Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт для прискореної реєстрації COVID-вакцин

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби", який передбачає прискорену реєстрацію вакцин проти коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 318 нардепів.

За словами голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, проєкт спрямований на забезпечення прискореної державної реєстрації лікарських засобів з метою екстреного медичного застосування окремих лікарських засобів, зокрема вакцин для запобігання COVID-19.

Радуцький зазначив, що комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і в цілому. Нардепи відмовилися, виступили проти підтримки законопроєкту в цілому і домовилися доопрацювати його до другого читання.

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