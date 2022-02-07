1 099 14
Профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту назначить Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.
Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель комитета Андрей Герус, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На этот раз на заседании комитета была поддержка и с 18 присутствующих 14 проголосовали "за". Поэтому комитет одобрил его назначение и рекомендовал парламенту его утвердить в должности первого вице-премьера-министра энергетики. Или сегодня после обеда или завтра (решение. - Ред.)будет выноситься в сессионный зал", - отметил Герус.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
Топ комментарии
+2 olele
показать весь комментарий28.01.2021 12:26
+1 Серый Вовк
показать весь комментарий28.01.2021 12:26
+1 Aleks T c3834cab
показать весь комментарий28.01.2021 12:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Кабмін Володимира Гройсмана хотів провести анбандлінг способом, який руйнував позицію України у Стокгольмському арбітражі.
Вітренко вважає, що попередній Кабмін хотів провести анбандлінг не за європейськими вимогами
Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана заважав створювати незалежного від "Нафтогазу" оператора газотранспортної системи України. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив 11 січня "Радіо Свобода".
"Винних не хочеться шукати. Але у нас була величезна проблема з урядом Гройсмана, який хотів проводити анбандлінг способом, який не відповідав європейським вимогам і руйнував нашу юридичну позицію у Стокгольмському арбітражі. Ми маємо прямо про це говорити", - сказав він.
За словами провідного менеджера "Нафтогазу", від'єднання "Укртрансгазу", яке називали анбандлінгом, - "ніякий не анбандлінг, це просто перерозподіл контролю над грошовими потоками".
"Якби це рішення не було змінене і не було повернено "Укртрансгаз", ми не виграли б Стокгольмський арбітраж за транзитною справою. Замість того, щоб отримати з Росії $3 млрд, ми мали би платити "Газпрому" за відібраний газ за зниженою ціною $2 млрд! Хто за це відповів би?" - пояснив Вітренко.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-vitrenko-u-nas-bula-velichezna-problema-z-urjadom-grojsmana-1482546.html
як це типово для Бариги..
Створити СХЕМУ,А ПОТІМ РОЗПОВІСТИ ЛОХАМ пРО АРМІЮ,МОВУ,ВІРУ..(
А можно списки тех, кто в прошлых 2 раза голосовал против, а теперь - за.
Хочу посмотреть кто "девушка низкой соц ответственности".