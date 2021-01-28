Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха
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Участники немецкой Постоянной прививочной комиссии STIKO при институте Роберта Коха считают, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на проект решения комиссии.
"Для принятия решения об эффективности прививки для людей старше 65 лет в настоящее время недостаточно данных", - говорится в проекте решения.
Как ожидается, в пятницу решение о допуске вакцины на европейский рынок примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Ранее СМИ сообщили, что вакцина не действует на людей старше указанного возраста, которые являются особой группой риска.
Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Как и российская разработка "Спутник V" она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.
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Було б вам на додачу до спутніка.
Хоча вакцини нема.
Думская.net@dumskaya_net 7 ч
Рада в первом чтении поддержала регистрацию пяти вакцин от COVID-19: Шуфрич возмущен, что российского Спутника среди препаратов нет #Одеса #Одесса #Odesa #Odessa #Україна #Украина #Ukraine
И оно станет джоппой.
Спчатку налякали "пандемія"), а тепер головне свою вакцину продать-шанс всем правителям украсть часть бюджета под видом создания или покупки вакцини. Дешево і сердито!...
Може здоровою помрете.
63 - это молодость ? Редактор в школу ходил ?