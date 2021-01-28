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Рада в первом чтении приняла законопроект для ускоренной регистрации COVID-вакцин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада в первом чтении приняла законопроект для ускоренной регистрации COVID-вакцин

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" , который предусматривает ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 318 нардепов.

По словам председателя комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, проект направлен на обеспечение ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.

Радуцкий отметил, что комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. Нардепы отказались, выступили против поддержки законопроекта в целом и договорились доработать его ко второму чтению.

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Автор: Богдан Гуньковський
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вакцини бувають добрі, погані та "супутник v"
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28.01.2021 12:20 Ответить
Ой спасибо, ускоренная регистрация. Да весь Мир уже два месяца вакцинируется, проснитесь "слуги"...
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28.01.2021 12:21 Ответить
Польша закупила 85 млн. доз вакцины.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3179530-polsa-zakupila-85-miljoniv-doz-covidvakcini.html
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28.01.2021 12:23 Ответить
З"явився новий штамм віруса якому ці вакцини до лампочки.
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28.01.2021 12:25 Ответить
То ж треба встигнути хоча б когось ширнути.
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28.01.2021 12:42 Ответить
Степанов говорив, що незабаром буде підписано контракт зі ще однією компанією, але заявив, що поки не може її називати. Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко повідомляв 20 січня, що Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.Найпотужнішим виробником вакцин у світі сьогодні є Serum Institute of India Pvt, Ltd. (SIIPL).
У цього виробника Україна закуповує вакцини проти дифтерії, правця і кашлюка,
Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт для прискореної реєстрації COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 5575
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28.01.2021 13:42 Ответить
які країни,окрім України?

Which countries are signing up for India's vaccines?

Some of the first doses have been already shipped to
Bhutan,
Maldives,
Bangladesh,
Nepal,
Myanmar and
Seychelles.
Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт для прискореної реєстрації COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 6338
 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
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28.01.2021 13:47 Ответить
Компанія Serum Institute of India Pvt, Ltd. (SIIPL).заявила, що спробує провести перехідне випробування вакцини в Індії в лютому. Деякі експерти стверджують, що немає підстав підозрювати, що це теж не спрацює, враховуючи, що вже завершені клінічні випробування включали різний вік та етнічну приналежність
.
Деякі інші кандидати на вакцину.
Інші кандидати, які проходять різні етапи випробувань в Індії для перевірки безпеки та ефективності:

ZyCov-Di, що розробляється Ахмедабадом Zydus-Cadila
Вакцина, що розробляється першою індійською приватною компанією, що виробляє вакцини, на базі Хайдерабада, Biological E, у співпраці з американським Dynavax та Медичним коледжем Бейлора


HGCO19, перша в Індії вакцина до мРНК, виготовлена ​​пуновою компанією Genova у співпраці з HDT Biotech Corporation, що базується в Сіетлі, з використанням бітів генетичного коду для викликання імунної відповіді

Назальна вакцина від Bharat BioTech
Кандидат на вакцину Sputnik V, розроблений лабораторією доктора Редді та Національним центром Гамалея в Росії Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт для прискореної реєстрації COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 666

Друга вакцина y Serum Institute of India та американської компанії з розробки вакцин Novavax
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28.01.2021 13:54 Ответить
Промедление это жизнь,,,, ладно дерьмо
Какое-то пусть дохнит,, ,нормальных жаль
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28.01.2021 13:47 Ответить
Проблема.Виробник Астра-зенека не може вийти на заявлені об"єми.
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28.01.2021 13:58 Ответить
 
 