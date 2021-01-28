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Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны

Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Американцы вывезли его на базу Рамштайн в Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила британская газета The Times.

Издание пишет, что эта операция была совершена из-за беспокойства американской стороны о том, что "Панцирь" может оказаться у контрабандистов и использоваться против гражданских самолетов.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года. Для транспортировки зенитной системы был использован грузовой самолет ВВС США C-17A, который забрал технику на аэродроме под Триполи и доставил ее на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+55
Шла неделя полномочий Байдена
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28.01.2021 15:41
+42
Наверное посмеялись от души когда разобрали этот анаговнет... Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 3016
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28.01.2021 15:42
+31
Ого , целый год кокцапы молчат , шо рыба об лед...не возмущаццо. Да , саавсем плаахой муйлуша стал, а так гоношился, а так гоношился...
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28.01.2021 15:42
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Шла неделя полномочий Байдена
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28.01.2021 15:41 Ответить
Спецоперация состоялась еще в июне прошлого годаИсточник: https://censor.net/ru/n3244675
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28.01.2021 15:43 Ответить
но тока щяс всплыло...
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28.01.2021 15:48 Ответить
спецслужбы США терь работает в нормальном режиме.
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28.01.2021 17:13 Ответить
Небось разбирают ее там и ржут до коликов.
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28.01.2021 18:27 Ответить
Ду хаст ,ду хаст миш, а сообщили только сейчас ,потому что этот навоз и нах никому не нужен ,Сирия и Карабах тому подтверждения
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28.01.2021 19:45 Ответить
Не думаю, что тут что-то от президента вобще зависело.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года.
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28.01.2021 15:43 Ответить
"Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года"(с)

Источник: https://censor.net/ru/n3244675
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28.01.2021 15:49 Ответить
Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1"

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Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9615
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28.01.2021 19:49 Ответить
Супер ! Браво ! Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 2730
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28.01.2021 15:41 Ответить
Ого , целый год кокцапы молчат , шо рыба об лед...не возмущаццо. Да , саавсем плаахой муйлуша стал, а так гоношился, а так гоношился...
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28.01.2021 15:42 Ответить
Возсущаться - эот присзнать то, что они просрали.
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28.01.2021 15:44 Ответить
та не перший раз вже!
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28.01.2021 17:14 Ответить
А що москалі зроблять...
Плєшивий вже владу здає.
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28.01.2021 15:42 Ответить
ну разве что плешивый прикажет давить бульдозерами Американские ноутбуки Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5474
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28.01.2021 19:06 Ответить
Наверное посмеялись от души когда разобрали этот анаговнет... Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 3016
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28.01.2021 15:42 Ответить
Гравицапу нашли ? Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 9119
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28.01.2021 15:44 Ответить
Ну так ламповая электроника же
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28.01.2021 15:48 Ответить
Не помітив нічого особливого в цій новині.
Це лише модернізована ЗПРК "Тунгуска", реалізована на автомобільному шасі заради зменшення собівартості комплексу.
Єдине, що суттєво виділяє "Панцирь" від її родоначальниці "Тунгуски", це значно більша дальність ураження цілей ракетним озброєнням з 8 до 20км.

В нас на озброєнні МОУ стоїть велика кількість звичайних "Тунгусок", реалізовних на більш досконалішому гусеничному шасі
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28.01.2021 16:27 Ответить
Абсолютно другая РЛС...абсолютно другие ракеты...
И самое главное громкий вой винторого скота в паРаше...что это чудо оружие...и ему аналоговнет...
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28.01.2021 16:35 Ответить
Так. Швидже за все "Панцирь" з самого початку, ще на етапі розробки технічного завдання, проектувався як комплекс з суттєво збільшеною дальністю ураження цілей порівняно з "Тунгускою", що стало можливим тільки за умови використання нових ракет та встановлення більш досконалої РЛС
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28.01.2021 17:14 Ответить
Ну и?? ТЕперь то ты хоть поняло что с тунгуско у этого анаговнетного комплекса общего только две 30мм пушки...и все...?
а теперь перечитай свой первый пост...если забыл о чем писал...
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28.01.2021 17:17 Ответить
В своем первом посте я высказал мнение, что "Панцырь" не слишком далеко ушел от "Тунгуски", коих есть у нас на вооружении достаточное количество.
Пушечное вооружение осталось тем же. Автомобильное шасси комплекса намного хуже изначального гусеничного. Улучшено только ракетное вооружение.
Что для тебя, идиота, там непонятного?
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28.01.2021 17:35 Ответить
Мне непонятно ты таким тупым родился или сожрал что то?? Обьясняю тебе идоту еще раз...общего между тунгуской и панцирем только пушки...во всем остальном это разные вещи...и у нас на вооружении дерьма под названием панцирь нет....
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28.01.2021 17:39 Ответить
Понятие модернизации почитайте, а потом рассказывайте про смену шасси.
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28.01.2021 19:27 Ответить
Стосовно модернізації погоджусь: не варто було з мого боку застосовувати цей термін в даному випадку. Та я не зовсім зрозумів, що саме вас не влаштувало в частині заміни шасі?
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28.01.2021 20:07 Ответить
Собственно ничего, кроме терминологии. Если у нового оборудования процентов -10 от предыдущего поколения плюс изменена концепция, это уже не модернизация, а новое поколение. На что вам и указал оппонент.
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28.01.2021 21:05 Ответить
сральню в нем передвижную устроят!!! Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 5131
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28.01.2021 15:43 Ответить
там и до американцев не фиалками пахло
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28.01.2021 15:47 Ответить
Даже если он не окажется в руках контрабандистов,он может быть применён против гражданской авиации
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28.01.2021 15:45 Ответить
он может быть применён против гражданской авиации

Та да , в Донбассе Боинг сбили, теперь с Пацера будуть пробовать...
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28.01.2021 16:26 Ответить
Вы таки думаете, что контрабандисты, хуже россиян террористов?
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28.01.2021 16:33 Ответить
Ну якщо ті контрабандисти на кшалт донецьких шахтарів-трактористів, то все може бути.
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28.01.2021 20:10 Ответить
это же мечта *****: зенитки на базе НАТО. Мечты сбываются
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28.01.2021 15:49 Ответить
это ЗРК, как ракеты, так и вроде 2Х30мм пушки. ракет может выпустить вроде с 12, пушки тоже немало снаарядов выпускать, но есть одно "но" - не так важен комплекс сам по себе, а важны диды которые в нем не в карты играют, а воюют.
с чем у русни проблема
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28.01.2021 15:56 Ответить
ото сторожу нефиг было наливать Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1771
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28.01.2021 15:50 Ответить
та без особой разницы, главное - кому в итоге досталось, и те и те НАТО))
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28.01.2021 16:07 Ответить
Американцам нужно быть осторожными с этим куском говна, его лаптеногие лепили с говна и палок, короче главное чтоб люди не пострадали Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 559
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28.01.2021 15:53 Ответить
ермаков пукинских там небыло , потому и получилось ..
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28.01.2021 15:54 Ответить
Хорошее начало. Ещё бы хло где нибудь захватить
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28.01.2021 15:54 Ответить
може ,Бог даст и сам ***** скоро лапти откинет Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8450
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28.01.2021 19:09 Ответить
Предполагаю, что дело не в *****, а в клане интересы которого оно лоббирует. Возможно ***** уже нет в живых. Рулит двойник.
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28.01.2021 21:02 Ответить
Своевременный новости))))
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28.01.2021 15:56 Ответить
хорошо, переплавят в нормальную зенитку
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28.01.2021 16:02 Ответить
я думаю, они его разберут, посмотрят из чего оно сделано, а потом соберут и вернут назад за ненадобностью)))
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28.01.2021 16:05 Ответить
Коли вони його уважно роздивляться, то навіть розбирати не стануть ))
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28.01.2021 16:36 Ответить
теперь смогут ликвидировать свое отставание от анало говнет
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28.01.2021 16:06 Ответить
Ну какой у клопа может быть панцирь? Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5549
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28.01.2021 16:08 Ответить
Я думаю, вышли на командира расчета и предложили сумму, от которой тот с товарищами не смогли отказаться! А панцирь списали!
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28.01.2021 16:15 Ответить
Тепер кацапня впевнено буде доводити, що цей Панцир с1 на Донбас притягли американці, а расєя ніпрічьом))
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28.01.2021 16:19 Ответить
Виктор Мураховский заявил, что комплекс показал серьезные недостатки и изъяны, прикрывая от воздушных атак авиабазу Хмеймим в Сирии. По его словам, эффективность «Панциря» составила всего 19%, в отличие от него, эффективность ЗРК Тор-М2 составляла 80%
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28.01.2021 16:32 Ответить
"Американские военные захватили в Ливии......"
А что, американские военные есть в Ливии?
Их там нет!
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28.01.2021 16:40 Ответить
Мельчает разведка США !
В 1976 году за 3 дня разобрали МИГ-25П.
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28.01.2021 16:42 Ответить
Да, ватан , США мельчают, а мишкины-******** -бошировы ,не имеющие анала говнет растут над собой ,заслоняя солнце...
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28.01.2021 19:56 Ответить
"операція була здійснена через занепокоєння американської сторони тим, що "Панцир" може опинитися в контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків"... Так кацапи і є ті контрабандисти і терорсити, що скрізь використовують свій металобрухт для знищення цивільних.
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28.01.2021 16:43 Ответить
Как бы кто так о Путине побеспокоился .....попадет в плохие руки!!
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28.01.2021 17:08 Ответить
Теперь американские морпехи узнают что такое электроника на радиолампах!
Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6388
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28.01.2021 17:29 Ответить
думаю, следующая венесуела
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28.01.2021 18:17 Ответить
России в Ливии нет, говорю вам точно. А комплекс мы подарили Украине в рамках братской помощи. А подлые хохлы и, особенно, укропы спровадили комплекс в Ливию. Против Украины нужно срочно ввести санкции.
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28.01.2021 19:37 Ответить
Ах, ты ж тварь паскудная рашистская, целых 20 минут провисел на ЦН
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28.01.2021 19:57 Ответить
Та никто не молчал. Эта новость сразу распространилась, и на цензоре тоже.
18.05.20 В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО
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28.01.2021 21:30 Ответить
Зачем этот муссор еще и возить?!
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28.01.2021 23:37 Ответить
 
 