Кабмін має посилюватися: Шмигаль працює над цим, - Єрмак

Про глобальні кадрові зміни в уряді наразі не йдеться

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Я вважаю, що уряд повинен посилюватися, і Денис Анатолійович (Шмигаль. - Ред.) працює над цим. Але про якісь глобальні зміни не йдеться", - сказав він.

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