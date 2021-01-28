Кабмин должен усиливаться: Шмыгаль работает над этим, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
О глобальных кадровых изменениях в правительстве в настоящее время речь не идет
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Я считаю, что правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль. - Ред.) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", - сказал он.
Топ комментарии
+7 НБ
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показать весь комментарий28.01.2021 16:41
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...иди в пень, ляшенко
Як що оцих сук прогнати через поліграф - народ просто ******** від образи й шоку.