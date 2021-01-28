Рада в первом чтении приняла законопроект для ускоренной регистрации COVID-вакцин
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" , который предусматривает ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 318 нардепов.
По словам председателя комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, проект направлен на обеспечение ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.
Радуцкий отметил, что комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. Нардепы отказались, выступили против поддержки законопроекта в целом и договорились доработать его ко второму чтению.
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У цього виробника Україна закуповує вакцини проти дифтерії, правця і кашлюка,
Which countries are signing up for India's vaccines?
Some of the first doses have been already shipped to
Bhutan,
Maldives,
Bangladesh,
Nepal,
Myanmar and
Seychelles.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
.
Деякі інші кандидати на вакцину.
Інші кандидати, які проходять різні етапи випробувань в Індії для перевірки безпеки та ефективності:
ZyCov-Di, що розробляється Ахмедабадом Zydus-Cadila
Вакцина, що розробляється першою індійською приватною компанією, що виробляє вакцини, на базі Хайдерабада, Biological E, у співпраці з американським Dynavax та Медичним коледжем Бейлора
HGCO19, перша в Індії вакцина до мРНК, виготовлена пуновою компанією Genova у співпраці з HDT Biotech Corporation, що базується в Сіетлі, з використанням бітів генетичного коду для викликання імунної відповіді
Назальна вакцина від Bharat BioTech
Кандидат на вакцину Sputnik V, розроблений лабораторією доктора Редді та Національним центром Гамалея в Росії
Друга вакцина y Serum Institute of India та американської компанії з розробки вакцин Novavax
Какое-то пусть дохнит,, ,нормальных жаль