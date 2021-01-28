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Новини Політика України
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ПАРЄ (806) резолюція (253) Росія (47115) санкції (6827)

Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в четвер ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не вводячи обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Документ затвердили 107 голосами "за", 36 парламентрів виступили "проти", 24 "утрималися". Оскільки резолюція стосувалась повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.

Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію.

Також читайте: Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ

Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Крім того, ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо.

Окремий блок звинувачень присвячений не розслідуваному отруєнню Алексєя Навального та придушенню останніх протестів.

Втім проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкцій у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

Як повідомлялося, на початку сесії українська делегація оскаржила повноваження росіян у асамблеї.

Також читайте: У ПАРЄ критикують РФ, але пропонують не застосовувати санкції, - проєкт резолюції

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Правосудие продано(класика)
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28.01.2021 12:09
+35
Еврокорупция в деле !
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28.01.2021 12:16
+25
Чего-то у меня такое стойкое ощущение что при зеленой сопле с параши вообще все санкции поснимают
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28.01.2021 12:12
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Правосудие продано(класика)
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28.01.2021 12:09 Відповісти
Еврокорупция в деле !
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28.01.2021 12:16 Відповісти
Очередной отсос. Не удивительно, что об половую тряпку все вытирают ноги...
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28.01.2021 12:26 Відповісти
Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 6384
Бирмингем - 9 ноября 1940 - ЧЕМБЕРЛЕН - " Я ПРИВЕЗ ВАМ МИР!!!!"
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28.01.2021 12:26 Відповісти
сорри - МЮНХЕН 1938
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28.01.2021 12:28 Відповісти
Да как будто там было правосудие.
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28.01.2021 12:26 Відповісти
РАСЕ вы н.х !
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28.01.2021 12:11 Відповісти
Чего-то у меня такое стойкое ощущение что при зеленой сопле с параши вообще все санкции поснимают
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28.01.2021 12:12 Відповісти
да то и сама старушка "устала" от охлаждения сношений...
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28.01.2021 12:15 Відповісти
бабло решает, русня всю европу скупила
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28.01.2021 12:12 Відповісти
а ведь когда-то было так Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 7553 Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 5173
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28.01.2021 12:14 Відповісти
Ага. Когда-то. Сейчас этот в резиновых перчатках хлопочет за гастроли рашистов в Украине.
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28.01.2021 12:28 Відповісти
Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 6643
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28.01.2021 12:29 Відповісти
Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 268
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28.01.2021 12:30 Відповісти
Еще про липецкую фабрику напиши)))) Или лучше про лигу смеха ?
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28.01.2021 12:33 Відповісти
Могу написать. Но причём тут липецкая фабрика? Посмотри интервью Радио Свобода с Гончаренкой. Где он чётко шлёпает своими губенями, что тот, за кого он "хлопотал" (пропагандист, поддерживающий аннексию Крыма)- его "личный друг" и "должен иметь гарстолировать по Украине в рамках культурного обмена". Или это тоже "не правда" и верить тому, что говорит сам Лёлик- "нельзя"? Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації - Цензор.НЕТ 4100

От тебя скабеевщиной аж тхне. Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації - Цензор.НЕТ 4100
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28.01.2021 13:31 Відповісти
* должен иметь возможность
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28.01.2021 13:32 Відповісти
Делегація РФ у Парламентській асамблеї Ради Європи пригрозила, що відмовиться там працювати у разі запровадження санкцій проти Росії за порушення прав людини.
Голова делегації РФ Пьотр Толстой заявив про це у Страсбурзі.
За словами представника Держдуми, він "покарає" асамблею, якщо запровадять навіть найменше або ж індивідуальне обмеження.
"Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегацій - ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році", - заявив Толстой.
Також голова російської делегації вимагав не дозволяти депутатам України висловлюватись про президента РФ Володимира Путіна так, як це часто відбувається.
"Вважаю неприпустимим ображати країну та Путіна. Це в силах головуючого - не допускати такого", - заявив він.
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28.01.2021 12:12 Відповісти
поссе...
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28.01.2021 12:13 Відповісти
На гитлера тоже не накладывали санкции - выжидали, что одумается.
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28.01.2021 12:15 Відповісти
Нет, когда он подписал договор с Сталиным о разделе восточной Европы, и когда СССР помогал фашистам воевать против Великобритании, при этом аннексируя страны Балтии, (кроме Финляндии, там дали по харе).
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28.01.2021 12:25 Відповісти
Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 3012 Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - Цензор.НЕТ 7966
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28.01.2021 12:15 Відповісти
Все йде по плану. Анаконда, блд...
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28.01.2021 12:15 Відповісти
дайте им новичка понюхать)
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28.01.2021 12:16 Відповісти
На жаль нічого дивного.
Якщо самі українці голосують за партії які лижуть дупу московії, то які претензії можна предявляти європейцям.
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28.01.2021 12:19 Відповісти
Так то оно так, но это принцип "а че это ему можно, а мне низя"... Европейцы разве не знают, чем заканчивается потакание охреневшим от безнаказанности диктаторам? И тем более, ПАСЕ и другие организации Европы должны понимать, что европейские страны живут сейчас так потому, что их предшественники не продавали демократические принципы за деньги диктаторов.
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28.01.2021 12:23 Відповісти
Мабуть епоха ідеалізму і принципів в Європі закінчується. Починаються перегони хто перший зможе запропонувати вождю варварів буси в обмін на щось вартісне.

Тим більше турботи за свою безпеку після виборів Байдена можна знову спокійно покласти на плечі Америки.
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28.01.2021 12:35 Відповісти
та лан...не продавали. и первая и вторая мировые войны начались именно в европе. да и европа не вся одинаковая. есть там места, где люди живут куда похуже нас. комментатор выше прав - глядя на двуличность наших властей, они делают выводы и завуалированно говорят - а не пошли бы вы найух?! мастите себе голову сами с рашкой. если вы сами не хотите бороться против неё, то нам оно и даром не нужно. спасение утопающих, знаете ли, дель самих утопающих. а у них и без нас проблем по горло.
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28.01.2021 12:42 Відповісти
ПАРЄ - Парламенська Асамблея РОСІЙСЬКОЇ Європи
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28.01.2021 12:20 Відповісти
ха-ха, вот зрада так зрада, прям эталонная
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28.01.2021 12:20 Відповісти
Страна-террорист дала четко понять что использует ПАСЕ исключительно в своих целях и не собирается соблюдать никакие правила того же ПАСЕ. Зачем тогда Россия в ПАСЕ?
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28.01.2021 12:21 Відповісти
глубокая азабочєнность перейшла в льогкую адабряємость...
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28.01.2021 12:21 Відповісти
денюшки любят все. и европейские бюрократы не исключение. ничего личного.
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28.01.2021 12:23 Відповісти
слабовольные слизняки
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28.01.2021 12:25 Відповісти
Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...)))Все эти пасе, обсе, оон и прочая шелуха не стоит ровным счетом ничего. Я считаю, что давно пора было создавать военный альянс с ближними странами, типа Польша, страны Балтии, Турция, Грузия, с четко прописанной помощью в случае агрессии третьих стран или кого-то подобного, и выходить из этих бесполезных организаций.
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28.01.2021 12:26 Відповісти
Только Балтийско-Черноморский Союз.
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28.01.2021 12:34 Відповісти
кто еще сомневается в том,что ЕС есть виновен в нарезке украинской земли под создание ордло, по указанию кремлерашиста, целью которого есть война в Украине финансируемая оккупантом ?.ЕС- соучасники убийства около15 тыс,украинцев в разрушениях,в гибели мирных людей,Гнать сраной метлой с Украины.Если Украина не обратится за помощью к США , рашист оккупирует Украину по озабоченному согласию все тех же своих ЕСовских проституток немецких,французских,итальянских,венгерских ,австрийских и т.д
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28.01.2021 12:29 Відповісти
да,да,да... все кругом виноваты только один мудрый нарид и власть которую он выбирал нет,все проститутки,а украинцы заслужывают самой большой в мире чести.... нарид и власть гарбили страну 30 лет, с одного из самых сильных государств после распада совка они сделали украину на данное время официально самой нищей страной Европы,кто в этом виноват? Германия,Франция,Вегрия,Италия или Австрия? Если бы в Украины были сплоченное,патриотическое общество а не свора разгильдяев,воров,зависников и брехунов то никто бы не смел на нее напасть,забрать ее территории
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28.01.2021 12:44 Відповісти
Тебе кто давал право нападать на бедного или бомжа, отбирать его грядку или часть огорода .разрушать его сарай,в котором три курицы???
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28.01.2021 12:48 Відповісти
все эти права это все сказки для детей, в мире кто сильнее тот и прав,и это одна единственная правда, если ты слаб,а Украина слаба из за действий людей которые в ней проживают то никто в этом не виноват
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28.01.2021 12:51 Відповісти
на днях Китай ,начнет оккупацию Сибири, Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації - Цензор.НЕТ 9074 В мире . в Хельсинки была создана правда та же,которая есть в отношениях между людьми .Нельзя сильному применять силу к имуществу и територии бедного,ибо есть сильнее Тебья,которые смогут Твоей правдой вынести Тебя на улицу
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28.01.2021 13:08 Відповісти
Ряд, определяющий судьбу Украини товарищей,не совсем в ней проживают -фи ах но кол......
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28.01.2021 16:29 Відповісти
Повыходить всем нормальным странам из этого гадюшника и все. И пусть Россиюшка с Сербией наяривают там друг друга.
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28.01.2021 12:31 Відповісти
Проститутки подтверждают полномочия своих клиентов. Готовы принять со всех сторон.
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28.01.2021 12:31 Відповісти
ПАСЕ это сборище деградированных ,коррумпированных ,тупых идиотов и УКРАИНЕ в такой компашке делать НЕЧЕГО !
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28.01.2021 12:32 Відповісти
В пасе зп нічогенька, інше більшості пох.
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28.01.2021 12:36 Відповісти
Считаю, что Украине нечего делать в этом **********. Называте его отныне ПАСАСЕ.
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28.01.2021 12:40 Відповісти
Чергове підтвердження, що бабло превалює над злом. Ну не можуть же євродепутати "прогодуватися" без внесків РФ.
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28.01.2021 12:41 Відповісти
Над каким злом? Думай хоть что пишешь! Над добром, над правдой, над справедливостью!
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28.01.2021 16:14 Відповісти
Вам також побажаю думати більш уважно. В своєму коментарі я мав на увазі, що грошовий інтерес ПАРЄ превалює над таким злом як Ереферія.
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28.01.2021 17:21 Відповісти
Хм... Пардон. Сформулировано не так чтобы очень.
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28.01.2021 17:48 Відповісти
_Т. е. напрашивается вывод об антогонистичности исходящего от расии зла - и бабла. Хотя это бабло есть инструмент зла.
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28.01.2021 17:52 Відповісти
Та вже що написано пером не вирубаєш топором. Як казав один держдіяч, маємо що маємо.
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28.01.2021 18:18 Відповісти
Навіть якщо бомби почнуть падати на їхні голови все рівно будуть вбачати в цьому "прагнення до діалогу"...
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28.01.2021 12:52 Відповісти
Как я всегда и говорил - у Украины только США в союзниках (и лидер по помощи Украине),Европа сгнила уже давно и глубоко.Зато имбицилы сейчас любое повышение цен и коррупционные схемы оправдывают тем,что это одно из требований Евросоюза.
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28.01.2021 12:56 Відповісти
США не союзник Украины,она использует Укриану в своих интересах,так же как и в Европы есть свои интересы и у кацапов,сколько можно повторять что в мире нет каких то меценатов-альтруистов которые будут просто так проявлять заботу и интерес к Украине,у США тоже есть свои интересы в якобы поддержке нашей страны, россия это многолетний ее соперник и и получив еще одного противника России в лице Украины это хорошее приобритение для США
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28.01.2021 13:02 Відповісти
Да ,союзник и брат рядом,правда кровавый брат.....брат - убийца и грабитель...
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28.01.2021 16:34 Відповісти
Остались США и часть Европы(Балтия, Польша).
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28.01.2021 13:00 Відповісти
СП-2 следующий
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28.01.2021 13:01 Відповісти
Ты дань Кадырову собрал? А то ведь это герой раиси снова вас резать начнет, как первого кацапа в 16 лет.
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28.01.2021 13:15 Відповісти
Вы абсолютно правы - путенская содержанка, бородатая свиная жопа "кабздыр" однозначно, будет отрезать бошки кацапскому быдлу, а своего хозяина прикопает в бункере, чтобы не воняло...
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28.01.2021 13:19 Відповісти
Деликатные аспекты русской национальной гордости

Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації - Цензор.НЕТ 9718

Во время протестов в Москве случилось экстраординарное событие - неизвестный сопротивлялся ОМОН у. Видео, где парень голыми руками противостоит 5 экипированным «космонавтам», облетело весь российский интернет:
- "Русские не рабы! У нас есть честь и достоинство!".
- "Мы способны постоять за себя!".
- "В русском человеке пробудился богатырь!".
Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації - Цензор.НЕТ 106

Но очень скоро имя богатыря стало известным всей прогрессивной российской общественности - Саид-Мухамад Джумаев.
Павло ПОДОБЄД
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28.01.2021 13:11 Відповісти
Та він вже начебто вибачився за свій « паганий вчинок»
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28.01.2021 13:40 Відповісти
То був чеченець. Кадиров терміново зустрівся з його батьками в Чечні. Сказав- "Ай-яй-яй, как нихарашо." Хлопець вже прийшов до поліції і добровільно сдався.
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28.01.2021 14:08 Відповісти
Нация чемберленов.
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28.01.2021 13:28 Відповісти
Результат "работы" зеленых малороссов в придачу к расейским еврохолуям.
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28.01.2021 13:29 Відповісти
Дєбіли !!
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Анаконда сломалась о рашистскую коррупцию в Европе.
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28.01.2021 13:51 Відповісти
А в 2018-ом в бюджет пасэ Украина добровольно внесла 400 тысяч долларов. Это что такое было?
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28.01.2021 13:57 Відповісти
Европейские проститутки хуже наших. Наши хоть моложе.
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28.01.2021 13:59 Відповісти
Льоха Одесит хоч мокнув кремлядську наволоч їхніми писками в їхне ж лано. Дивіться на його каналі https://www.youtube.com/watch?v=8MvFz5itpDs
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28.01.2021 13:59 Відповісти
Кто то сомневался в таком результате?
Просто некоторые решили попиариться за государственный счет.
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28.01.2021 14:59 Відповісти
именно так и выглядит европейская проституция.....
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28.01.2021 17:42 Відповісти
Интересно, сколько платит Украина за пребывание в этой бесполезной организации
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28.01.2021 18:19 Відповісти
 
 