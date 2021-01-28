Україна готова до обміну "всіх на всіх" без додаткових умов, - Цимбалюк
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Україна закликає російську сторону розблокувати процес обміну утримуваними особами і готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у Нормандському та Мінському форматах.
Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми також закликаємо Росію розблокувати питання, прогрес у яких загальмувався на багато місяців лише через відсутність у Кремля політичної волі, зокрема, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ у Золотому та Щасті", - зазначив він.
Посол додав, що Україна повністю підтримує заклик спецпредставника ОБСЄ продемонструвати політичну волю задля швидкого досягнення домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "усіх на всіх", починаючи з "усіх підтверджених на всіх підтверджених".
"Українська сторона готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у рамках встановлених форматів, тобто "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто нам віддали кілька чоловік, а ми відпустили всіх, ще і з гарантіями непереслідування за злочини.
А от проти наших в'язнів рашка відкрила кримінальні справи.