Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії

У районі Сукна в Лівії розбився вертоліт з найманцями російської ПВК "Вагнера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Анадола", про це повідомив журналістам прессекретар Командування спільними операціями урядових сил по Сирту і Джуфрі генерал Абдулхаді Дирах.

За його словами, вертоліт зазнав аварії в середу в 08.00 за місцевим часом (09.00 за київським часом) недалеко від військової бази Аль-Джуфра.

При зіткненні з землею вибухнули боєприпаси на борту повітряного судна.

Дирах не навів деталей інциденту.

Читайте також: Росія і "вагнерівці" порушували заборону на постачання озброєння до Лівії, - доповідь ООН