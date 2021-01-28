РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5691 посетитель онлайн
Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
30 595 218
Донецк (6299) Россия (91190) Донбасс (26944)

Российская пропагандистка Симоньян: "Россия-матушка, забери Донбасс домой"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российская пропагандистка Симоньян:

Главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой" - заявила Симоньян.

Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне - её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пропагандисты из РФ Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк проводить форум "Русский Донбасс", - Казанский

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Старая бл#дь не может быть матушкой.
показать весь комментарий
28.01.2021 18:52
+45
Крыма без воды мало? Ещё Донбасс без денег хотите? Матушка не обеднеет?
показать весь комментарий
28.01.2021 18:51
+41
О, этот дивный "руцкий мир"...
Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому" - Цензор.НЕТ 620
показать весь комментарий
28.01.2021 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Россия матушка (понятно почему грязные слова матом называют), а отец кто? Тяжко у соседей с корнями, хоть родовыми, хоть национальными. Что то надо с этим делать.
показать весь комментарий
29.01.2021 06:41 Ответить
Вирізать армянську сборну, Ген Прокуратура України імпотентна.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:26 Ответить
Тоді нехай і Азейбарджан забере у свій склад - не тільки Карабах, а і всю Арменію.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:33 Ответить
Та заберіть її нахрен.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:47 Ответить
Не подавитесь? А нашим головне забронити виплачувати пенсії та пособія наріду доунбаса, хай харчуються на московії.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:47 Ответить
Три армянина и украинец просоединяют Донбасс к россии
показать весь комментарий
29.01.2021 10:44 Ответить
РОССИЯ "МАТУШКА" - ПРИШЁЛ БАЙДЕН БАТЮШКА !) БУДЕТ ПАРШИВЦА ВОЛОДЬКУ НАКАЗЫВАТЬ )))
показать весь комментарий
29.01.2021 11:32 Ответить
Замість нас самих ніхто ***** наказувати не буде,будуть допомагати але визволення своєї території діло тільки наших рук.Але спершу треба навести лад в середині країни бо інакше через 1-2 роки ми втратимо не тільки окуповані території а і сесь схід України.Згадайте карту України при Партії Регіонів де Україну вде тоді поділили на право та лівобережну.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:35 Ответить
Мы ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ОТДАЛИ !!! ТАК ЧТО ОБЯЗАННЫ НАС ЗАЩИЩАТЬ !!!
показать весь комментарий
30.01.2021 02:21 Ответить
А дурочку Симоньян - на подвал! Раз она дома - пусть действительно будет как дома!
показать весь комментарий
29.01.2021 11:53 Ответить
"Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне - её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко."

Три армянмна и хохол вершат судьбы РАСИИ!
показать весь комментарий
29.01.2021 12:24 Ответить
Забери, забери в родную говень.
показать весь комментарий
29.01.2021 13:00 Ответить
Армения-матушка, забери Симоньян)))
показать весь комментарий
29.01.2021 13:28 Ответить
С какого лысого это вдруг русский язык стал собственностью ватанов и кремлядей?
показать весь комментарий
29.01.2021 17:22 Ответить
Симоньян назвала ватанов терпилами.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:23 Ответить
З тих пір нічого не змінилось!
Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому" - Цензор.НЕТ 8843
показать весь комментарий
29.01.2021 18:30 Ответить
А не подавиться Росія=матушка ( хоча б її задавило)? Он Крим застряг, як їжак в пащеці собаки, ні проковтнути ні виплюнути. Хіба що в дупу засунете ту частину Донбасу. Так він вже і так там "процвітає".
показать весь комментарий
29.01.2021 18:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 