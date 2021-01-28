Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. ВИДЕО
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Верховная Рада во второй раз не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики.
"За" проголосовали лишь 204 народных депутата из 226 необходимых, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Во время выступления с трибуны парламента Витренко отметил, что не видит смысла повторять свои принципы, которые уже озвучивал в Раде, потому отчитался о сделанном за время пребывания в должности в статусе исполняющего обязанности.
Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и 69 депутатов из фракции «Слуга народа» не голосовали за назначение временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передают «Українські Новини».
Согласно им, лишь 177 депутатов партии «Слуга народа» поддержали назначение Витренко.
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При этом против проголосовали Александр Дубинский и Артем Дмитрук (оба «Слуга народа»), 13 депутатов воздержались (в том числе Ирина Верещук и Максим Бужанский), 16 не голосовали и 38 отсутствовали на заседании.
А вот за назначение Витренко проголосовали 18 депутатов из группы «Довіра» и 9 внефракционных депутатов (в том числе первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук).
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Ранее СМИ неоднократно сообщали, что между Зеленским и Разумковым испортились отношения:
- Разумков сказал Зеленскому, что 73% голосовали не за него, а за Голобородько - источник
- Зеленский и Разумков публично поругались при «слугах». Что происходит?
Более того, злые языки утверждают, что Разумков метит в кресло президента после Зеленского:
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В любом случае, Разумков сегодня «вставил нож в спину» Зеленскому, ведь тот лично уговаривал «слуг» проголосовать за Витренко…
В четверг Рада второй раз подряд не проголосовала за назначение первым вице-премьером и министром энергетики одиозного Юрия Витренко. Таким образом, идеолог тарифного геноцида украинцев и соавтор коррупционных схем в «Нефтегазе» не смог взять под контроль энергетическую отрасль всей страны.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
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Ключевую роль в блокировании прохождения Витренко через парламент сыграла жесткая позиция лидера оппозиции и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.
Именно Тимошенко публично вскрыла все «схемы», которые для наживы на украинцах использовал Витренко ещё со времён работы топ-менеджером «Нефтегаза».
Начиная от необоснованно увеличенных в 11-12 раз тарифов на газ с 2014 года. И заканчивая выводом из страны 225 млрд гривен из «Нефтегаза» и неуплатой монополией 75 млрд грн налогов.
Не говоря уже про десятки миллионов зарплаты и премий из денег, полученных с драконовских тарифов, которые Витренко выписывал себе в «Нефтегазе».
Мало того, едва Витренко в обход Рады протянули на должность и.о. министра энергетики, как он первым делом повысил цены на газ до 7-10 грн и отменил льготный тариф на электроэнергию до 100 КВт.
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Понятно, что такой человек, став по сути вторым человеком в Кабине, ещё больше усилил бы тарифный геноцид. И об этом прямо говорила Тимошенко.
Благо, благодаря давлению на «зеленую» власть со стороны Тимошенко, олигархам не удалось получись полный контроль над энергетикой.
И появился наконец-то реальный шанс остановить тарифную вакханалию и грабеж украинцев. А для этого - принять законопроект, предложенный Тимошенко, предусматривающий продажу украинцам газа собственной добычи и газа из подземных хранилищ по цене 3-4 грн за куб.
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Кстати, первый шаг по восстановлению социальной справедливости Рада уже сделала. Приняв по инициативе «Батькивщины» постановление, обязывающее Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию до 100 КВт.
В целом же мы в очередной раз увидели, что Тимошенко, как дважды премьер-министр, даёт этой власти самые правильные рекомендации. А где надо - и заставляет эти рекомендации выполнять. Поскольку интересы народа и справедливые тарифы должны быть приоритетными для власти. Как и было во времена премьерства Тимошенко…
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Интересную версию настойчивости, с которой Банковая «пропихивала» Витренко, огласил сегодня нардеп Гео Лерос.
«Андрей Борисович (Ермак) , шо ты, усрался?
Влетит тебе от куратора в Москве, что не протянул Витренко?
Зеленскому стоит поставить его на твою должность, ты со своей пока совсем не справляешься, а там и согласования парламента не нужно.
Не благодари!» - написал Лерос в Фейсбуке.
Вверху - сегодняшнее фото Юлии Тимошенко от пресс-службы «Батькивщины
P. S. Кстати, сегодняшнее голосование по Витренко поставило жирную точку в вопросе: есть ли у Зеленского монобольшинство в Раде. Нет, оно окончательно испарилось…
Главное что люди сами возмутились, получив платежки за коммуналку, поднялись - и вышли на улицу, возмутились депутаты, журналисты, видные люди и эксперты, СМИ, интернет -реальные последствия, а не Жулька.
автор расхваливает ту Жульку - а Витренко получил обоснованное возмущение от людей, и не более
Посіпаки Тимошенко знову продовжують обманювати і, тим самим, дискредитувати авторитет своєї бохині, адже:
1) Ініціаторами постанови в основному є члени партії "Слуга Народу", а Тимошенко Ю.В. в постанові нема, дивись: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70918
2) "постановление, обязывающее Кабмин", - обман, оскільки в самій постанові міститься не зобов'язання, а лише рекомендація: "Пункт 2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, а саме: 1) спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянути можливість: ...внесення змін до фіксованих цін (тарифів) на електричну енергію з метою встановлення окремого тарифу на електричну енергію, що відпускається населенню, за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно)":
Юрий Витренко при президенте Порошенко, отстаивал национальные интересы Украины, боролся с российским «Газпромом», а теперь вдруг резко поменял свое мнение, начав работать при президенте Зеленском.Для того, чтобы понять такое поведение Витренко нужно научиться разделять: государственных деятелей, политиков и профессиональных наемных менеджеров. О различии между первыми двумя уже афоризмы создали. А вот менеджеры - они профессиональные, но не всегда идейные. Вот к таким безыдейным, но мега-профессиональным принадлежит именно господин Витренко. Он очень профессионально может бороться за интересы Украины, добивать «Газпром», но, когда шеф дает другую задачу, такой профессионал не менее профессионально может защищать интересы того же «Газпрома», отстаивая поставки российского газа в Украину.
Был Порошенко и задачи были достойными и проукраинскими. Пришел Зеленский и его задачи стали противоположными, а Витренко все это противоположное, по сути, готов очень плодотворно воплощать за свою гигантскую зарплату и бонусы. Поэтому сейчас он даже хуже какого-то вороватого и малограмотного «слуги народа», потому что вреда сможет нанести неизмеримо больше. Но корень проблемы в том, кто определяет политику и ставит задачу для таких менеджеров. И этот кто-то сегодня - это прямой враг Украины.