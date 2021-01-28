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Новости Политика Украины
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Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к обмену

Украина призывает российскую сторону разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами и готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в Нормандском и Минском форматах.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также призываем Россию разблокировать вопросы, прогресс в которых затормозился на многие месяцы только из-за отсутствия у Кремля политической воли, в частности, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие КПВВ в Золотом и Счастье", - отметил он.

Посол добавил, что Украина полностью поддерживает призыв спецпредставителя ОБСЕ продемонстрировать политическую волю для быстрого достижения договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", начиная со "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

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"Украинская сторона готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в рамках установленных форматов, то есть "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Ми вже міняли всіх на всіх.
Тобто нам віддали кілька чоловік, а ми відпустили всіх, ще і з гарантіями непереслідування за злочини.
А от проти наших в'язнів рашка відкрила кримінальні справи.
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28.01.2021 20:14
+5
При "липецком барыге", каждый год по полтысячи наших ребят доставали из плена. А при квартальном чучеле, обмены - это какой-то нонсенс. Всем на банковой насрать на пленников, зебилы просто писдят наши деньги гигантским количествами.
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28.01.2021 20:13
+4
Взяли очередного языка - пора меняться! Мы вам - языка, пока не раскололся на всю, вы нам - шофера, не имеющего никакого отношения к АТО/ООС, и попавшего к обдроченцам по собственной воле.
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28.01.2021 20:25
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При "липецком барыге", каждый год по полтысячи наших ребят доставали из плена. А при квартальном чучеле, обмены - это какой-то нонсенс. Всем на банковой насрать на пленников, зебилы просто писдят наши деньги гигантским количествами.
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28.01.2021 20:13 Ответить
Ми вже міняли всіх на всіх.
Тобто нам віддали кілька чоловік, а ми відпустили всіх, ще і з гарантіями непереслідування за злочини.
А от проти наших в'язнів рашка відкрила кримінальні справи.
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28.01.2021 20:14 Ответить
Взяли очередного языка - пора меняться! Мы вам - языка, пока не раскололся на всю, вы нам - шофера, не имеющего никакого отношения к АТО/ООС, и попавшего к обдроченцам по собственной воле.
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28.01.2021 20:25 Ответить
...можно даже всех - на зажопное рыло медведчука махнуть, да вкупе бы с криворогим нелохом... Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4018
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28.01.2021 20:26 Ответить
Всех на все и Зеленского тоже?
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28.01.2021 20:27 Ответить
Если бы в тюрьме сидел Медведчук, то москали бы давно согласились на обмен.
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28.01.2021 20:29 Ответить
Оприлюдніть список тих ,,ВСІХ,,. і на кого.
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28.01.2021 20:29 Ответить
P.S.Та хто із тих ,,ВСІХ,, є на сайті ,,Миротворець,,.
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28.01.2021 20:31 Ответить
дістали...завтра нових наловлять
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28.01.2021 21:12 Ответить
С учетом Крыма, Севастополя, ОРДЛО, зарабитчан и гостей в РФ, Беларусь, едящих из Украины в Крым и ОРДЛО по делам , в гости,и т.д. У Раши приблизительно 8,5-9 миллионов потенциальных заложников . Поэтому попытки менять " всех на всех" это не то что не серьезно.. это смешно. Это бесконечный процесс. Потому что обменный фонд у Раши несоизмеримый. Украине даже всего ОПЗЖопаса, "Наших", " Оппа блока" парт. Шария" и прочих не хватит на обмен. Да и политической воли для этого.
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28.01.2021 22:21 Ответить
10% за ОПЗЖ (говорят, что уже 20%) от примерно 30 млн избирателей - это 3млн потенциальных клиентов на обмен с нашей стороны.
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28.01.2021 23:30 Ответить
Украина готова к обмену "всех на всех", вернуть наших военных и жителей ОРДЛО и Крыма оставшихся верными государству Украина, а взамен отдать всех носителей рашен паспортов "второго гражданства" , всех сторонников "русЬкого мира", всю свору ОПЗЖопса в полном составе во главе с куратором Медведчуком, Рабиновичем, Шуфричем, Королевской, Бойко , Левочкиным и компани " Оппа блок с "нашими" Мураева - Добкина и еще многих и многих других. Вот это я понимаю будет обмен " ВСЕХ НА ВСЕХ".
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28.01.2021 22:15 Ответить
 
 