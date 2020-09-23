РУС
Вертолет с наемниками ЧВК "Вагнера" разбился в Ливии

Вертолет с наемниками ЧВК

В районе Сукна в Ливии разбился вертолет с наемниками российской ЧВК "Вагнера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Анадола", об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.

По его словам, вертолет потерпел крушение в среду в 08.00 по местному времени (09.00 по МСК) недалеко от военной базы Аль-Джуфра.

При столкновении с землей взорвались боеприпасы на борту воздушного судна.

Дырах не привел деталей инцидента.

Ливия (681) россия (96910) крушение (501) ЧВК Вагнер (1338)
