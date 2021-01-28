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Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Американцы вывезли его на базу Рамштайн в Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила британская газета The Times.
Издание пишет, что эта операция была совершена из-за беспокойства американской стороны о том, что "Панцирь" может оказаться у контрабандистов и использоваться против гражданских самолетов.
Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года. Для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.
Топ комментарии
+55 Tank Driver
показать весь комментарий28.01.2021 15:41
+42 Привет
показать весь комментарий28.01.2021 15:42
+31 alexandr shamov
показать весь комментарий28.01.2021 15:42
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Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года.
Источник: https://censor.net/ru/n3244675
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Плєшивий вже владу здає.
Це лише модернізована ЗПРК "Тунгуска", реалізована на автомобільному шасі заради зменшення собівартості комплексу.
Єдине, що суттєво виділяє "Панцирь" від її родоначальниці "Тунгуски", це значно більша дальність ураження цілей ракетним озброєнням з 8 до 20км.
В нас на озброєнні МОУ стоїть велика кількість звичайних "Тунгусок", реалізовних на більш досконалішому гусеничному шасі
И самое главное громкий вой винторого скота в паРаше...что это чудо оружие...и ему аналоговнет...
а теперь перечитай свой первый пост...если забыл о чем писал...
Пушечное вооружение осталось тем же. Автомобильное шасси комплекса намного хуже изначального гусеничного. Улучшено только ракетное вооружение.
Что для тебя, идиота, там непонятного?
Та да , в Донбассе Боинг сбили, теперь с Пацера будуть пробовать...
россиянтеррористов?
с чем у русни проблема
А что, американские военные есть в Ливии?
Их там нет!
В 1976 году за 3 дня разобрали МИГ-25П.
18.05.20 В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО