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Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг должна принять решение о том, есть ли основания накладывать на делегацию России ограничения за действия, противоречащие принципам организации. Однако у Ассамблеи есть намерение принять решение в наиболее благосклонной к РФ редакции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Европейской правде".

К проекту решения, которое признает многочисленные нарушения со стороны РФ, но предлагает отказаться от каких-либо санкций в ПАСЕ, подали 10 поправок, большинство которых - от украинской делегации. Представители России не выразили желания править ни одно из положений документа.

В четверг утром Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрел предложения и отклонил все проекты поправок, среди соавторов которых были депутаты от Украины, - в том числе и те, которые не касаются введения санкций.

Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, она подчеркивает незаконность аннексии Крыма.

Как правило, пленарный зал ассамблеи поддерживает позицию Мониторингового комитета, поэтому скорее всего полномочия РФ будут подтверждены без ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ критикуют РФ, но предлагают не применять санкции, - проект резолюции
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Топ комментарии
+15
Импотентная бесполезная организация, как и ООН....
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28.01.2021 11:53
+11
Була раніше, а побачивши кого ЗЕлохи обрали у владу, поклали на нас великий і товстий.
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28.01.2021 11:57
+8
А що Вас дивує? В України на сьогоднішній день відсутня зовнішня політика, як така. Її ніхто не проводить професійно в інтересах самої України, а деякі аматори типу Єрмака якщо щось і проводять, то в інтересах власне тих же кацапів. Так за бажали 73 відсотки зєбанутих виборців у 2019-му році - відмовитись від ефективної зовнішньої політики. Тому всі питання - до них.
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28.01.2021 12:16
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Правила форума Совет форумчан
тридварасы озабоченные
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28.01.2021 11:49 Ответить
А що Вас дивує? В України на сьогоднішній день відсутня зовнішня політика, як така. Її ніхто не проводить професійно в інтересах самої України, а деякі аматори типу Єрмака якщо щось і проводять, то в інтересах власне тих же кацапів. Так за бажали 73 відсотки зєбанутих виборців у 2019-му році - відмовитись від ефективної зовнішньої політики. Тому всі питання - до них.
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28.01.2021 12:16 Ответить
Европа с нами, ....ть.!
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28.01.2021 11:49 Ответить
Була раніше, а побачивши кого ЗЕлохи обрали у владу, поклали на нас великий і товстий.
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28.01.2021 11:57 Ответить
Тупая брехня а вот зачем ты лжешь? Кого ты хочешь обмануть? Себя?
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28.01.2021 15:29 Ответить
Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7971 Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9249
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28.01.2021 11:57 Ответить
ойропа наиболее лояльна к рашке именно зимой
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28.01.2021 11:52 Ответить
Импотентная бесполезная организация, как и ООН....
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28.01.2021 11:53 Ответить
Імпотенти "стурбовані"! Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ - Цензор.НЕТ 1751
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28.01.2021 11:54 Ответить
Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ - Цензор.НЕТ 9630 Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ - Цензор.НЕТ 3463
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28.01.2021 11:56 Ответить
шекель він знаєте і в африці шекель...
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28.01.2021 11:59 Ответить
вам муляє не рубль, а шекель?
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28.01.2021 12:01 Ответить
ПАРЕшалкі, умиротворяють фюрера. А ліс їм вивозять бо виконують якісь домовленності з ідіотами. Нема санкцій від них щодо окупанта, вводьте їх і для ЄС.
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28.01.2021 12:00 Ответить
а че все удивлены то? Украина никакого влияния и политического веса не имеет, Европе предпочтительнее сотрудничать с расией, нас поддерживали но потом поняли что воровство,коррупция и безнадега в стране будет продолжатся и дальше,никаких существенных реформ нет вот и забили на нас,никто нам ничего не должен успокойтесь крикуны, все зависило только от нас,а мудрый нарид все просрал,так что не за чем теперь кричать что Европа негодяи
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28.01.2021 12:02 Ответить
надо вообще забыть про Кремль на каких либо международных мероприятиях!

Азаблокировать все счета любого россиянина и не общаться с кремлем пока он не выполнит все мировые требования и не решит все притензии к нему
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28.01.2021 12:02 Ответить
это ты кому говоришь? Украинским властям или мировому сообществу? Если украинским властям то кацапы это переживут,а если мировому сообществу то они на такое не пойдут
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28.01.2021 12:04 Ответить
Если бы кацапам было все равно то небыло бы столько визга из Мордора, когда украинские патриоты перекрывали границу и устраивали блокаду. Или ты думаешь кремлефашистам не выгодно сотрудничество и торговля с Украиной?
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28.01.2021 12:09 Ответить
Украина больше потеряет чем кацапы в случае прекращении сотрудничества и торговли, плюс кацапы имеют под боком Китай который в разы может заместить в торговле им Украину,процент торговли с Украиной у кацапов по сравнению с другими странами невысок,они что то там потеряют но не критично
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28.01.2021 12:15 Ответить
Не свисти. Украина в 5 раз меньше получает от торговли с ********** чем сама *********. Не зря в 2014 ***** завывал что потерял 45-ти миллионный украинский рынок. Украина же *торгуя* с кацапстаном 100 лет была нищая всегда, и даже десятки миллионов с голоду умерли, о чем кацапы все ето время насмехались. Больше чем Украина никто парашкинского говна не покупает. Кроме того ***** еще важно не рвать связи с Украиной с помощью которых он шантажирует и влияет на политику Украины. И если бы закрытие украинско-росийской границы было выгодно РФ и разрушило Украину то ***** нисекунды не медлил бы и закрыл границы.
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28.01.2021 12:45 Ответить
ALEX SUROVV торговля выгодна бизнесу а не кремлю. ***** энд компани натыренного бабла хватае. У них одна задача - не расстаться с властью...
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28.01.2021 12:17 Ответить
не такое я великое и авторитетное что бы им меня слушать и принимать во внимание мое мнение или возвание.
Не такой это ресурс ЦН что бы вообще через него обращаться к миру.
Тут люди упражняются в трепачестве и блудословии и только.
Мне ответили и послали нах... Я ответил и послал туда же... Короче выпустил пар и стал более терпим к выбрыкам своей жены.
Если кто то считает что он ... что его услышит какой то политик - пусть так думает Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 485
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28.01.2021 12:13 Ответить
сра сієй навєкі...
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28.01.2021 12:05 Ответить
Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4490 Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7228
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28.01.2021 12:05 Ответить
Вот что акции Газпрома вытворяют. Можно даже закрыть глаза на преступления против человечности и терроризм. Стоит задуматься, нужно ли нам советы етого ПАСЕ и ОБСЕ
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28.01.2021 12:05 Ответить
"Візит на Україну" - ти чєй будєш, холоп!?
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28.01.2021 12:13 Ответить
в Росію і відмінила візит на Україну- ты палишься мокшанин. Будь внимательнее Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9090
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28.01.2021 12:13 Ответить
Конечно одеть кастрюлю. Или хочешь от беркута по башке получить. Разве на Рашке сейчас кастрюли не актуально? Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7233
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28.01.2021 12:37 Ответить
Тобі личить йоршик))
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28.01.2021 12:41 Ответить
ПАСЕ-шмасе... Только НАТО! Остальное нафиг, бо за кацапские тугрики маму родную продадут.
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28.01.2021 12:11 Ответить
та, НАТО теж не дуже потрібні голозаді та корупціонери.
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28.01.2021 12:14 Ответить
Якось особливо на НАТО покладатися як на панацею від усіх негараздів також не слід, бо там тіж самі колегіальні органи прийняття рішень як і в ЄС, ПАСЄ тощо... Там теж представники в тому числі провідних євпропейських країн, що підгодовуються кацапами.
Десь років з чотири тому чи навіть більше був британський документальний фільм, який суто теоретично зпрогнозував розвиток подій та дії НАТО у разі початку здається третьої світової з боку кацапів. Так от, ми ще не бачили НАТО у справжньому воєнному конфлікті. Було змодельовано, що у разі кацапської агресії, коли треба буде швидко та адекватно реагувати, НАТО це не зможе зробити оперативно. Було змодельовано, що зпочатку штаб НАТО (повторюсь - він зкладається з представників різних країн-членів) збереться на воєнну нараду, мовляв, що ж робити з агресією. Далі виявиться, що не має одностайності серед країн-членів НАТО у питанні рішучої та миттєвої відсічі кацапам (причини тіж, що і в ПАСЄ, "просто бізнес", "бажання діалогу" тощо). Було показано у фільмі, що протягом декількох днів з початку кацапської агресії ця воєнна рада НАТО не може ухвалити жодного рішення щодо агресії, бо знову ж - їхні демократичні регламенти та колегіальність у прийнятті рішень, деякі представники запросили час для консультацій зі своїми урядами тощо, ті якщо і не тягнуть час з прийнтяттям рішення, то всерівно це все не робиться швидко. В цей час з,являються перші та значні втрати живої сили самого НАТО. Розм,якла за десятиріччя миру Європа не дуже хоче воювати, люди виходять на вулиці по всій Європі з пацифістичними мітингами тощо, тиснуть на уряди, щоб ті утримались від війни. Активізуються європейські партії, що тривалий час на підсосі у *****... В цей час агресія триває, НАТО дезорієнтована, дорогоцінний час на адекватну відсіч втрачається. Тому, повторюсь, ми ще не бачили у дії НАТО, і як вона себе поведе у реальній війні, і тому НАТО то так, добре, потрібно з ними об,єднуватися, приводити у відповідність стандарти тощо але краще додатково мати ще й окремий та дієвий воєнний союз зі США (як вони з Ізраїлем) та/чи союз з Туреччиною, тобто з країною, яка не буде жувати соплі у разі кацапської агресії.
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28.01.2021 14:54 Ответить
Знімаю капелюха! Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5618
Але зараз для нас це єдиний шанс увійти до спільноти, від якої кацапів корчі крутять зі страху. Кацапи також не ідеальні та не всемогутні. Я знаю, що це за гнидник, їхня армєйка. Дійсно боєготових частин у них не так уже й багато. Та й ті отримали добрих копняків від наших голих-босих бійців у 14-15 роках та, певен, не забули цього.
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28.01.2021 16:23 Ответить
Місцеві зебіли забурлілі правєдним гнєвом... 😁
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28.01.2021 12:11 Ответить
Ну, аби Ізраїль кожного разу дослуховувався до міжнародних організацій то, навідь не мав би шансу виникнути.
Як показує світовий досвід, є тільки один рецепт отримання незалежності- створення життєвих умов, коли громадяни ладні радше покласти життя ніж втратити незалежність. Коли громадяни мають свободи, включно з економічними вони створюють фінансову можливість мати ******* армію. Помирати за голу задницю не багато знайдете бажаючих, а ось в Ізраїлі та Швейцарії люди від армії в масі своїй не ховаються, а навіть навпаки йдуть служити аби завести бізнес зв'язки. Якщо ти бачиш, яка людина на службі то, можеш уявити, яка вона і в бізнесі. Маючи розвинену економіку та сильне військо можна не зважати на чужу думку.
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28.01.2021 12:13 Ответить
то то и оно,что в Израеле люди патриотично настроены,многие готовы умирать за страну,а у нас шо? в 2014 разговаривал с 3 мужиками с Тернопольщины так они сказали что едут в Россию на заработки побыстрее ибо сидеть в кустах с автоматом не пойми ради кого и чего не хотят,и таких много которые в те времена не шли в военкоматы а бежали за бугор,в стране много ватников,полезных идиотов,людей которые не знают и не уважают историю страны в которой живут, украина слабая,невлиятельная страна с нулевым политическим весом... к таким не прислушываются и не помагают увы
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28.01.2021 12:20 Ответить
Ну правильно. Людям нечего терять, зачем им защищать ету страну. Первое что делает враг ето с помощью своих агентов изнутри подрывает економику и благополучие народа, который хочет завоевать. Народ беднеет, теряет веру в свое будущее и свою страну и плевать он уже хотел на защиту страны которая его только ***бет. Поетому власть которая повышает поборы, налоги и свободу народа нужно расстреливать без суда как вражеских агентов. Думаете Парашенко зря в 2014 повысил налоги в разы, начал войну с *евробляхерами*, с блокадниками и тд. На кого он работал? Кто сейчас пришел к власти? Агент Парашенко как никто другой заработал орден из рук ***** за возвращение Украины во влияние Рашки. Знаю многих добровольцев кто в 2015 плюнул и ушел с фронта, мол нет смысла отдавать свою жизнь за наших олигархов которые грабят ихние семьи и будущее пока они на фронте,
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28.01.2021 12:35 Ответить
Не варто ідеалізувати соціально-патріотичні настрої в Ізраїлі. Вони мають купу своїх ватників навіть в Ізраїлі. На початку боротьби за незалежність у них мало не почалася війна між двома головними патріотичними організаціями але у них вистачило розуму дійти згоди. На сьогодні у них склалася ситуація коли ізраїльські араби більше підтримують сіоністів ніж місцеву єврейську вату, яка проти держави. Ситуація там не на багато відрізняється від української.
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28.01.2021 12:41 Ответить
Вот именно. Что я уже 7 лет пытаюсь доказать. Отобрали у нас Ядерное оружие а теперь предлогают нам покорно смириться и сдаться чтобы небыло вайны под боком у европы. Судьба Украины и украинцев только в наших руках. Никто кроме украинцев не будет защищать Украину. Кроме озабоченностей и скупой слезы и позорных подачек нам в случай чего никто не поможет. Поетому приоритетом должно быть жизнь и благополучие украинцев а не советы Европы или Рашки. И если Европа хочет уничтожить нашу дешовую и стабильную Атомную енергетику в угоду *зеленым инвесторам*, которые делают нас нищими то идут они нах****. Как и с другими своими советами типо запрет на автомобили ниже Евро-6, повышение пенсионного возраста до 70-лет или пропаганда гомосексуализма и тд. Если украинцы будут чуствовать что Украина заботится о своих гражданах лучше чем какая другая страна то никакой враг нам не страшен. Загрызем зубами любого врага
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28.01.2021 12:24 Ответить
так атомная енергетика не наша,это совковое достояние) зачем нам это,лучше переходить на современные,прогрессивные европесйкие зеленые технологии )
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28.01.2021 12:25 Ответить
а гроші на це є? Та й знищити побудовану в радянські часи АЕС набагато складніше ніж поле сонячних панелей.
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28.01.2021 12:44 Ответить
ви погано знаєте становлення країни Ізраїль - євреї прийшли будувати, воювати та вмирати за власну країну не маючи економіки як такої, але усвідомлюючи необхідність побудови власної єврейської країни. саме це й було їхнім основним мотиватором.
живучи в залізних вагончиках під пекучим сонцем вони почали війну за створення своєї країни. розвинута економіка? це була мрія й мета в майбутньому на порядку денному була виключно єврейська національна держава.
і до речі, вже тоді вони не зважали на чужу думку, а тільки на власну єврейську національну ідею.
правда ж велика різниця між вашим "матеріальним" й їхнім національним?
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28.01.2021 12:24 Ответить
Хоч в вагончиках чи землянках але вони могли розвивати свою справу. Їх не давили судами і не відбирали через електронні кадастри землю. В принципі у них майже вся земля державна і все заточено на розвиток національних інтересів.
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28.01.2021 12:49 Ответить
все заточено на розвиток національних інтересів.
не можна не погодитись.
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28.01.2021 12:51 Ответить
ЗІ: вони погоджувалися жити у вагончиках і помирати у війні, як раз тому що, від початку у них були створені умови для безпеки та розвитку. Бо, не їхали б вони з Британії, Франції та США.
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28.01.2021 12:52 Ответить
вони погоджувалися жити у вагончиках і помирати у війні, як раз тому що, від початку у них були створені умови для безпеки та розвитку

як раз вони й створювали ті самі умови для безпеки та подальшого розвитку - воюючи та помираючи (яка ж тут гарантована безпека), живучи у вагончиках (який же тут вже наявний розвиток).
до розвитку та сталої безпеки, яку вони забезпечили постійно воюючи, були ще роки й роки.

Бо, не їхали б вони з Британії, Франції та США.
але ж їхали (бачте, вам навіть важко в це повірити: поїхати з благополучних країн щоб, можливо, покласти життя заради омріяної держави).
звісно, що поїхали не всі, хто мешкав у вказаних вами країнах, але ті перші, які поїхали - поїхали саме через ту єдину але таку вагому для них причину - створення національної єврейської держави.
адже тоді, посеред пустелі, про економічний розвиток можна було тільки мріяти, а на початку треба було ціною власного життя, здоров'я та багатьох матеріальних обмежень відвойовувати собі місце в пустелі.
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28.01.2021 13:29 Ответить
Ви думаєте що, вони змогли б створити Ізраїль аби те керівництво, яке сформувалося ще до набуття незалежності не сформулювало основні принципи і закони? Якби у них робилося так, як в Україні то, вони повернулися б додому на наступному кораблі і заповідали б іншим навіть не витрачати часу на марні спроби.
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28.01.2021 13:39 Ответить
ЗІ: Я там вище написав що, на початку незалежності в Ізраїлі мало не трапилася війна між Хаганою та Іргуном, через те що, представники Хагани потопили корабель зі зброєю для Іргуна. Так ось, ні Хагана, ні тим більше Іргун не ставили питання незалежності і створення "держави прибіжеща" для всіх євреїв. Хагана були націоналістами, а Іргун ще радикальнішими. Та у них вистачило розуму дійти згоди і коли Бєгін (Бігун) став прем'єром то, Моссад, який складався в основному з колишньої Хагани без слів взяв під козирьок.
До сьогодні, в Ізраїлі за корупцію можуть посадити навіть прем'єра чи навіть президента але, якщо подивиться звинувачення то, українцям стане смішно. Прем'єр сів за те що, дав дозвіл на будівництво ЖК. Президент Моше Кацав сів на сім років бо, співробітницю по заду хлопнув. Єдиний міністр енергетики сів за наркоманію та продаж інформації Ірану.
Наразі триває судова процедура по прем'єру, якого звинувачують у 3 справах: в тому що, йому давали подарунки і квитки сім'ї на літак; в тому що, домовився з газетою про позитивні статті; в тому що, в минулому надавав юридичну підримку медія-агенству за позитивні відгуки! Та в Ізраїлі сиділи б усі наші чиновники.
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28.01.2021 14:03 Ответить
не бачу розбіжностей в наших з вами поглядах на країну Ізраїль в цілому, окрім як в частині мотивації тих, хто стояв у витоків її створення.
вважаю, що саме національна ідея й була тією рушійною силою, яка поклала початок державі. щодо ні Хагана, ні тим більше Іргун не ставили питання незалежності і створення "держави прибіжеща" для всіх євреїв, ви, мабуть, маєте на увазі на початку їх існування, адже згодом й ті й інші доклалися до розбудови й стали частиною держави.
з іншого боку ідея захисту своїх одноплемінників, що це як не національна ідея?
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28.01.2021 14:43 Ответить
Та я ж не проти вас. До речі, добре що, звернули увагу на невдалу побудову речення. Я про те що, і Хагана, і Іргун не ставили питання будувати чи не будувати країну для свого народу. Вони з самого початку не мали сумніву в необхідності цього. Просто, Хагана була трохи толерантніша, а Іргун трохи радикальніше. І це, була таки національна ідея. Більше того, вона була заснована на релігійних цінностях, які робили борців дуже чутливими до різного роду несправедливостей стосовно кожного громадянина. І тим більше від своїх власних співгромадян.
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28.01.2021 16:37 Ответить
Делегація РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи пригрозила, що відмовиться там працювати у разі запровадження санкцій проти Росії за порушення прав людини.
Голова делегації РФ Пьотр Толстой заявив про це у Страсбурзі.
За словами представника Держдуми, він "покарає" асамблею, якщо запровадять навіть найменше або ж індивідуальне обмеження.
"Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегацій - ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році", - заявив Толстой.
Також голова російської делегації вимагав не дозволяти депутатам України висловлюватись про президента РФ Володимира Путіна так, як це часто відбувається.
"Вважаю неприпустимим ображати країну та Путіна. Це в силах головуючого - не допускати такого", - заявив він.
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28.01.2021 12:15 Ответить
Другими словами: Мы вам платим деньги, все танцевать под путинскую балалайку! Хороша контора! Нахер такую ПАСЕ!
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28.01.2021 13:03 Ответить
В основном проститутками Орды являются страны Западной Европы. Орда манипулирует Евросоюзом, работая с благосклонным для себя истеблишментом отдельных ключевых стран, прежде всего Германии и Франции. Нам тоже надо работать с отдельными странами (с их политсилами), там где мы можем добиться поддержки, это страны Восточной (за исключением Венгрии), Северной и отчасти Южной Европы, это должна быть долгосрочная системная работа, тогда и можно будет получить контроль над Советом Европы, нейтрализовав влияние традиционных союзников Орды, может тогда Совет Европы будет следовать своим принципам, но в среднесрочной перспективе он останется клубом лицемеров, где трудоустроено некоторое количество бюрократии, заинтересованной исключительно в своем безбедном существовании.
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28.01.2021 12:18 Ответить
Раньше в ПАСЕ паРаша была вне критики, и дает 10% налогов в органзацию, теперь дает те же бабки, и ее могут пинать ногами все кому не лень.
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28.01.2021 12:20 Ответить
Треба пдрасів бюрократів бити їх зброєю - подавати у суди європейські, заблокувати їх діяльність та персонально по керівництву пройтись
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28.01.2021 13:51 Ответить
Зачем Европе проблемы украинского быдла которое выбирает клоунов, парикмахеров и бомжей, и весьма благосклонна к террористам ОПЗЖ - аж стонет, просит ещё... поднять тарифы. Ублюдок, он и есть ублюдок - оно думало шо оно человекообразное, а оказалось, что отходы жизнедеятельности.
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28.01.2021 14:29 Ответить
 
 