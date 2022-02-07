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Профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики.
Про це повідомив у коментарі журналістам голова комітету Андрій Герус, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Цього разу на засіданні комітету була підтримка, і з 18 присутніх 14 проголосували "за". Тому комітет схвалив його призначення і рекомендував парламенту його затвердити на посаді першого віцепрем'єра-міністра енергетики. Або сьогодні після обіду, або завтра (рішення. - Ред.) буде виноситися в сесійний зал", - зазначив Герус.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.
Топ коментарі
+2 olele
показати весь коментар28.01.2021 12:26
+1 Серый Вовк
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+1 Aleks T c3834cab
показати весь коментар28.01.2021 12:29
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За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Кабмін Володимира Гройсмана хотів провести анбандлінг способом, який руйнував позицію України у Стокгольмському арбітражі.
Вітренко вважає, що попередній Кабмін хотів провести анбандлінг не за європейськими вимогами
Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана заважав створювати незалежного від "Нафтогазу" оператора газотранспортної системи України. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив 11 січня "Радіо Свобода".
"Винних не хочеться шукати. Але у нас була величезна проблема з урядом Гройсмана, який хотів проводити анбандлінг способом, який не відповідав європейським вимогам і руйнував нашу юридичну позицію у Стокгольмському арбітражі. Ми маємо прямо про це говорити", - сказав він.
За словами провідного менеджера "Нафтогазу", від'єднання "Укртрансгазу", яке називали анбандлінгом, - "ніякий не анбандлінг, це просто перерозподіл контролю над грошовими потоками".
"Якби це рішення не було змінене і не було повернено "Укртрансгаз", ми не виграли б Стокгольмський арбітраж за транзитною справою. Замість того, щоб отримати з Росії $3 млрд, ми мали би платити "Газпрому" за відібраний газ за зниженою ціною $2 млрд! Хто за це відповів би?" - пояснив Вітренко.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-vitrenko-u-nas-bula-velichezna-problema-z-urjadom-grojsmana-1482546.html
як це типово для Бариги..
Створити СХЕМУ,А ПОТІМ РОЗПОВІСТИ ЛОХАМ пРО АРМІЮ,МОВУ,ВІРУ..(
А можно списки тех, кто в прошлых 2 раза голосовал против, а теперь - за.
Хочу посмотреть кто "девушка низкой соц ответственности".