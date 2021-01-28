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Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак

Про глобальні кадрові зміни в уряді наразі не йдеться

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Я вважаю, що уряд повинен посилюватися, і Денис Анатолійович (Шмигаль. - Ред.) працює над цим. Але про якісь глобальні зміни не йдеться", - сказав він.

Також читайте: Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
В Кабміні працює лише 15,5% українців. Решта жиди(66%) і кацапи. За Шмігаля і Зєленского ніяких "глобальних змін" не буде, хіба що кількість українців зменшиться бо "еті казли мєшают нам жіть"...
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28.01.2021 16:39
+6
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 371 Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 376
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28.01.2021 16:35
+3
Впервые за 5 лет темп реформ в Украине стал отрицательным, - VoxUkraineКабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2156
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28.01.2021 16:41
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Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 371 Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 376
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28.01.2021 16:35 Відповісти
В першу чергу потрібно міняти самого прем'єр міністра, бо він не є економістом і фахівцем в управлінні країною і ми бачимо постійні провали та неякісну роботу уряду, який не може нічого зробити!
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28.01.2021 16:54 Відповісти
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7972

...иди в пень, ляшенко
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28.01.2021 16:57 Відповісти
кабмин должен паковать чемоданы. Желательно вместе с Ерамком.. И чем скорее, тем лучше. Пока "крысы" все не дожрали
Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1452
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28.01.2021 16:37 Відповісти
что значит желательно? и не чемоданы паковать, а сухари сушить
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28.01.2021 22:11 Відповісти
В Кабміні працює лише 15,5% українців. Решта жиди(66%) і кацапи. За Шмігаля і Зєленского ніяких "глобальних змін" не буде, хіба що кількість українців зменшиться бо "еті казли мєшают нам жіть"...
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28.01.2021 16:39 Відповісти
Схожа ситуація була у 30-х роках і до другої світової, в уряді УРСР був один українець, два росіянина, всі решта жидівське кодло.
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Впервые за 5 лет темп реформ в Украине стал отрицательным, - VoxUkraineКабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2156
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28.01.2021 16:41 Відповісти
а шо у него деньгосчетной машины нет? работает он!...переслюнявливает "заносы" от желающих?
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28.01.2021 16:47 Відповісти
ДАЁШЬ КАБМИНУ ГАНТЕЛИ ! Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9828
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28.01.2021 16:47 Відповісти
І всі - в спортзал і дайош відосики!
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28.01.2021 16:49 Відповісти
лучше дать не гантели, а по ГЕНИТАЛИЯМ, для стимуляции рояльного творчества!
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28.01.2021 17:42 Відповісти
Basibozuk Asmaan дать по морде отрывая гениталии. как то так...
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28.01.2021 17:51 Відповісти
А цікаво, звідки Єрмак знає, над чим працює Шмигаль? Адже тут вже були сьогодні його слова, що він не пхається до Кабміну. Хіба що дійсно разом у спортзалах залізом качаються. Вірніше, бабло качають. 🤔 І можливо, не в спортзалі.
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28.01.2021 17:44 Відповісти
Rostyslav Komarnytsky Що не в спортзалі бабло качають то є факт. Як що б просто ******* з державного корита то це ще можна терпіти, але ж вони заробляють на завідомо збиткових для держави контрактах отримуючи великі відкати чим наносять більш величезни збитки !

Як що оцих сук прогнати через поліграф - народ просто ******** від образи й шоку.
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28.01.2021 18:01 Відповісти
Сила есть - ума не надо?
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28.01.2021 17:23 Відповісти
 
 