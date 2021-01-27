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Кравчук (1226) обмен (1233) пленные (1830)

Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук

Представители РФ и террористических группировок "ДНР/ЛНР" с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован.

Об этом глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в комментарии "Новостям Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина на каждом заседании просила ОРДЛО — дайте списки. Они под разными предлогами блокировали", — сказал он.

"В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми", — подчеркнул переговорщик, говоря о намерениях боевиков отдать некоторых граждан Украины нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, то есть в обход налаженной процедуры обменов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию. ФОТО

Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами "ДНР/ЛНР" состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, с начала января количество незаконно удерживаемых украинцев в плену боевиков выросло, и теперь составляет 267 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук о передаче пленных Медведчуку: "Политическое шарлатанство"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Ну наконец-то, через 6 лет даже для замшелого совка доперло, шо террористы торгуют заложниками.
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27.01.2021 21:36
+13
Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9521
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27.01.2021 21:30
+11
не "начинает"...а продолжает! это козырь в руках шантажистов!!! ибо им на своих наплевать а наши...наши стали предметом шантажа и торга в руках у этих долбаных переговорщиков ордло
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27.01.2021 21:15
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А що Зєля? Як там:"хдє-то посєрєдінє"?
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27.01.2021 21:15 Ответить
Чому всі учасники переговорів від терористів досі не оголошені в міжнародний розшук в Україні, ЄС та США? Чому їх банківські рахунки та картки Visa MasterCard досі не заблоковані?
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27.01.2021 21:20 Ответить
таки да Зеля вон 40 миллионами украинцев торгуется как живым товаром.... прям событие и новость нам пофиг.. вы об УКРАИНЕ думайте а то народ за вас подумает....
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27.01.2021 21:26 Ответить
Дякую, але народу з мене вистачить. В 2019 вже відмітився
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27.01.2021 21:29 Ответить
вы уверены НАРОД или НАРИД с ОРЛДО Крыма Израиля России??? мне кажется-- что украинцы не причастны к тому что шут стал Гетьманом...никак...
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27.01.2021 21:30 Ответить
Народ чи нарід - це не має значення. Має значення, що немає громадян, є населення. І його аж 73%
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27.01.2021 21:34 Ответить
вже відзначився.
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28.01.2021 08:51 Ответить
Спитай у тих, за кого голосував. Адже це ти дав їм владу. 😊
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27.01.2021 21:31 Ответить
Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9521
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27.01.2021 21:30 Ответить
Донецкие боевики (по определению шестого президента Украины - «повстанцы») врывались в дома луганских христиан, арестовывали мужчин и с мешком на голове доставляли их в пыточные подвалы. Все ценные вещи, найденные в жилищах служителей, грузились в багажники легковых автомобилей, принадлежащих арестованным христианам, и увозились на продажу в Ростов на Дону.
Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
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28.01.2021 10:04 Ответить
Я це знаю. Добре, що Ви нагадує к про цкюе тис, у кого коротка пам'ять, або для кого війни немає.
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28.01.2021 10:53 Ответить
не "начинает"...а продолжает! это козырь в руках шантажистов!!! ибо им на своих наплевать а наши...наши стали предметом шантажа и торга в руках у этих долбаных переговорщиков ордло
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27.01.2021 21:15 Ответить
Ходят слухи, что окупанты - шлюхи ! Это какой то пазор ! ))
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27.01.2021 21:15 Ответить
хитрожопе комуняче стерво почало косити під патріота
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27.01.2021 21:20 Ответить
Ja NeUmerHerwam ретвитнул(а)









Украина криминальная

@cripoinfo

·4 чПроросійська мережа в Україні стає дедалі ширшою, і це ускладнює дипломатичні зусилля щодо Донбасу, - радник Байдена -
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27.01.2021 21:21 Ответить
Продолжают.
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27.01.2021 21:21 Ответить
Нескоромний обіцяв розповісти причини зриву обміну полоненими.Зачекаємо до 2 лютого.
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27.01.2021 21:24 Ответить
начинают?
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27.01.2021 21:26 Ответить
І хто ж його заблокував? Мабуть, Мертвечук. Звільняв, звільняв та стомився.
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27.01.2021 21:28 Ответить
Русские гниды, объясните.
1. Вы, мразь, громко и пафосно визжите, подонки, что отдаете тех, кто "ничего плохого не сделал Республикам, не воевал, а также инвалиды, старики".
2. Подонки, ублюдки, говно рода человеческого - а почему вы их тогда вообще захватывали?!!
А не потому ли, что эти обыватели, старики, инвалиды ПОСМЕЛИ возразить, когда вы, свиньи, захватывали их квартиры, машины и т.п., паскуды конченные?
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27.01.2021 21:29 Ответить
за чтобы кравчук не брался все в гавно преврашаеться
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27.01.2021 21:31 Ответить
Бездарний звіздобол кравчук, як і всяка комуняцька підлота, може тільки напаскудити у всякому ділі, особливо в Україні.
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27.01.2021 22:18 Ответить
Не зря же Всевеликий Зе за учителя его считает.
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28.01.2021 01:39 Ответить
стоит у него спросить про черноморское параходство
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27.01.2021 21:32 Ответить
Не нужны оркам свои люди. Вы им бабло сразу предлагайте.
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27.01.2021 21:33 Ответить
Віслюк віддав всіх хто був потрібен ***** , тому обміну не буде........
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27.01.2021 21:35 Ответить
Ну наконец-то, через 6 лет даже для замшелого совка доперло, шо террористы торгуют заложниками.
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27.01.2021 21:36 Ответить
Мав великі шанси ввійти в історію, так НІ! вляпався.
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27.01.2021 21:39 Ответить
В історії тільки пісюністів бракувало ))
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28.01.2021 08:58 Ответить
Адіннарот кажете? Піймали облизня і Кравчук, і Зеленський.
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27.01.2021 21:38 Ответить
не починають торгувати людьми, а продовжують
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27.01.2021 21:39 Ответить
Ще кілька років тому було відомо, що брали по 30 тис доларів за бранця.
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28.01.2021 09:02 Ответить
ГАМНО динозавра ПРОСНУЛОСЬ!?
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27.01.2021 21:40 Ответить
***** реагирует на силу и шантажировать заложниками это стиль паРаши. Почему до сих пор нет адекватного ответа??!!!!
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27.01.2021 21:48 Ответить
Перестаньте гады стрелять))))))))))))))))))))
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27.01.2021 21:49 Ответить
И всем где-то посередине сойтись!
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28.01.2021 01:41 Ответить
Слабо. Пора бы уж торговать органами от живых лоюдей.
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27.01.2021 21:59 Ответить
Ще в чеченську війну торгували органами полонених чеченців.
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28.01.2021 09:04 Ответить
ФСБ всегда торговало пленными (заложниками)!
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27.01.2021 22:05 Ответить
Кравчук и Фокин в переговорах по Донбассу лучшиеПредседатель ОПЗЖ говорит
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27.01.2021 22:06 Ответить
Ты же краснопузый хотел сними договариваться
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27.01.2021 22:19 Ответить
всет дуже просто - окупантів треба знищувати насмерть
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27.01.2021 22:20 Ответить
Не надо слушать этого старого парашного *********- вот кого надо было вовремя слышать:
Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8318
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27.01.2021 22:22 Ответить
зачем фото черновола запостил ? он то тут каким боком ? да я помню как все начиналось , Рух и так далее
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27.01.2021 22:46 Ответить
Затем, что тогда вы проголосовали за Кравчука, а сейчас- за Зелю. Клоуны меняются, а дурачьё- никогда. Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1339
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27.01.2021 23:03 Ответить
у нас за кого ни голосуй - все равно , получиш фиг , ента личность для народа ниче не сделала ( хорошего ) , помню добивался он депутаты получили полную неприкосновенность , и добился , программу его партии читал , для меня она популиская ( только независимость ) , а за харчи и деньги ни слова
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28.01.2021 17:05 Ответить
Це ти, діду, почав окупантів називати окупантами!
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27.01.2021 22:33 Ответить
Дошло наконец-то
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27.01.2021 23:36 Ответить
А волю можна у пляху налити - хаба що якихось парочку крапельків за наших героїв?
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27.01.2021 23:47 Ответить
Оце ще смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала". Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівном - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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28.01.2021 09:06 Ответить
Не дал выкупить Мертвечуку - выкупай сам!
Люди не должны быть заложниками терок политиков!
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28.01.2021 10:29 Ответить
Установить блокаду на выдачу пенсий гражданам с оккупированых территорий,воды и электроэнергии,в том числе из Крыма.
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28.01.2021 11:28 Ответить
Надо срочно ему про кравчучку сообщить и про флот,и про головку ядерную, а то только на небесах узнает.
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28.01.2021 12:17 Ответить
 
 