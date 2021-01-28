Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в четвер ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Документ затвердили 107 голосами "за", 36 парламентрів виступили "проти", 24 "утрималися". Оскільки резолюція стосувалась повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.
Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.
Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію.
Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.
Крім того, ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо.
Окремий блок звинувачень присвячений не розслідуваному отруєнню Алексєя Навального та придушенню останніх протестів.
Втім проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкцій у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".
Як повідомлялося, на початку сесії українська делегація оскаржила повноваження росіян у асамблеї.
Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
Бирмингем - 9 ноября 1940 - ЧЕМБЕРЛЕН - " Я ПРИВЕЗ ВАМ МИР!!!!"
От тебя скабеевщиной аж тхне.
Голова делегації РФ Пьотр Толстой заявив про це у Страсбурзі.
За словами представника Держдуми, він "покарає" асамблею, якщо запровадять навіть найменше або ж індивідуальне обмеження.
"Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегацій - ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році", - заявив Толстой.
Також голова російської делегації вимагав не дозволяти депутатам України висловлюватись про президента РФ Володимира Путіна так, як це часто відбувається.
"Вважаю неприпустимим ображати країну та Путіна. Це в силах головуючого - не допускати такого", - заявив він.
Якщо самі українці голосують за партії які лижуть дупу московії, то які претензії можна предявляти європейцям.
Тим більше турботи за свою безпеку після виборів Байдена можна знову спокійно покласти на плечі Америки.
Во время протестов в Москве случилось экстраординарное событие - неизвестный сопротивлялся ОМОН у. Видео, где парень голыми руками противостоит 5 экипированным «космонавтам», облетело весь российский интернет:
- "Русские не рабы! У нас есть честь и достоинство!".
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- "В русском человеке пробудился богатырь!".
Но очень скоро имя богатыря стало известным всей прогрессивной российской общественности - Саид-Мухамад Джумаев.
Павло ПОДОБЄД
Просто некоторые решили попиариться за государственный счет.