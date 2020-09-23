УКР
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії

Вертоліт із найманцями ПВК

У районі Сукна в Лівії розбився вертоліт з найманцями російської ПВК "Вагнера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Анадола", про це повідомив журналістам прессекретар Командування спільними операціями урядових сил по Сирту і Джуфрі генерал Абдулхаді Дирах.

За його словами, вертоліт зазнав аварії в середу в 08.00 за місцевим часом (09.00 за київським часом) недалеко від військової бази Аль-Джуфра.

При зіткненні з землею вибухнули боєприпаси на борту повітряного судна.

Дирах не навів деталей інциденту.

Читайте також: Росія і "вагнерівці" порушували заборону на постачання озброєння до Лівії, - доповідь ООН

Лівія (118) росія (67242) розбиття (296) ПВК Вагнер (1546)
+77
Запускаю Енота!!!
Вертолет с наемниками ЧВК "Вагнера" разбился в Ливии - Цензор.НЕТ 5168
23.09.2020 15:30 Відповісти
+56
Земля им стекловатой.
23.09.2020 15:25 Відповісти
+56
Ермак не успел предостеречь ...
23.09.2020 15:25 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 8789
23.09.2020 16:01 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 4125
23.09.2020 16:02 Відповісти
Зельцман, пожалей енотов ! И фуйла к этому призови!
23.09.2020 16:15 Відповісти
Хоча, НІ! Наші українські єноти ніколи не втомляцця радіти *уйловсько-зельцманівським провалам!
23.09.2020 16:24 Відповісти
"95 квартал" уже готовит номер про падение переполненного вертолёта, про фрагменты путенских опарышей, разлетевшихся по полям и лесам - угощение воронам, хищникам....
23.09.2020 16:02 Відповісти
Ой, летіли дикі гуси,

Ой летіли у неділю дощову.

Впало пір'я на подвір'я,

Закотилось, як повір'я, у траву.
23.09.2020 16:04 Відповісти
"Російські найманці закрили околиці місця падіння вертольота в Сукні, недалеко від бази Аль-Джафра в центральній Лівії"
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-russian-mercenaries-close-the-vicinity-of-the
23.09.2020 16:04 Відповісти
Вони ще й в сукнях були.
23.09.2020 16:10 Відповісти
тому й закрили...шоб зайви на побачили
23.09.2020 17:45 Відповісти
І найманці у дирах - сказав Дирах )))
23.09.2020 16:08 Відповісти
на несколько кацапских мразей стало меньше . минус вертолет.
желательно тему продолжить. количество зашкваряных кацапов должно расти в геометрической прогрессии
23.09.2020 16:13 Відповісти
це добре
23.09.2020 16:22 Відповісти
шо можно добавить к радостным комментам? присоединясь. вертушка злодеев поймала... и наказала.
23.09.2020 16:27 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 5449
23.09.2020 16:29 Відповісти
Интересно, кто в этот раз отработал: Сеня-кролик или Зоран со Шкиряком?
23.09.2020 16:30 Відповісти
Главное, что люди не пострадали
23.09.2020 16:35 Відповісти
Сколько позитива в комментах!
И Зе!лю с Порохом никто не вспомнил.
Шо характерно...
Есть таки точка консолидации у Укропов - кацапов гуртом пистить
23.09.2020 16:36 Відповісти
Я об этом всегда тоже говорю
23.09.2020 19:47 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 9585
23.09.2020 16:36 Відповісти
Цензор, спасибо за позитив!!!!!!

Смерть маскалям!!!!

Слава Украине!!!!!!!!!
23.09.2020 16:40 Відповісти
Зашквареним кацапам - міцного здоров'я і карколомних пригод у статевому житті!

Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 9885
23.09.2020 16:52 Відповісти
Все, як я вчора і писав. Тепер завтра ще про один борт кацапський прочитаємо- і затишшя...
23.09.2020 16:53 Відповісти
Але ненадовго . Щоб був мир , російські фашисти повинні гинути постійно .
23.09.2020 18:16 Відповісти
Не постійно (бо це довго), а одразу.
23.09.2020 20:50 Відповісти
--- Врешті-- решт .хоч в Лівії дістали... Молодці !!! Даремно всі ми бочку на СБУ---котили. стверджуючи . що вони і . дотепер . залишаються агентярами КДБ та ФСБ !?!?!?
23.09.2020 16:54 Відповісти
І так, єнотів забагато не буває:

Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 4872
23.09.2020 16:58 Відповісти
Это минских утилизировали
23.09.2020 17:50 Відповісти
Як приємно на душі здорової людини , коли гине фашистська нечисть московії .
23.09.2020 18:13 Відповісти
Ой лишеньеко, як же мені пережити цю сумну новину?
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 8205
23.09.2020 18:57 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 4800
23.09.2020 19:16 Відповісти
Хоть одна хорошая новость за день!
23.09.2020 20:12 Відповісти
Круто!
23.09.2020 21:23 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 590
23.09.2020 21:50 Відповісти
Хорошая новость.
23.09.2020 22:09 Відповісти
и земля им асфальтобетоном... побольше бы...
23.09.2020 22:15 Відповісти
"При столкновении с землей взорвались боеприпасы на борту воздушного судна."
Значит на шмаття и в хламину)
23.09.2020 22:29 Відповісти
"Г" не тонет, но и не летает.
23.09.2020 23:14 Відповісти
Напрасна авака ждет быдло дамой.
24.09.2020 01:08 Відповісти
Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" ​​розбився в Лівії - Цензор.НЕТ 6624
24.09.2020 01:54 Відповісти
Перешли они границу того что положено и можно делать человеку если таковым он себя считает...Я совершенно искренне считаю что Господь Бог наказал их и теперь их в аду мучают злые черти...
24.09.2020 07:00 Відповісти
Ну, если его сбить, то потерпит крушение.
24.09.2020 08:12 Відповісти
Советую кацапе*долочам внимательно почитать коменты под этой статьей---так вот это сделали вы,исключительно вы.Понимание и сочуствие вы не заслужили.
24.09.2020 10:23 Відповісти
как бальзам на душу
24.09.2020 12:28 Відповісти
Вот это и я понимаю новость - просто отрада... Не то шо тема выше, про чепушилу... И зачем выставлять напоказ эту гомодрилу. ДЛя нас он уже отработанный материал, как этот вертолет с ЧВК-фаршем, даст бог все наладится. Потому молчок о чепушиле и всеобщее забвение.
24.09.2020 12:41 Відповісти
от Украины потерь нет!!!! Путин Х..йло!!!!!
17.01.2021 15:21 Відповісти
