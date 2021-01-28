Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. ВIДЕО
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Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 242 народні депутати.
Як говориться в пояснювальній записці до законопроєкту, документ "розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері економіки, усунення дублювання їхніх функцій та створення Бюро економічної безпеки".
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв у ході розгляду цього законопроєкту в першому читанні, що законопроєкт розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до їх підслідності. За його словами, передбачені законопроєктом зміни до Кримінального процесуального кодексу профільним Комітетом винесені в окремий законопроєкт. Крім того, для узгодження з Конституцією, пропонується підпорядкувати Бюро економічної безпеки України Кабінету Міністрів України, а не Президенту України, як сказано в проєкті.
Будь ласка, зачекайте...
Все налоговые менты перейдут в это бюро...и продолжат свой нелегкий труд....
"Бюро ваших денег"
Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
И тут Рыжий кот напомнил. Ну конечно же - во всем виноват Порох.
Теперь отлегло от души.
Это ж видать хитрый Порох подсунул идею Бубенчику об этом очередном Бюре.
Везде Бубочке мешает.
САПы, НАБУ, ДАБы, ДБРы, может еще что то, лишь бы не работать и квартиры на Шевченко получать.
Та забебали вже!
Чергова контора "Рога і копита".
А по Вайберу надіслали - в Японії 9000 чиновників, а у нас -300000. Якщо це правда, то що можна тут робити. Скоро весь бюджет буде складатися із зарплат суддів, прокурорів та чиновної братії.
МВС, СБУ, НАЗК, САП, ДБР, НАБУ...і тепер ще й БЕБ. Ех, Україна-Україна.