 12:15 Ответить
Людей тре лікувати, кованим чоботом чи нагайков по хребту, але тре лікувати...Для початку, дати повноцінний голос на виборам тим хто сплачує якийсь повноцінний податок і не сидить на субсидіях (і при виході на пенсію фіксувати на цьому рівні їх голос), чи захищав країну на фронті, а всім іншим - чверть голосу на одного горлопана хватить. Тоді вибирати і керувати державої будуть ті хто цю державу утримують, а не всякі рагулі з шаріковими
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28.01.2021 12:23 Ответить
Я все таки склоняюсь к той мысли, что все, кто более менее "дружит с головой" покинут Украину не обязательно на всегда а как минимум уедут работать. Уже сейчас найти грамотного специалиста в какой либо сфере достаточно проблематично... В какую компанию не обращаешься или не сотрудничаешь по работе, уровень у всех - дно. Молодые сотрудники элементарно грамотно писать не умеют и не владеют базовыми школьными знаниями... Я сейчас тоже делаю все, что бы мои дети любили Украину на расстоянии.... И когда в Украине останутся одни пенсионеры и диванные эксперты, которые считают что собирать клубнику в Польше за 1000 евро зазорно, а сидеть в офисе и ничего не делать за 300 евро это самое то для ылыты, гос-во поймет что этот контингент не прокормит их... И очень надеюсь что начнутся создаваться условия для того что бы люди начали возвращаться, и создаваться не на словах а на деле так как ситуация будет близка к критической. И тогда, возможно, эти люди привезут сюда европейскую культуру где не принято давать взятки и вести себя как быдло. Но это процесс ни одного десятилетия....
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28.01.2021 12:38 Ответить
И в церковь по воскресеньям с семьёй ходил.
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28.01.2021 11:53 Ответить
А якби не вимагав хабарі, а пропускав даремно, то і не затримали б
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28.01.2021 12:14 Ответить
 
 