Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг должна принять решение о том, есть ли основания накладывать на делегацию России ограничения за действия, противоречащие принципам организации. Однако у Ассамблеи есть намерение принять решение в наиболее благосклонной к РФ редакции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Европейской правде".

К проекту решения, которое признает многочисленные нарушения со стороны РФ, но предлагает отказаться от каких-либо санкций в ПАСЕ, подали 10 поправок, большинство которых - от украинской делегации. Представители России не выразили желания править ни одно из положений документа.

В четверг утром Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрел предложения и отклонил все проекты поправок, среди соавторов которых были депутаты от Украины, - в том числе и те, которые не касаются введения санкций.

Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, она подчеркивает незаконность аннексии Крыма.

Как правило, пленарный зал ассамблеи поддерживает позицию Мониторингового комитета, поэтому скорее всего полномочия РФ будут подтверждены без ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ критикуют РФ, но предлагают не применять санкции, - проект резолюции