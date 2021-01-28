Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 242 народні депутати.

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Як говориться в пояснювальній записці до законопроєкту, документ "розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері економіки, усунення дублювання їхніх функцій та створення Бюро економічної безпеки".

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв у ході розгляду цього законопроєкту в першому читанні, що законопроєкт розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами в сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до їх підслідності. За його словами, передбачені законопроєктом зміни до Кримінального процесуального кодексу профільним Комітетом винесені в окремий законопроєкт. Крім того, для узгодження з Конституцією, пропонується підпорядкувати Бюро економічної безпеки України Кабінету Міністрів України, а не Президенту України, як сказано в проєкті.

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