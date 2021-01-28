РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8594 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Новый Кабмин
1 630 17
Кабмин (13798) Ермак Андрей (1183) Шмыгаль Денис (2316)

Кабмин должен усиливаться: Шмыгаль работает над этим, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин должен усиливаться: Шмыгаль работает над этим, - Ермак

О глобальных кадровых изменениях в правительстве в настоящее время речь не идет

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Я считаю, что правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль. - Ред.) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
В Кабміні працює лише 15,5% українців. Решта жиди(66%) і кацапи. За Шмігаля і Зєленского ніяких "глобальних змін" не буде, хіба що кількість українців зменшиться бо "еті казли мєшают нам жіть"...
показать весь комментарий
28.01.2021 16:39
+6
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 371 Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 376
показать весь комментарий
28.01.2021 16:35
+3
Впервые за 5 лет темп реформ в Украине стал отрицательным, - VoxUkraineКабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2156
показать весь комментарий
28.01.2021 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 371 Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 376
показать весь комментарий
28.01.2021 16:35 Ответить
В першу чергу потрібно міняти самого прем'єр міністра, бо він не є економістом і фахівцем в управлінні країною і ми бачимо постійні провали та неякісну роботу уряду, який не може нічого зробити!
показать весь комментарий
28.01.2021 16:54 Ответить
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7972

...иди в пень, ляшенко
показать весь комментарий
28.01.2021 16:57 Ответить
кабмин должен паковать чемоданы. Желательно вместе с Ерамком.. И чем скорее, тем лучше. Пока "крысы" все не дожрали
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1452
показать весь комментарий
28.01.2021 16:37 Ответить
что значит желательно? и не чемоданы паковать, а сухари сушить
показать весь комментарий
28.01.2021 22:11 Ответить
В Кабміні працює лише 15,5% українців. Решта жиди(66%) і кацапи. За Шмігаля і Зєленского ніяких "глобальних змін" не буде, хіба що кількість українців зменшиться бо "еті казли мєшают нам жіть"...
показать весь комментарий
28.01.2021 16:39 Ответить
Схожа ситуація була у 30-х роках і до другої світової, в уряді УРСР був один українець, два росіянина, всі решта жидівське кодло.
показать весь комментарий
28.01.2021 16:47 Ответить
Впервые за 5 лет темп реформ в Украине стал отрицательным, - VoxUkraineКабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2156
показать весь комментарий
28.01.2021 16:41 Ответить
а шо у него деньгосчетной машины нет? работает он!...переслюнявливает "заносы" от желающих?
показать весь комментарий
28.01.2021 16:47 Ответить
ДАЁШЬ КАБМИНУ ГАНТЕЛИ ! Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9828
показать весь комментарий
28.01.2021 16:47 Ответить
І всі - в спортзал і дайош відосики!
показать весь комментарий
28.01.2021 16:49 Ответить
лучше дать не гантели, а по ГЕНИТАЛИЯМ, для стимуляции рояльного творчества!
показать весь комментарий
28.01.2021 17:42 Ответить
Basibozuk Asmaan дать по морде отрывая гениталии. как то так...
показать весь комментарий
28.01.2021 17:51 Ответить
А цікаво, звідки Єрмак знає, над чим працює Шмигаль? Адже тут вже були сьогодні його слова, що він не пхається до Кабміну. Хіба що дійсно разом у спортзалах залізом качаються. Вірніше, бабло качають. 🤔 І можливо, не в спортзалі.
показать весь комментарий
28.01.2021 17:44 Ответить
Rostyslav Komarnytsky Що не в спортзалі бабло качають то є факт. Як що б просто ******* з державного корита то це ще можна терпіти, але ж вони заробляють на завідомо збиткових для держави контрактах отримуючи великі відкати чим наносять більш величезни збитки !

Як що оцих сук прогнати через поліграф - народ просто ******** від образи й шоку.
показать весь комментарий
28.01.2021 18:01 Ответить
Сила есть - ума не надо?
показать весь комментарий
28.01.2021 17:23 Ответить
 
 