Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому"
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Головна редакторка російського державного телеканалу RT й інформаційного агентства "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною нашої великої, щедрої Батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матушка, забери Донбас додому" - заявила Симоньян.
Крім неї, у форумі взяли участь інші росіяни - її чоловік, режисер, ведучий програми "Міжнародна пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми Андрій Козенко.
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