Кабмин должен усиливаться: Шмыгаль работает над этим, - Ермак

О глобальных кадровых изменениях в правительстве в настоящее время речь не идет

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Я считаю, что правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль. - Ред.) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", - сказал он.

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