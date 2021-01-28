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Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха

Участники немецкой Постоянной прививочной комиссии STIKO при институте Роберта Коха считают, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на проект решения комиссии.

"Для принятия решения об эффективности прививки для людей старше 65 лет в настоящее время недостаточно данных", - говорится в проекте решения.

Как ожидается, в пятницу решение о допуске вакцины на европейский рынок примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее СМИ сообщили, что вакцина не действует на людей старше указанного возраста, которые являются особой группой риска.

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Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Как и российская разработка "Спутник V" она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.
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Топ комментарии
+4
У нас в Украине такой выбор вакцин, даже не знаем с чего начать... Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха - Цензор.НЕТ 4666
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28.01.2021 16:26
+4
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 6259 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 2439
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28.01.2021 16:29
+4
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 8101 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 424
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28.01.2021 16:36
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Правила форума Совет форумчан
аж тяжело верится что где-то на планете есть такие проблемы.. тут хоть бы дожить до 64..
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28.01.2021 16:17 Ответить
...а 63 года 11 месяцев? Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха - Цензор.НЕТ 2623
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28.01.2021 16:18 Ответить
Подействует только первая доза. А вторая в 12 часов ночи превратится в тыкву. Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 8438
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28.01.2021 16:29 Ответить
...не, в тыкву превратится тампакс, а вторая доза - в виагру Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 5903
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28.01.2021 16:32 Ответить
А вот "СпутникV" помогает ВСЕМ категориям граждан... перекочевать в мир иной! Кто не готов к телепортации, ждите Пфайзер.
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28.01.2021 16:19 Ответить
Какие будут Ваши доказательства?
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28.01.2021 16:30 Ответить
Доказательная база поступит в ближайшие недели из "величественного" недообразования луГАНДОН после массовых прививок "гуманитарным" фуфломицином. Ждать осталось недолго.
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28.01.2021 16:57 Ответить
Т.е. ,кроме чеса у Вас нет ничего
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28.01.2021 17:33 Ответить
А у Вас?
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28.01.2021 17:38 Ответить
пока что никто от Спутник V не умер
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28.01.2021 17:43 Ответить
А если даже и умер, то никто об этом не узнает, даже Вы. Ну, это за исключением того случая, что Вы сами ОТТУДА, изнутри!
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28.01.2021 17:59 Ответить
Вы просто предвзяты, зачем с Вами спорить о чем-то, бесполезно. У нас вообще нет никакой вакцины - это хорошо?
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28.01.2021 18:08 Ответить
Треба було доручити московським попам виготовити спеціяльне кадило.
Було б вам на додачу до спутніка.
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28.01.2021 19:05 Ответить
Вы считаете себя остроумным, остряком? Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 3769
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28.01.2021 19:19 Ответить
Ні. Я вважаю вас людиною з руського міру.
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28.01.2021 19:42 Ответить
та мне пофик
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28.01.2021 19:54 Ответить
Я розумію, що вам все одно, як і Зеленському.
Хоча вакцини нема.
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28.01.2021 20:50 Ответить
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 8101 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 424
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28.01.2021 16:36 Ответить
люля поиздевалась над собой. даже не узнать.
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28.01.2021 16:39 Ответить


Думская.net@dumskaya_net 7 ч

Рада в первом чтении поддержала регистрацию пяти вакцин от COVID-19: Шуфрич возмущен, что российского Спутника среди препаратов нет #Одеса #Одесса #Odesa #Odessa #Україна #Украина #Ukraine
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28.01.2021 20:18 Ответить
В конце концов останется одна морщина на всё лицо
И оно станет джоппой.
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28.01.2021 21:54 Ответить
Всем помогает только новичек!!!
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28.01.2021 18:38 Ответить
Яким чином це виявили ?Аж цікаво.
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28.01.2021 16:21 Ответить
Яким чином це виявили ?Аж цікаво.

Спчатку налякали "пандемія"), а тепер головне свою вакцину продать-шанс всем правителям украсть часть бюджета под видом создания или покупки вакцини. Дешево і сердито!...
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28.01.2021 16:32 Ответить
Та не вакцинуйтесь! І буде вам щастя.
Може здоровою помрете.
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28.01.2021 19:01 Ответить
Не виявили. Протоколи третього етапу на Astra-Zeneca тільки в грудні підписані. Тобто, перші значущі результати перевірки з'являться в липні. Хтось з німців висловив теоретичну думку, що DNA вакцина може не викликати відповіді у вікової імунної системи.
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28.01.2021 21:18 Ответить
Значит многие не дождутся ее, перевалит за 64.
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28.01.2021 16:22 Ответить
У нас в Украине такой выбор вакцин, даже не знаем с чего начать... Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха - Цензор.НЕТ 4666
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28.01.2021 16:26 Ответить
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 6259 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 2439
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28.01.2021 16:29 Ответить
Вместо зелёных носков д. б. белые тапки
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28.01.2021 16:58 Ответить
значит придется ждать нашу)
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28.01.2021 16:27 Ответить
Конкуренция однако ....
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28.01.2021 16:27 Ответить
Просто у стариков старше 64 не приживаются 64-битные чипы Билла Гейтса. Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 6608
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28.01.2021 16:36 Ответить
Вот прям очень интересно откуда такие умозаключения)))))
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28.01.2021 17:35 Ответить
Зрозуміло чому Україна її не контрактує - немає в країні такої вікової категорії
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28.01.2021 20:18 Ответить
"Моложе 64"...
63 - это молодость ? Редактор в школу ходил ?
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28.01.2021 21:56 Ответить
Вот доживешь до 64- тогда поймёшь, что это далеко не старость. Это 5-я молодость. Старость мой муж считает после 85 ! Его мать прожила 97 лет, моя почти 95.Вообще молодость или старость - это относительное понятие, не всегда в ладу с датами. Полным-полно ноющих скучающих разочарованных старичков моложе 30 лет, а в то же время есть люди, занимающиеся спортом (посильным), трудом (посильным), творчеством, получающие образование и после 70-ти. Почитай о Джине Лоллобриджите - а ведь ей более 90! А чтобы жить долго - надо вести здоровый образ жизни.
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29.01.2021 01:02 Ответить
Will you still need me, will you still feed me when I'm 64?
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29.01.2021 02:47 Ответить
 
 