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Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 242 народні депутати.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроєкту, документ "розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері економіки, усунення дублювання їхніх функцій та створення Бюро економічної безпеки".

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв у ході розгляду цього законопроєкту в першому читанні, що законопроєкт розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до їх підслідності. За його словами, передбачені законопроєктом зміни до Кримінального процесуального кодексу профільним Комітетом винесені в окремий законопроєкт. Крім того, для узгодження з Конституцією, пропонується підпорядкувати Бюро економічної безпеки України Кабінету Міністрів України, а не Президенту України, як сказано в проєкті.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Бюро безопасности коррупционной экономики. Шоб не поднялась, падлюга. Если будет пониматься - бюро приказано бить ногами.
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28.01.2021 15:15
+9
Сколько еще надо Бюров, Комитетов, Агентств?
Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
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28.01.2021 15:27
+8
Не все из Квартала еще при кормушке?
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28.01.2021 15:19
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Тепер у СБУ мають забрати функції розслідування всіх економічних злочинів!
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28.01.2021 15:11 Відповісти
...иди в спам, иксперд по всем вопросам...
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28.01.2021 15:14 Відповісти
Будь розумніше ,побачив лайно ,обійди ,не обов"язково в нього вступати !!)))
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28.01.2021 15:19 Відповісти
Всі правоохоронні органи - це лайно , так було,є і буде в нашій невезучій державі. Слухайте Брильянтову руку,пісня Нікуліна "Про зайців".
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28.01.2021 15:30 Відповісти
Швидше "Остров невезения" !!!)))
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28.01.2021 15:33 Відповісти
Я ж говорю,коров дойных на пастбище Украина все меньше, а специалистов по надою страна рожает все больше.
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28.01.2021 15:13 Відповісти
Всі державні контори та інспекціі ,це розплідники корумпованої наволочі !!)))
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28.01.2021 15:18 Відповісти
А БУДЕТ создано БЮРО Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 5858 ПО КОНТРОЛЮ ЗА Бюро экономической безопасности??? *********!!!!
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28.01.2021 15:33 Відповісти
Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 7138 Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 7931
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28.01.2021 15:13 Відповісти
Как теперь жить без налоговой милиции ? Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 3393 Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 5021
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28.01.2021 15:13 Відповісти
"Піду втоплюся у річці глибокій!" !!!))))
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28.01.2021 15:21 Відповісти
Так все эти отбросы перейдут в новое бюро.... сменят удостоверения и форму...а методы останутся теми же...
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28.01.2021 15:32 Відповісти
Об этом уже много говорили. Налоговая милиция это вообще дивная структура по сути не несущая полезной нагрузки. Плюс как написали выше СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями. У нее должен остаться исключительно момент экономической безопасности, не более. Другой вопрос, как это все заработает.
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28.01.2021 15:15 Відповісти
если дорогих носков не закупили-ничо не заработает Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 8769
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28.01.2021 15:30 Відповісти
Это заработает как обычно...
Все налоговые менты перейдут в это бюро...и продолжат свой нелегкий труд.... Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 2546
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28.01.2021 15:33 Відповісти
У нас еще таких дармоедов небыло? А что СБУ, *****, налоговой, прокуратуры было не достаточно?
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28.01.2021 15:15 Відповісти
Бюро безопасности коррупционной экономики. Шоб не поднялась, падлюга. Если будет пониматься - бюро приказано бить ногами.
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28.01.2021 15:15 Відповісти
Молочный брат Бюро Саакашвили ?

"Бюро ваших денег" Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 6763
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28.01.2021 15:16 Відповісти
На каждом шагу БЮРО. Вот только нет БЮРО для дураков.
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28.01.2021 15:18 Відповісти
почему?есть еще офисы...***********,прокуратуры...
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28.01.2021 15:31 Відповісти
Не все из Квартала еще при кормушке?
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28.01.2021 15:19 Відповісти
То отож!! Лялькова вистава триває !!!)))
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28.01.2021 15:22 Відповісти
лысый все чего то ждет...видимо скоро наметится самое хлебное место Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 6499
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28.01.2021 15:32 Відповісти
Сколько еще надо Бюров, Комитетов, Агентств?
Саака у нас глава Исполнительного комитета реформ ...
Что этот Комитет исполняет, кроме того, что является кормушкой для Сааки за счет украинского народа???
Сколько еще надо навешать кормушек для на шею народу?
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28.01.2021 15:27 Відповісти
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ

Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.

Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
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28.01.2021 15:29 Відповісти
Будет еще Бюро пропаганды за Зюзика при ОПУ?
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28.01.2021 15:30 Відповісти
Если Бюро экономической безопасности придёт в "гости" ко всем, кто живёт и "добро" наживает в Конче и в Козине, тогда да. А так...
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28.01.2021 15:33 Відповісти
Вы наверное и в деда мороза верите??
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28.01.2021 15:34 Відповісти
Послушавши комментария к поправкам, пытающихся исправить и сделать вновь создоваемую службу в обьёме 4000 человек, по количеству равной не разогнанной податковой милиции. Четко сложилось правильная мысль, СН сделали всё! Чтобы служба, была недееспособна, в лучших традициях реформ Порошенко, силовиков. А в комитетах ВР сидят молодые Швондеры, не понимающие ничего.
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28.01.2021 15:45 Відповісти
Я все ждал, когда же кто-то опять сделает виноватым Порошенка.
И тут Рыжий кот напомнил. Ну конечно же - во всем виноват Порох.
Теперь отлегло от души.
Это ж видать хитрый Порох подсунул идею Бубенчику об этом очередном Бюре.
Везде Бубочке мешает.
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28.01.2021 17:03 Відповісти
Ну это же Порошенко насоздавал кучу потешных контор, которые никого не ловят!
САПы, НАБУ, ДАБы, ДБРы, может еще что то, лишь бы не работать и квартиры на Шевченко получать.
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28.01.2021 17:39 Відповісти
Это был сарказм. Хочу верить, что Вы, Привет, поняли.Вы же знаете-понимаете, что, конечно, будет по-другому. Не для них, конечно, эти. Для нас.
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28.01.2021 15:47 Відповісти
Бюро Економічної Безпеки (БЕБ).
Та забебали вже!
Чергова контора "Рога і копита".
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28.01.2021 16:00 Відповісти
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было ...
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28.01.2021 16:35 Відповісти
директором назначьте розенблата а замом рабиновича и тогда сразу заживём!!! зеленский в нерентабельном борделе обычно неикойки меняют а б л я дей. это я к тому что - представляете украинцы скока на создание новой коррупконторы бабла уйдет? а как же зарплаты и пенсии? ау зельц, ты разве это обещал?
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28.01.2021 16:46 Відповісти
Cкільки в державі лівоохоронних органів, а віз...як стояв у багнюці, так і стоїть...Читав, що в Японії (140 млн.жит.) разів у 15 менше прокурорів, ніж в Україні (40-45 млн.жит.)
А по Вайберу надіслали - в Японії 9000 чиновників, а у нас -300000. Якщо це правда, то що можна тут робити. Скоро весь бюджет буде складатися із зарплат суддів, прокурорів та чиновної братії.
МВС, СБУ, НАЗК, САП, ДБР, НАБУ...і тепер ще й БЕБ. Ех, Україна-Україна.
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28.01.2021 18:28 Відповісти
 
 