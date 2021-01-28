Рада в первом чтении приняла законопроект для ускоренной регистрации COVID-вакцин

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" , который предусматривает ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 318 нардепов.

По словам председателя комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, проект направлен на обеспечение ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.

Радуцкий отметил, что комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. Нардепы отказались, выступили против поддержки законопроекта в целом и договорились доработать его ко второму чтению.

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