Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций. Санкции вводят против юридических и физических лиц из России.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова.
Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено.
Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского союза, Соединенных Штатов и других государств о введении санкций против России.
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Против Порошенко и Байдена в Украине открыли два новых дела, - адвокат
Отмечается, что уголовное производство зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача
12:24 27.01.2021
Який "вброс"? В прокуратуру?
По заяві деркача відкрили провадження проти діючого Президента Америки та п'ятого Президента України.
На те, на що був здатним і до обрання на державну посаду - і не більше... То була його "стеля", вище якої, - він не зміг зрости...
Виходячи з його інтелекту та менталітету, способу життя, - НАЙБІЛЬШ відповідне його місце в житті - гастролюючий балаган, підмостки клубів, театрів, кабаре...
А найвище з ДОПУСТИМИХ місць - в соціально -політичній ієрархії України - придворний клоун, паяц для задоволення примх олігархів, продюсер ...але не президент держави!
Він - НЕ президент, (бо такі задатки в нього не проявилися і навіть не простежуються)- він дешева та розгульна актриса. Хлопчик для аплодисментів "на біс"... але не сфера державного управління
Бо , виходячи з дуалістичної потреби суспільства "Хліба та видовищ" - він здатний задовольняти лише другу... причому, за ідейним змістом видовищ, - задовольняти потреби в видовищах лише для НЕ патріотичної його частини...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2858971034360390&id=100007425630105
абалдеть!...
но само выражение "санкции против расиси" должно вызывать уважение и даже трепет )))
посмотрим насколько завтра возбудиться рашка))) есть ли там хоть что-то достойное ее гнева))
(цікаво інше...16 га лісів, віддано під забудову...так? а сама деревина? куди подінеться?)
Під засекречено мається на увазі - що ніхто не може знати про введені санкції та про осіб до яких вони застосовані.
"У нас есть такие приборы... Но мы вам про них не расскажем".
Короче, очередной пук ниочем. Кишка тонка.
Думав що із часом Президент та його банда будуть розумнішати а вони деградують на очах.
Серьезно?
Тогда тебе самому хорошо бы поумнеть.
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one 3 ч
Путін витратив понад $600 млрд на підтримку лояльних режимів.
Україна також є у списку ‒ дослідження
Или Народу знать не положено?
Нічого серйозного, якщо засекретили.
Щоб українці не сміялись, як президент воює з агресором.
санкції засекретили
ГОСУДАРСТВО | СР, 2021-01-27 08:35
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Как назначенные президентом чиновники разрушают его карьеру и угрожают обществу. Это уже не первое возвращение к власти чиновников времен беглого Виктора Януковича. argumentua.com/stati/zelenskii-politicheskoe-************