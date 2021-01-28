Ослаблять карантин в Европе еще рано, - ВОЗ
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Из-за высокого темпа распространения коронавируса в Европе еще рано ослаблять ограничительные меры, которые были введены для сдерживания COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Темпы распространения (коронавируса. - Ред.) в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры. - Ред.)", - сказал он.
По словам Клюге, в регионах, где вирус уже спровоцировал крупные вспышки заболевания, могут повторно столкнуться с COVID-вспышкой.
"Более 700 тыс. европейцев умерли в результате вируса, который сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным и профессиональным отношениям", - добавил он.
Клюге отметил, что приоритетом ВОЗ остается разрыв цепи передачи коронавируса.
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Этот самый разбор полетов, чисто теоретически, уже начался. Ровно год назад Китай закрыл на карантин Ухань и таки признал, что новый вирус распространяется с опасной скоростью.
Примерно в этот же день прошлого года, в Пекин летал глава ВОЗ и по итогам своей поездки выступил с заявлением о том, что правительство КНР полностью контролирует ситуацию, а отмена авиасообщения с Китаем - чрезмерная и абсолютно ниче не оправданная мера. До объявления пандемии оставался примерно месяц.
Теперь уже очевидно, что сама пандемия стала реальностью просто потому, что ВОЗ заняла невменяемую позицию, а в высшем руководстве большинства стран в то время были бестолковые популисты, социопаты и мизантропы, которым было вообще плевать на возможные последствия. По большому счету, все эти лица должны сидеть на скамье подсудимых международного трибунала, где им будет предъявлено обвинение в преступном бездействии, приведшем к гибели более 2 миллионов человек. https://defence-line.org/2021/01/proshel-god-chast-2/
Примерно в этот же день прошлого года, в Пекин летал глава ВОЗ и по итогам своей поездки выступил с заявлением о том, что правительство КНР полностью контролирует ситуацию, а отмена авиасообщения с Китаем - чрезмерная и абсолютно ниче не оправданная мера. До объявления пандемии оставался примерно месяц.
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