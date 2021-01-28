Послаблювати карантин у Європі ще зарано, - ВООЗ
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Через високий темп поширення коронавірусу в Європі ще рано послаблювати обмежувальні заходи, які були запроваджені для стримування COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.
"Темпи поширення (коронавірусу. – Ред.) в Європі є досі великими, і це впливає на системи охорони здоров’я. Саме тому, ще зарано послаблювати (обмежувальні заходи. – Ред.)", - сказав він.
За словами Клюге, в регіонах, де вірус вже спровокував великі спалахи захворювання на коронавірус, можуть повторно зіштовхнулися з COVID-спалахом.
"Понад 700 тисяч європейців вже померли внаслідок вірусу, який сильно вдарив по економіці, ментальному здоров’ї, освіті та по приватних й професійних відносинах", - додав він.
Клюге наголосив, що пріоритетом ВООЗ залишається розірвання ланцюга передачі коронавірусу.
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Обмежувальні заходи наразі послаблювати зарано. Також у ВОЗ додали, що недуга забрала життя понад 700 тисяч європейців.
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Этот самый разбор полетов, чисто теоретически, уже начался. Ровно год назад Китай закрыл на карантин Ухань и таки признал, что новый вирус распространяется с опасной скоростью.
Примерно в этот же день прошлого года, в Пекин летал глава ВОЗ и по итогам своей поездки выступил с заявлением о том, что правительство КНР полностью контролирует ситуацию, а отмена авиасообщения с Китаем - чрезмерная и абсолютно ниче не оправданная мера. До объявления пандемии оставался примерно месяц.
Теперь уже очевидно, что сама пандемия стала реальностью просто потому, что ВОЗ заняла невменяемую позицию, а в высшем руководстве большинства стран в то время были бестолковые популисты, социопаты и мизантропы, которым было вообще плевать на возможные последствия. По большому счету, все эти лица должны сидеть на скамье подсудимых международного трибунала, где им будет предъявлено обвинение в преступном бездействии, приведшем к гибели более 2 миллионов человек. https://defence-line.org/2021/01/proshel-god-chast-2/
Примерно в этот же день прошлого года, в Пекин летал глава ВОЗ и по итогам своей поездки выступил с заявлением о том, что правительство КНР полностью контролирует ситуацию, а отмена авиасообщения с Китаем - чрезмерная и абсолютно ниче не оправданная мера. До объявления пандемии оставался примерно месяц.
Воз заплющувало очі на факт,що вірус передається від людини людині цілий місяць..