Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ

Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Американцы вывезли его на базу Рамштайн в Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила британская газета The Times.

Издание пишет, что эта операция была совершена из-за беспокойства американской стороны о том, что "Панцирь" может оказаться у контрабандистов и использоваться против гражданских самолетов.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года. Для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

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