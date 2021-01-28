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Ослаблять карантин в Европе еще рано, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ослаблять карантин в Европе еще рано, - ВОЗ

Из-за высокого темпа распространения коронавируса в Европе еще рано ослаблять ограничительные меры, которые были введены для сдерживания COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Темпы распространения (коронавируса. - Ред.) в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры. - Ред.)", - сказал он.

По словам Клюге, в регионах, где вирус уже спровоцировал крупные вспышки заболевания, могут повторно столкнуться с COVID-вспышкой.

"Более 700 тыс. европейцев умерли в результате вируса, который сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональным отношениям", - добавил он.

Клюге отметил, что приоритетом ВОЗ остается разрыв цепи передачи коронавируса.

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Автор: Богдан Гуньковський
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лохи! пусть у шмаркли та степанова курсы в трускаыце пройдут - как бабло из фондов разграбить и манипулировать статистикой больных))
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28.01.2021 15:16 Ответить
скоро степанов обьявит о проведении в Украине олимпиады по борьбе с ковид. ну и его скромное участие гарантированно )
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28.01.2021 15:33 Ответить
Згідно з даними Клюге, COVID-19 перенесли лише 3 % мешканців Європи. Кількість людей з антитілами надзвичайно низька. Саме через можуть статися нові спалахи коронавірусу.

Обмежувальні заходи наразі послаблювати зарано. Також у ВОЗ додали, що недуга забрала життя понад 700 тисяч європейців.
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28.01.2021 15:44 Ответить
Та можна карантинити хоч 10 років.Але ж це може призвести до громадянський конфліктів,чи війн.Не думайте,що європейські країни все компенсують тим людям,які втратили бізнеси і роботу.В нас якби були такі жорсткі карантини,то вже би були збройні сутички.
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28.01.2021 15:50 Ответить
Польща з 1 лютого дозволяє працювати усім магазинам, у т.ч. в центрах торгівлі.
Gowin: na tle innych krajów UE decyzja o odmrożeniu handlu w galeriach to śmiały krok
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28.01.2021 16:06 Ответить
Между прочим то, что сейчас говорят английские правительственные чиновники, поясняя такой высокий показатель смертности, никак не оправдывает их, а наоборот - может стать элементов будущих обвинений. Логика тут такая: если вы знаете, что население страны огромной возрастной своей частью находится в зоне риска, то вы должны были принимать меры намного более жесткие, чем в других странах, поскольку цена ошибки у вас - выше, что и случилось. Но это уже - необратимо и тем, кто погиб - не легче от того, накажут бестолковых чиновников за их смерть или нет. А большой разбор полетов по итогам пандемии - еще впереди.
Этот самый разбор полетов, чисто теоретически, уже начался. Ровно год назад Китай закрыл на карантин Ухань и таки признал, что новый вирус распространяется с опасной скоростью.

Примерно в этот же день прошлого года, в Пекин летал глава ВОЗ и по итогам своей поездки выступил с заявлением о том, что правительство КНР полностью контролирует ситуацию, а отмена авиасообщения с Китаем - чрезмерная и абсолютно ниче не оправданная мера. До объявления пандемии оставался примерно месяц.

Теперь уже очевидно, что сама пандемия стала реальностью просто потому, что ВОЗ заняла невменяемую позицию, а в высшем руководстве большинства стран в то время были бестолковые популисты, социопаты и мизантропы, которым было вообще плевать на возможные последствия. По большому счету, все эти лица должны сидеть на скамье подсудимых международного трибунала, где им будет предъявлено обвинение в преступном бездействии, приведшем к гибели более 2 миллионов человек. https://defence-line.org/2021/01/proshel-god-chast-2/
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28.01.2021 18:23 Ответить
Чем слабее на луке тетива - тем хреновее стрела летит по назначению.
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28.01.2021 16:32 Ответить
И кто бы сомневался. Моральные уроды из ВОЗ еще не отработали свои 30 сребреников от мировой фармацевтической мафии и сатанистов-глобалистов. Эксперименты по превращению людей в ГМО должны продолжаться...
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28.01.2021 17:06 Ответить
ВОЗ -негідники з іншої причини

Примерно в этот же день прошлого года, в Пекин летал глава ВОЗ и по итогам своей поездки выступил с заявлением о том, что правительство КНР полностью контролирует ситуацию, а отмена авиасообщения с Китаем - чрезмерная и абсолютно ниче не оправданная мера. До объявления пандемии оставался примерно месяц.

Воз заплющувало очі на факт,що вірус передається від людини людині цілий місяць..
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28.01.2021 18:26 Ответить
 
 