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Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому"

Новини Цензор.НЕТ Події

Російська пропагандистка Симоньян:

Головна редакторка російського державного телеканалу RT й інформаційного агентства "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною нашої великої, щедрої Батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матушка, забери Донбас додому" - заявила Симоньян.

Крім неї, у форумі взяли участь інші росіяни - її чоловік, режисер, ведучий програми "Міжнародна пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми Андрій Козенко.

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Топ коментарі
+53
Старая бл#дь не может быть матушкой.
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28.01.2021 18:52
+45
Крыма без воды мало? Ещё Донбасс без денег хотите? Матушка не обеднеет?
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28.01.2021 18:51
+41
О, этот дивный "руцкий мир"...
Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому" - Цензор.НЕТ 620
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28.01.2021 20:06
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Россия матушка (понятно почему грязные слова матом называют), а отец кто? Тяжко у соседей с корнями, хоть родовыми, хоть национальными. Что то надо с этим делать.
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29.01.2021 06:41 Відповісти
Вирізать армянську сборну, Ген Прокуратура України імпотентна.
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29.01.2021 08:26 Відповісти
Тоді нехай і Азейбарджан забере у свій склад - не тільки Карабах, а і всю Арменію.
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29.01.2021 08:33 Відповісти
Та заберіть її нахрен.
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29.01.2021 09:47 Відповісти
Не подавитесь? А нашим головне забронити виплачувати пенсії та пособія наріду доунбаса, хай харчуються на московії.
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29.01.2021 09:47 Відповісти
Три армянина и украинец просоединяют Донбасс к россии
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29.01.2021 10:44 Відповісти
РОССИЯ "МАТУШКА" - ПРИШЁЛ БАЙДЕН БАТЮШКА !) БУДЕТ ПАРШИВЦА ВОЛОДЬКУ НАКАЗЫВАТЬ )))
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29.01.2021 11:32 Відповісти
Замість нас самих ніхто ***** наказувати не буде,будуть допомагати але визволення своєї території діло тільки наших рук.Але спершу треба навести лад в середині країни бо інакше через 1-2 роки ми втратимо не тільки окуповані території а і сесь схід України.Згадайте карту України при Партії Регіонів де Україну вде тоді поділили на право та лівобережну.
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29.01.2021 18:35 Відповісти
Мы ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ОТДАЛИ !!! ТАК ЧТО ОБЯЗАННЫ НАС ЗАЩИЩАТЬ !!!
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30.01.2021 02:21 Відповісти
А дурочку Симоньян - на подвал! Раз она дома - пусть действительно будет как дома!
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29.01.2021 11:53 Відповісти
"Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне - её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко."

Три армянмна и хохол вершат судьбы РАСИИ!
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29.01.2021 12:24 Відповісти
Забери, забери в родную говень.
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29.01.2021 13:00 Відповісти
Армения-матушка, забери Симоньян)))
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29.01.2021 13:28 Відповісти
С какого лысого это вдруг русский язык стал собственностью ватанов и кремлядей?
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29.01.2021 17:22 Відповісти
Симоньян назвала ватанов терпилами.
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29.01.2021 17:23 Відповісти
З тих пір нічого не змінилось!
Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому" - Цензор.НЕТ 8843
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29.01.2021 18:30 Відповісти
А не подавиться Росія=матушка ( хоча б її задавило)? Он Крим застряг, як їжак в пащеці собаки, ні проковтнути ні виплюнути. Хіба що в дупу засунете ту частину Донбасу. Так він вже і так там "процвітає".
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29.01.2021 18:38 Відповісти
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