Вертоліт із найманцями ПВК "Вагнера" розбився в Лівії
У районі Сукна в Лівії розбився вертоліт з найманцями російської ПВК "Вагнера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Анадола", про це повідомив журналістам прессекретар Командування спільними операціями урядових сил по Сирту і Джуфрі генерал Абдулхаді Дирах.
За його словами, вертоліт зазнав аварії в середу в 08.00 за місцевим часом (09.00 за київським часом) недалеко від військової бази Аль-Джуфра.
При зіткненні з землею вибухнули боєприпаси на борту повітряного судна.
Дирах не навів деталей інциденту.
Підлога Маккартні
Серж Пир
133133
Ой летіли у неділю дощову.
Впало пір'я на подвір'я,
Закотилось, як повір'я, у траву.
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-russian-mercenaries-close-the-vicinity-of-the
желательно тему продолжить. количество зашкваряных кацапов должно расти в геометрической прогрессии
И Зе!лю с Порохом никто не вспомнил.
Шо характерно...
Есть таки точка консолидации у Укропов - кацапов гуртом пистить
Смерть маскалям!!!!
Слава Украине!!!!!!!!!
Значит на шмаття и в хламину)