Российская пропагандистка Симоньян: "Россия-матушка, забери Донбасс домой"

Главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой" - заявила Симоньян.

Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне - её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.

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