Профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту назначить Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель комитета Андрей Герус, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этот раз на заседании комитета была поддержка и с 18 присутствующих 14 проголосовали "за". Поэтому комитет одобрил его назначение и рекомендовал парламенту его утвердить в должности первого вице-премьера-министра энергетики. Или сегодня после обеда или завтра (решение. - Ред.)будет выноситься в сессионный зал", - отметил Герус.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

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