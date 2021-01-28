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Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха

Учасники німецької Постійної комісії зі щеплень STIKO при інституті Роберта Коха вважають, що вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca годиться тільки для людей віком від 18 до 64 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє телеканал ARD з посиланням на проєкт рішення комісії.

"Для прийняття рішення про ефективність щеплення для людей старше 65 років в цей час недостатньо даних", - йдеться в проєкті рішення.

Як очікується, в п'ятницю рішення про допуск вакцини на європейський ринок прийме Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

Раніше ЗМІ повідомили, що вакцина не діє на людей старше зазначеного віку, які є особливою групою ризику.

Також читайте: Pfizer і BioNTech заявляють про ефективність їхньої вакцини проти мутованих штамів COVID-19

Вакцина AZD1222 розроблена фахівцями фармацевтичної компанії AstraZeneca спільно з вченими Оксфордського університету. Як і російська розробка "Супутник V", вона є векторною вакциною. Принцип дії векторних вакцин полягає в тому, що вони містять ослаблений нешкідливий вірус і ген коронавірусу нового типу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
У нас в Украине такой выбор вакцин, даже не знаем с чего начать... Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха - Цензор.НЕТ 4666
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28.01.2021 16:26
+4
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 6259 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 2439
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28.01.2021 16:29
+4
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 8101 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 424
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28.01.2021 16:36
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аж тяжело верится что где-то на планете есть такие проблемы.. тут хоть бы дожить до 64..
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28.01.2021 16:17 Відповісти
...а 63 года 11 месяцев? Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха - Цензор.НЕТ 2623
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28.01.2021 16:18 Відповісти
Подействует только первая доза. А вторая в 12 часов ночи превратится в тыкву. Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 8438
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28.01.2021 16:29 Відповісти
...не, в тыкву превратится тампакс, а вторая доза - в виагру Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 5903
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28.01.2021 16:32 Відповісти
А вот "СпутникV" помогает ВСЕМ категориям граждан... перекочевать в мир иной! Кто не готов к телепортации, ждите Пфайзер.
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28.01.2021 16:19 Відповісти
Какие будут Ваши доказательства?
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28.01.2021 16:30 Відповісти
Доказательная база поступит в ближайшие недели из "величественного" недообразования луГАНДОН после массовых прививок "гуманитарным" фуфломицином. Ждать осталось недолго.
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28.01.2021 16:57 Відповісти
Т.е. ,кроме чеса у Вас нет ничего
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28.01.2021 17:33 Відповісти
А у Вас?
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28.01.2021 17:38 Відповісти
пока что никто от Спутник V не умер
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28.01.2021 17:43 Відповісти
А если даже и умер, то никто об этом не узнает, даже Вы. Ну, это за исключением того случая, что Вы сами ОТТУДА, изнутри!
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28.01.2021 17:59 Відповісти
Вы просто предвзяты, зачем с Вами спорить о чем-то, бесполезно. У нас вообще нет никакой вакцины - это хорошо?
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28.01.2021 18:08 Відповісти
Треба було доручити московським попам виготовити спеціяльне кадило.
Було б вам на додачу до спутніка.
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28.01.2021 19:05 Відповісти
Вы считаете себя остроумным, остряком? Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 3769
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28.01.2021 19:19 Відповісти
Ні. Я вважаю вас людиною з руського міру.
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28.01.2021 19:42 Відповісти
та мне пофик
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28.01.2021 19:54 Відповісти
Я розумію, що вам все одно, як і Зеленському.
Хоча вакцини нема.
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28.01.2021 20:50 Відповісти
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 8101 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 424
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28.01.2021 16:36 Відповісти
люля поиздевалась над собой. даже не узнать.
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28.01.2021 16:39 Відповісти


Думская.net@dumskaya_net 7 ч

Рада в первом чтении поддержала регистрацию пяти вакцин от COVID-19: Шуфрич возмущен, что российского Спутника среди препаратов нет #Одеса #Одесса #Odesa #Odessa #Україна #Украина #Ukraine
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28.01.2021 20:18 Відповісти
В конце концов останется одна морщина на всё лицо
И оно станет джоппой.
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28.01.2021 21:54 Відповісти
Всем помогает только новичек!!!
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28.01.2021 18:38 Відповісти
Яким чином це виявили ?Аж цікаво.
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28.01.2021 16:21 Відповісти
Яким чином це виявили ?Аж цікаво.

Спчатку налякали "пандемія"), а тепер головне свою вакцину продать-шанс всем правителям украсть часть бюджета под видом создания или покупки вакцини. Дешево і сердито!...
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28.01.2021 16:32 Відповісти
Та не вакцинуйтесь! І буде вам щастя.
Може здоровою помрете.
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28.01.2021 19:01 Відповісти
Не виявили. Протоколи третього етапу на Astra-Zeneca тільки в грудні підписані. Тобто, перші значущі результати перевірки з'являться в липні. Хтось з німців висловив теоретичну думку, що DNA вакцина може не викликати відповіді у вікової імунної системи.
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28.01.2021 21:18 Відповісти
Значит многие не дождутся ее, перевалит за 64.
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28.01.2021 16:22 Відповісти
У нас в Украине такой выбор вакцин, даже не знаем с чего начать... Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха - Цензор.НЕТ 4666
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28.01.2021 16:26 Відповісти
Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 6259 Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 2439
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28.01.2021 16:29 Відповісти
Вместо зелёных носков д. б. белые тапки
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28.01.2021 16:58 Відповісти
значит придется ждать нашу)
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28.01.2021 16:27 Відповісти
Конкуренция однако ....
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28.01.2021 16:27 Відповісти
Просто у стариков старше 64 не приживаются 64-битные чипы Билла Гейтса. Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха - Цензор.НЕТ 6608
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28.01.2021 16:36 Відповісти
Вот прям очень интересно откуда такие умозаключения)))))
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28.01.2021 17:35 Відповісти
Зрозуміло чому Україна її не контрактує - немає в країні такої вікової категорії
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28.01.2021 20:18 Відповісти
"Моложе 64"...
63 - это молодость ? Редактор в школу ходил ?
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28.01.2021 21:56 Відповісти
Вот доживешь до 64- тогда поймёшь, что это далеко не старость. Это 5-я молодость. Старость мой муж считает после 85 ! Его мать прожила 97 лет, моя почти 95.Вообще молодость или старость - это относительное понятие, не всегда в ладу с датами. Полным-полно ноющих скучающих разочарованных старичков моложе 30 лет, а в то же время есть люди, занимающиеся спортом (посильным), трудом (посильным), творчеством, получающие образование и после 70-ти. Почитай о Джине Лоллобриджите - а ведь ей более 90! А чтобы жить долго - надо вести здоровый образ жизни.
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29.01.2021 01:02 Відповісти
Will you still need me, will you still feed me when I'm 64?
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29.01.2021 02:47 Відповісти
 
 