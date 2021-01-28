Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт для прискореної реєстрації COVID-вакцин
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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби", який передбачає прискорену реєстрацію вакцин проти коронавірусу.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 318 нардепів.
За словами голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, проєкт спрямований на забезпечення прискореної державної реєстрації лікарських засобів з метою екстреного медичного застосування окремих лікарських засобів, зокрема вакцин для запобігання COVID-19.
Радуцький зазначив, що комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і в цілому. Нардепи відмовилися, виступили проти підтримки законопроєкту в цілому і домовилися доопрацювати його до другого читання.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3179530-polsa-zakupila-85-miljoniv-doz-covidvakcini.html
У цього виробника Україна закуповує вакцини проти дифтерії, правця і кашлюка,
Which countries are signing up for India's vaccines?
Some of the first doses have been already shipped to
Bhutan,
Maldives,
Bangladesh,
Nepal,
Myanmar and
Seychelles.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
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Деякі інші кандидати на вакцину.
Інші кандидати, які проходять різні етапи випробувань в Індії для перевірки безпеки та ефективності:
ZyCov-Di, що розробляється Ахмедабадом Zydus-Cadila
Вакцина, що розробляється першою індійською приватною компанією, що виробляє вакцини, на базі Хайдерабада, Biological E, у співпраці з американським Dynavax та Медичним коледжем Бейлора
HGCO19, перша в Індії вакцина до мРНК, виготовлена пуновою компанією Genova у співпраці з HDT Biotech Corporation, що базується в Сіетлі, з використанням бітів генетичного коду для викликання імунної відповіді
Назальна вакцина від Bharat BioTech
Кандидат на вакцину Sputnik V, розроблений лабораторією доктора Редді та Національним центром Гамалея в Росії
Друга вакцина y Serum Institute of India та американської компанії з розробки вакцин Novavax
Какое-то пусть дохнит,, ,нормальных жаль