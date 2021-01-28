Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха

Учасники німецької Постійної комісії зі щеплень STIKO при інституті Роберта Коха вважають, що вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca годиться тільки для людей віком від 18 до 64 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє телеканал ARD з посиланням на проєкт рішення комісії.

"Для прийняття рішення про ефективність щеплення для людей старше 65 років в цей час недостатньо даних", - йдеться в проєкті рішення.

Як очікується, в п'ятницю рішення про допуск вакцини на європейський ринок прийме Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

Раніше ЗМІ повідомили, що вакцина не діє на людей старше зазначеного віку, які є особливою групою ризику.

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Вакцина AZD1222 розроблена фахівцями фармацевтичної компанії AstraZeneca спільно з вченими Оксфордського університету. Як і російська розробка "Супутник V", вона є векторною вакциною. Принцип дії векторних вакцин полягає в тому, що вони містять ослаблений нешкідливий вірус і ген коронавірусу нового типу.