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Новини Політика України
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Україна готова до обміну "всіх на всіх" без додаткових умов, - Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова до обміну

Україна закликає російську сторону розблокувати процес обміну утримуваними особами і готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у Нормандському та Мінському форматах.

Про це заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми також закликаємо Росію розблокувати питання, прогрес у яких загальмувався на багато місяців лише через відсутність у Кремля політичної волі, зокрема, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ у Золотому та Щасті", - зазначив він.

Посол додав, що Україна повністю підтримує заклик спецпредставника ОБСЄ продемонструвати політичну волю задля швидкого досягнення домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "усіх на всіх", починаючи з "усіх підтверджених на всіх підтверджених".

"Українська сторона готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у рамках встановлених форматів, тобто "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

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Топ коментарі
+6
Ми вже міняли всіх на всіх.
Тобто нам віддали кілька чоловік, а ми відпустили всіх, ще і з гарантіями непереслідування за злочини.
А от проти наших в'язнів рашка відкрила кримінальні справи.
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28.01.2021 20:14
+5
При "липецком барыге", каждый год по полтысячи наших ребят доставали из плена. А при квартальном чучеле, обмены - это какой-то нонсенс. Всем на банковой насрать на пленников, зебилы просто писдят наши деньги гигантским количествами.
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28.01.2021 20:13
+4
Взяли очередного языка - пора меняться! Мы вам - языка, пока не раскололся на всю, вы нам - шофера, не имеющего никакого отношения к АТО/ООС, и попавшего к обдроченцам по собственной воле.
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28.01.2021 20:25
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При "липецком барыге", каждый год по полтысячи наших ребят доставали из плена. А при квартальном чучеле, обмены - это какой-то нонсенс. Всем на банковой насрать на пленников, зебилы просто писдят наши деньги гигантским количествами.
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28.01.2021 20:13 Відповісти
Ми вже міняли всіх на всіх.
Тобто нам віддали кілька чоловік, а ми відпустили всіх, ще і з гарантіями непереслідування за злочини.
А от проти наших в'язнів рашка відкрила кримінальні справи.
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28.01.2021 20:14 Відповісти
Взяли очередного языка - пора меняться! Мы вам - языка, пока не раскололся на всю, вы нам - шофера, не имеющего никакого отношения к АТО/ООС, и попавшего к обдроченцам по собственной воле.
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28.01.2021 20:25 Відповісти
...можно даже всех - на зажопное рыло медведчука махнуть, да вкупе бы с криворогим нелохом... Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4018
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28.01.2021 20:26 Відповісти
Всех на все и Зеленского тоже?
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28.01.2021 20:27 Відповісти
Если бы в тюрьме сидел Медведчук, то москали бы давно согласились на обмен.
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28.01.2021 20:29 Відповісти
Оприлюдніть список тих ,,ВСІХ,,. і на кого.
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28.01.2021 20:29 Відповісти
P.S.Та хто із тих ,,ВСІХ,, є на сайті ,,Миротворець,,.
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28.01.2021 20:31 Відповісти
дістали...завтра нових наловлять
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28.01.2021 21:12 Відповісти
С учетом Крыма, Севастополя, ОРДЛО, зарабитчан и гостей в РФ, Беларусь, едящих из Украины в Крым и ОРДЛО по делам , в гости,и т.д. У Раши приблизительно 8,5-9 миллионов потенциальных заложников . Поэтому попытки менять " всех на всех" это не то что не серьезно.. это смешно. Это бесконечный процесс. Потому что обменный фонд у Раши несоизмеримый. Украине даже всего ОПЗЖопаса, "Наших", " Оппа блока" парт. Шария" и прочих не хватит на обмен. Да и политической воли для этого.
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28.01.2021 22:21 Відповісти
10% за ОПЗЖ (говорят, что уже 20%) от примерно 30 млн избирателей - это 3млн потенциальных клиентов на обмен с нашей стороны.
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28.01.2021 23:30 Відповісти
Украина готова к обмену "всех на всех", вернуть наших военных и жителей ОРДЛО и Крыма оставшихся верными государству Украина, а взамен отдать всех носителей рашен паспортов "второго гражданства" , всех сторонников "русЬкого мира", всю свору ОПЗЖопса в полном составе во главе с куратором Медведчуком, Рабиновичем, Шуфричем, Королевской, Бойко , Левочкиным и компани " Оппа блок с "нашими" Мураева - Добкина и еще многих и многих других. Вот это я понимаю будет обмен " ВСЕХ НА ВСЕХ".
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28.01.2021 22:15 Відповісти
 
 