Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук
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Представники РФ і терористичних угруповань "ДНР/ЛНР" з вересня не передають свої списки на взаємний обмін утримуваними особами. Процес як і раніше заблоковано.
Про це глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив у коментарі "Новинам Донбасу", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна на кожному засіданні просила ОРДЛО - дайте списки. Вони під різними приводами блокували", - сказав він.
"Врешті-решт перевели це в гру, яка має дуже похмурий вигляд, тому що починають торгувати живими людьми", - підкреслив парламентар, кажучи про наміри бойовиків віддати деяких громадян України нардепу від ОПЗЖ, куму президента РФ Віктору Медведчуку, тобто в обхід налагодженої процедури обмінів.
Останній обмін утримуваними особами між офіційним Києвом і сепаратистами "ДНР/ЛНР" відбувся 16 квітня 2020 року. На підконтрольну владі територію повернулися 20 осіб. Бойовики отримали в обмін 14 осіб, ще четверо відмовилися їхати в ОРДЛО.
За даними омбудсмена Людмили Денісової, від початку січня кількість незаконно утримуваних українців у полоні бойовиків зросла, і тепер становить 267 осіб.
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Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
Украина криминальная
@cripoinfo
·4 чПроросійська мережа в Україні стає дедалі ширшою, і це ускладнює дипломатичні зусилля щодо Донбасу, - радник Байдена -
1. Вы, мразь, громко и пафосно визжите, подонки, что отдаете тех, кто "ничего плохого не сделал Республикам, не воевал, а также инвалиды, старики".
2. Подонки, ублюдки, говно рода человеческого - а почему вы их тогда вообще захватывали?!!
А не потому ли, что эти обыватели, старики, инвалиды ПОСМЕЛИ возразить, когда вы, свиньи, захватывали их квартиры, машины и т.п., паскуды конченные?
Люди не должны быть заложниками терок политиков!