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Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Про глобальні кадрові зміни в уряді наразі не йдеться
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Я вважаю, що уряд повинен посилюватися, і Денис Анатолійович (Шмигаль. - Ред.) працює над цим. Але про якісь глобальні зміни не йдеться", - сказав він.
Топ коментарі
+7 НБ
показати весь коментар28.01.2021 16:39
+6 Топ Ган
показати весь коментар28.01.2021 16:35
+3 Павло ШОвте
показати весь коментар28.01.2021 16:41
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...иди в пень, ляшенко
Як що оцих сук прогнати через поліграф - народ просто ******** від образи й шоку.