Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности. ВИДЕО
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Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 242 народных депутата.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщал в ходе рассмотрения данного законопроекта в первом чтении, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.
Пожалуйста, подождите...
Все налоговые менты перейдут в это бюро...и продолжат свой нелегкий труд....
"Бюро ваших денег"
Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
И тут Рыжий кот напомнил. Ну конечно же - во всем виноват Порох.
Теперь отлегло от души.
Это ж видать хитрый Порох подсунул идею Бубенчику об этом очередном Бюре.
Везде Бубочке мешает.
САПы, НАБУ, ДАБы, ДБРы, может еще что то, лишь бы не работать и квартиры на Шевченко получать.
Та забебали вже!
Чергова контора "Рога і копита".
А по Вайберу надіслали - в Японії 9000 чиновників, а у нас -300000. Якщо це правда, то що можна тут робити. Скоро весь бюджет буде складатися із зарплат суддів, прокурорів та чиновної братії.
МВС, СБУ, НАЗК, САП, ДБР, НАБУ...і тепер ще й БЕБ. Ех, Україна-Україна.