Вертолет с наемниками ЧВК "Вагнера" разбился в Ливии
В районе Сукна в Ливии разбился вертолет с наемниками российской ЧВК "Вагнера".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Анадола", об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.
По его словам, вертолет потерпел крушение в среду в 08.00 по местному времени (09.00 по МСК) недалеко от военной базы Аль-Джуфра.
При столкновении с землей взорвались боеприпасы на борту воздушного судна.
Дырах не привел деталей инцидента.
Ой летіли у неділю дощову.
Впало пір'я на подвір'я,
Закотилось, як повір'я, у траву.
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-russian-mercenaries-close-the-vicinity-of-the
желательно тему продолжить. количество зашкваряных кацапов должно расти в геометрической прогрессии
И Зе!лю с Порохом никто не вспомнил.
Шо характерно...
Есть таки точка консолидации у Укропов - кацапов гуртом пистить
Смерть маскалям!!!!
Слава Украине!!!!!!!!!
Значит на шмаття и в хламину)