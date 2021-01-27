Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук
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Представители РФ и террористических группировок "ДНР/ЛНР" с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован.
Об этом глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в комментарии "Новостям Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.
"Украина на каждом заседании просила ОРДЛО — дайте списки. Они под разными предлогами блокировали", — сказал он.
"В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми", — подчеркнул переговорщик, говоря о намерениях боевиков отдать некоторых граждан Украины нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, то есть в обход налаженной процедуры обменов.
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Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами "ДНР/ЛНР" состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.
По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, с начала января количество незаконно удерживаемых украинцев в плену боевиков выросло, и теперь составляет 267 человек.
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Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
Украина криминальная
@cripoinfo
·4 чПроросійська мережа в Україні стає дедалі ширшою, і це ускладнює дипломатичні зусилля щодо Донбасу, - радник Байдена -
1. Вы, мразь, громко и пафосно визжите, подонки, что отдаете тех, кто "ничего плохого не сделал Республикам, не воевал, а также инвалиды, старики".
2. Подонки, ублюдки, говно рода человеческого - а почему вы их тогда вообще захватывали?!!
А не потому ли, что эти обыватели, старики, инвалиды ПОСМЕЛИ возразить, когда вы, свиньи, захватывали их квартиры, машины и т.п., паскуды конченные?
Люди не должны быть заложниками терок политиков!