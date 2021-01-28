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безопасность (949) ВР (28721) налоговая милиция (1850) Бюро экономической безопасности (166)

Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 242 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщал в ходе рассмотрения данного законопроекта в первом чтении, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Бюро безопасности коррупционной экономики. Шоб не поднялась, падлюга. Если будет пониматься - бюро приказано бить ногами.
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28.01.2021 15:15
+9
Сколько еще надо Бюров, Комитетов, Агентств?
Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
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28.01.2021 15:27
+8
Не все из Квартала еще при кормушке?
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28.01.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
Тепер у СБУ мають забрати функції розслідування всіх економічних злочинів!
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28.01.2021 15:11 Ответить
...иди в спам, иксперд по всем вопросам...
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28.01.2021 15:14 Ответить
Будь розумніше ,побачив лайно ,обійди ,не обов"язково в нього вступати !!)))
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28.01.2021 15:19 Ответить
Всі правоохоронні органи - це лайно , так було,є і буде в нашій невезучій державі. Слухайте Брильянтову руку,пісня Нікуліна "Про зайців".
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28.01.2021 15:30 Ответить
Швидше "Остров невезения" !!!)))
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28.01.2021 15:33 Ответить
Я ж говорю,коров дойных на пастбище Украина все меньше, а специалистов по надою страна рожает все больше.
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28.01.2021 15:13 Ответить
Всі державні контори та інспекціі ,це розплідники корумпованої наволочі !!)))
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28.01.2021 15:18 Ответить
А БУДЕТ создано БЮРО Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 5858 ПО КОНТРОЛЮ ЗА Бюро экономической безопасности??? *********!!!!
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28.01.2021 15:33 Ответить
Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 7138 Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 7931
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28.01.2021 15:13 Ответить
Как теперь жить без налоговой милиции ? Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 3393 Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 5021
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28.01.2021 15:13 Ответить
"Піду втоплюся у річці глибокій!" !!!))))
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28.01.2021 15:21 Ответить
Так все эти отбросы перейдут в новое бюро.... сменят удостоверения и форму...а методы останутся теми же...
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28.01.2021 15:32 Ответить
Об этом уже много говорили. Налоговая милиция это вообще дивная структура по сути не несущая полезной нагрузки. Плюс как написали выше СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями. У нее должен остаться исключительно момент экономической безопасности, не более. Другой вопрос, как это все заработает.
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28.01.2021 15:15 Ответить
если дорогих носков не закупили-ничо не заработает Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 8769
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28.01.2021 15:30 Ответить
Это заработает как обычно...
Все налоговые менты перейдут в это бюро...и продолжат свой нелегкий труд.... Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 2546
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28.01.2021 15:33 Ответить
У нас еще таких дармоедов небыло? А что СБУ, *****, налоговой, прокуратуры было не достаточно?
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28.01.2021 15:15 Ответить
Бюро безопасности коррупционной экономики. Шоб не поднялась, падлюга. Если будет пониматься - бюро приказано бить ногами.
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28.01.2021 15:15 Ответить
Молочный брат Бюро Саакашвили ?

"Бюро ваших денег" Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 6763
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28.01.2021 15:16 Ответить
На каждом шагу БЮРО. Вот только нет БЮРО для дураков.
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28.01.2021 15:18 Ответить
почему?есть еще офисы...***********,прокуратуры...
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28.01.2021 15:31 Ответить
Не все из Квартала еще при кормушке?
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28.01.2021 15:19 Ответить
То отож!! Лялькова вистава триває !!!)))
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28.01.2021 15:22 Ответить
лысый все чего то ждет...видимо скоро наметится самое хлебное место Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 6499
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28.01.2021 15:32 Ответить
Сколько еще надо Бюров, Комитетов, Агентств?
Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
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28.01.2021 15:27 Ответить
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ

Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.

Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
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28.01.2021 15:29 Ответить
Будет еще Бюро пропаганды за Зюзика при ОПУ?
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28.01.2021 15:30 Ответить
Если Бюро экономической безопасности придёт в "гости" ко всем, кто живёт и "добро" наживает в Конче и в Козине, тогда да. А так...
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28.01.2021 15:33 Ответить
Вы наверное и в деда мороза верите??
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28.01.2021 15:34 Ответить
Послушавши комментария к поправкам, пытающихся исправить и сделать вновь создоваемую службу в обьёме 4000 человек, по количеству равной не разогнанной податковой милиции. Четко сложилось правильная мысль, СН сделали всё! Чтобы служба, была недееспособна, в лучших традициях реформ Порошенко, силовиков. А в комитетах ВР сидят молодые Швондеры, не понимающие ничего.
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28.01.2021 15:45 Ответить
Я все ждал, когда же кто-то опять сделает виноватым Порошенка.
И тут Рыжий кот напомнил. Ну конечно же - во всем виноват Порох.
Теперь отлегло от души.
Это ж видать хитрый Порох подсунул идею Бубенчику об этом очередном Бюре.
Везде Бубочке мешает.
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28.01.2021 17:03 Ответить
Ну это же Порошенко насоздавал кучу потешных контор, которые никого не ловят!
САПы, НАБУ, ДАБы, ДБРы, может еще что то, лишь бы не работать и квартиры на Шевченко получать.
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28.01.2021 17:39 Ответить
Это был сарказм. Хочу верить, что Вы, Привет, поняли.Вы же знаете-понимаете, что, конечно, будет по-другому. Не для них, конечно, эти. Для нас.
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28.01.2021 15:47 Ответить
Бюро Економічної Безпеки (БЕБ).
Та забебали вже!
Чергова контора "Рога і копита".
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28.01.2021 16:00 Ответить
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было ...
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28.01.2021 16:35 Ответить
директором назначьте розенблата а замом рабиновича и тогда сразу заживём!!! зеленский в нерентабельном борделе обычно неикойки меняют а б л я дей. это я к тому что - представляете украинцы скока на создание новой коррупконторы бабла уйдет? а как же зарплаты и пенсии? ау зельц, ты разве это обещал?
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28.01.2021 16:46 Ответить
Cкільки в державі лівоохоронних органів, а віз...як стояв у багнюці, так і стоїть...Читав, що в Японії (140 млн.жит.) разів у 15 менше прокурорів, ніж в Україні (40-45 млн.жит.)
А по Вайберу надіслали - в Японії 9000 чиновників, а у нас -300000. Якщо це правда, то що можна тут робити. Скоро весь бюджет буде складатися із зарплат суддів, прокурорів та чиновної братії.
МВС, СБУ, НАЗК, САП, ДБР, НАБУ...і тепер ще й БЕБ. Ех, Україна-Україна.
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28.01.2021 18:28 Ответить
 
 