Микроавтобус с 13-ю пассажирами перевернулся на Полтавщине, пострадали две женщины, - полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28-го января около 9 утра на автодороге "Сумы-Пирятин", вблизи села Галяво Лубенского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту "Сумы-Киев", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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