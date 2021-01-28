Ослаблять карантин в Европе еще рано, - ВОЗ

Из-за высокого темпа распространения коронавируса в Европе еще рано ослаблять ограничительные меры, которые были введены для сдерживания COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Темпы распространения (коронавируса. - Ред.) в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры. - Ред.)", - сказал он.

По словам Клюге, в регионах, где вирус уже спровоцировал крупные вспышки заболевания, могут повторно столкнуться с COVID-вспышкой.

"Более 700 тыс. европейцев умерли в результате вируса, который сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональным отношениям", - добавил он.

Клюге отметил, что приоритетом ВОЗ остается разрыв цепи передачи коронавируса.

Также читайте: Страны европейского региона получили порядка 25 млн доз вакцин против COVID-19, - ВОЗ