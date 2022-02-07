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Профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту назначить Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

 Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель комитета Андрей Герус, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этот раз на заседании комитета была поддержка и с 18 присутствующих 14 проголосовали "за". Поэтому комитет одобрил его назначение и рекомендовал парламенту его утвердить в должности первого вице-премьера-министра энергетики. Или сегодня после обеда или завтра (решение. - Ред.)будет выноситься в сессионный зал", - отметил Герус.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
от осінкі нє родяцца апельсінкі
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28.01.2021 12:26
+1
Это какой-то позор ... Профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики - Цензор.НЕТ 9296
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28.01.2021 12:26
+1
Да они все в доле с ним.
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28.01.2021 12:29
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от осінкі нє родяцца апельсінкі
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28.01.2021 12:26 Ответить
Это какой-то позор ... Профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики - Цензор.НЕТ 9296
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28.01.2021 12:26 Ответить
Одного ранку ми проснемося- а по Києву їхатимуть російські танки.
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28.01.2021 12:27 Ответить
Пипец стране и людям.
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28.01.2021 12:28 Ответить
Да они все в доле с ним.
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28.01.2021 12:29 Ответить
Мама за сына спокойна теперь
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28.01.2021 12:31 Ответить
При нересте стаи корюшки выходят на мелководье, прям к самому берегу. Процесс нереста очень активный, кажется, что вода в этом месте кипит. Корюшка рыбка вкусная, поэтому ловят ее все, кому не лень. А ловят просто: в костюмах типа ОЗК или им подобных заходят в воду, прям в косяк и черпают тазиками, кастрюлями и т.д., главное наделать в посудине дырочек, чтобы вода вытекала. По типу дуршлага. Так вот вместе с корюшкой часто попадается бычок. Он даже пойманный уже, в посудине с уловом, без воды, на воздухе продолжает жадно кидаться на корюшку и жрать ее. Из пасти торчат хвосты, которые уже никуда этому бычку не влазят. Вот и Беня, подвешенный уже на крючок американской Фемиды, продолжает жадно кидаться и жрать в три горла все, до чего дотягиваются загребущие жидовские лапы. Продавил-таки через карманную слугу урода этого черта к кормушке энергетической. И так пиз...ец нагорел в энергетике, а теперь и вовсе все разворует, развалит нахер, а мы с вами за свой счет будем восстанавливать. А бубочка скромно молчит, нюхает кокс и собирается на второй срок. Поняли, зебуины, нахера Беня бубочку вам вместо Голобородьки впарил? Барррраны, млять...
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28.01.2021 12:49 Ответить
"Яблочко від яблуньки не далеко котиться" - енергетиці жопа.Це соцпадло знищить атомну енергетику... Ну що ж "порятунок потопаючих справа самих потопаючих". Господи! Дякую тобі що я не кацап і живу в приватному будинку, що дозволяє мені мінімізувати ворожі дії влади. А тим хто в квартирах ... та їм піздєц... особливо пенсіонерам та молоді...
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28.01.2021 12:54 Ответить
А как же наташкины лозунги об акулах капитализЬма??? Или как зеленкин "против системы"?
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28.01.2021 12:59 Ответить
палач,который должен накинуть на Украину и ее народ рашистскую енергетическую удавку.
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28.01.2021 12:59 Ответить
Вітренко: У нас була величезна проблема з урядом Гройсмана
За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Кабмін Володимира Гройсмана хотів провести анбандлінг способом, який руйнував позицію України у Стокгольмському арбітражі.


Вітренко вважає, що попередній Кабмін хотів провести анбандлінг не за європейськими вимогами
Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана заважав створювати незалежного від "Нафтогазу" оператора газотранспортної системи України. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив 11 січня "Радіо Свобода".

"Винних не хочеться шукати. Але у нас була величезна проблема з урядом Гройсмана, який хотів проводити анбандлінг способом, який не відповідав європейським вимогам і руйнував нашу юридичну позицію у Стокгольмському арбітражі. Ми маємо прямо про це говорити", - сказав він.

За словами провідного менеджера "Нафтогазу", від'єднання "Укртрансгазу", яке називали анбандлінгом, - "ніякий не анбандлінг, це просто перерозподіл контролю над грошовими потоками".

"Якби це рішення не було змінене і не було повернено "Укртрансгаз", ми не виграли б Стокгольмський арбітраж за транзитною справою. Замість того, щоб отримати з Росії $3 млрд, ми мали би платити "Газпрому" за відібраний газ за зниженою ціною $2 млрд! Хто за це відповів би?" - пояснив Вітренко.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-vitrenko-u-nas-bula-velichezna-problema-z-urjadom-grojsmana-1482546.html
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28.01.2021 13:05 Ответить
від'єднання "Укртрансгазу", яке називали анбандлінгом, - "ніякий не анбандлінг, це просто перерозподіл контролю над грошовими потоками".

 як це типово для Бариги..
Створити СХЕМУ,А ПОТІМ РОЗПОВІСТИ ЛОХАМ пРО АРМІЮ,МОВУ,ВІРУ..(
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28.01.2021 13:07 Ответить
Интересно.....
А можно списки тех, кто в прошлых 2 раза голосовал против, а теперь - за.
Хочу посмотреть кто "девушка низкой соц ответственности".
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28.01.2021 13:30 Ответить
 
 