Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя ограничений из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Документ был утвержден 107 голосами "за", 36 парламентариев выступили "против", 24 "воздержались". Поскольку резолюция касалась полномочий делегации РФ, российские депутаты не имели права участвовать в голосовании.
Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.
Резолюция предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.
В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма и т.п.
Кроме того, ПАСЕ осудила авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями.
Отдельный блок обвинений посвящен нерасследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.
Впрочем, проектом предлагается не накладывать на РФ никаких санкций в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".
Как сообщалось, в начале сессии украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ассамблее.
Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушение прав человека.
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Бирмингем - 9 ноября 1940 - ЧЕМБЕРЛЕН - " Я ПРИВЕЗ ВАМ МИР!!!!"
От тебя скабеевщиной аж тхне.
Голова делегації РФ Пьотр Толстой заявив про це у Страсбурзі.
За словами представника Держдуми, він "покарає" асамблею, якщо запровадять навіть найменше або ж індивідуальне обмеження.
"Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегацій - ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році", - заявив Толстой.
Також голова російської делегації вимагав не дозволяти депутатам України висловлюватись про президента РФ Володимира Путіна так, як це часто відбувається.
"Вважаю неприпустимим ображати країну та Путіна. Це в силах головуючого - не допускати такого", - заявив він.
Якщо самі українці голосують за партії які лижуть дупу московії, то які претензії можна предявляти європейцям.
Тим більше турботи за свою безпеку після виборів Байдена можна знову спокійно покласти на плечі Америки.
Во время протестов в Москве случилось экстраординарное событие - неизвестный сопротивлялся ОМОН у. Видео, где парень голыми руками противостоит 5 экипированным «космонавтам», облетело весь российский интернет:
- "Русские не рабы! У нас есть честь и достоинство!".
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- "В русском человеке пробудился богатырь!".
Но очень скоро имя богатыря стало известным всей прогрессивной российской общественности - Саид-Мухамад Джумаев.
Павло ПОДОБЄД
Просто некоторые решили попиариться за государственный счет.