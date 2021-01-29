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Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про введення персональних санкцій. Санкції вводять проти юридичних і фізичних осіб із Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данилова.

Однак сам санкційний список в Офісі президента не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО - засекречене.

Міністерство закордонних справ України поінформувало партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів та інших держав про введення санкцій проти Росії.

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Топ коментарі
+27
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 142
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28.01.2021 21:31
+23
прилетел волшебный пендель из госдепа? думаю поздно.
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28.01.2021 21:26
+18
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 4307

абалдеть!...
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28.01.2021 21:27
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прилетел волшебный пендель из госдепа? думаю поздно.
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28.01.2021 21:26 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 142
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28.01.2021 21:31 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Санкціі додают а експорт-імпорт збільшується ,диво дивне !!!!))))
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28.01.2021 21:46 Відповісти
мабудь в списку потенціальні покупці "гумористичних шоу" зелених
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28.01.2021 21:50 Відповісти
сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено...
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29.01.2021 02:50 Відповісти
Это примитивное камлание, направлено на слабый ум порохобота. Очень простой приём пропаганды. Путин не называет фамилию Навального, что бы она не звучала рядом с его собственной. Здесь обратная ситуация. Миньёны Порошенко приплетают его фамилию рядом с фамилией президента США. Что бы добавить значимости облажавшемуся политикану. Глупо? Несомненно! Но порохобот хавает.))
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28.01.2021 21:51 Відповісти
Інформацію з ватного канала ватний "мозок" подужає? Чи знову танці з бубнами і воланням: "Авыдокажите, выфсьовретИ!!!"?
Против Порошенко и Байдена в Украине открыли два новых дела, - адвокат


Отмечается, что уголовное производство зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача
12:24 27.01.2021

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28.01.2021 22:40 Відповісти
Де ж ти був, коли Господь мізнки роздавав?
Який "вброс"? В прокуратуру?
По заяві деркача відкрили провадження проти діючого Президента Америки та п'ятого Президента України.
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28.01.2021 23:24 Відповісти
лапоть, а ты тупой
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28.01.2021 23:51 Відповісти
На що виявився здатним ЗЕ?

На те, на що був здатним і до обрання на державну посаду - і не більше... То була його "стеля", вище якої, - він не зміг зрости...

Виходячи з його інтелекту та менталітету, способу життя, - НАЙБІЛЬШ відповідне його місце в житті - гастролюючий балаган, підмостки клубів, театрів, кабаре...

А найвище з ДОПУСТИМИХ місць - в соціально -політичній ієрархії України - придворний клоун, паяц для задоволення примх олігархів, продюсер ...але не президент держави!

Він - НЕ президент, (бо такі задатки в нього не проявилися і навіть не простежуються)- він дешева та розгульна актриса. Хлопчик для аплодисментів "на біс"... але не сфера державного управління

Бо , виходячи з дуалістичної потреби суспільства "Хліба та видовищ" - він здатний задовольняти лише другу... причому, за ідейним змістом видовищ, - задовольняти потреби в видовищах лише для НЕ патріотичної його частини...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2858971034360390&id=100007425630105
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28.01.2021 22:15 Відповісти
А він і лишився в своєму амплуа-лялька кремлівського балагана !!!)))
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28.01.2021 22:22 Відповісти
ДАВНО НУЖНО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ -- ОДИН на двух стульях сидел . второй вообще на шпагате ТВАРИ у ВЛАСТИ Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 9426
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29.01.2021 06:48 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 4307

абалдеть!...
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28.01.2021 21:27 Відповісти
а что так всё засекретили Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 1241
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28.01.2021 21:28 Відповісти
бо там наверное какие-то незнакомые шестерки))))
но само выражение "санкции против расиси" должно вызывать уважение и даже трепет )))
посмотрим насколько завтра возбудиться рашка))) есть ли там хоть что-то достойное ее гнева))
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28.01.2021 21:30 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 5514
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28.01.2021 21:31 Відповісти
Там чистый лист бумаги..
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28.01.2021 21:37 Відповісти
а здогадайтесь, за які заслуги

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 9957
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28.01.2021 21:37 Відповісти
а шо тут здогадуватись - усе є в тексті... (вочевидь заслуги немалі)
(цікаво інше...16 га лісів, віддано під забудову...так? а сама деревина? куди подінеться?)
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28.01.2021 21:45 Відповісти
Кули-куди? Бобри з'їдять. Вони такі самі ненажери, як оті миші в Госрезерві!
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28.01.2021 21:53 Відповісти
так-так! не подумав))) дійсно...)))
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28.01.2021 21:56 Відповісти
Нельзя больше держать гниду зельца на должности ПРезидента Украины. Уйди сам, сволочь, не заставляй людей делать Майдан!
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28.01.2021 21:27 Відповісти
(глисты никогда сами не покидают организм))))
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28.01.2021 22:06 Відповісти
Организьма нет - есть быдло, наделенное избирательным правом, но оно же и порвет на кровавые тряпочки этого урода, в силу своего и его быдлячества, если эта гнида срочно не уйдет сама.
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28.01.2021 22:49 Відповісти
Тест санкцій звучить так: "Ввести санкції проти "засекречено".

Під засекречено мається на увазі - що ніхто не може знати про введені санкції та про осіб до яких вони застосовані.
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28.01.2021 21:29 Відповісти
Лігою сміха давитиме кацапів?
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28.01.2021 21:31 Відповісти
решил подлизать Байдену плешивый, но ничего у него из этого не выйдет, там уже знают кто такое ЗЕ
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28.01.2021 21:31 Відповісти
Джо приступил к наведению порядка ! Это - радует !
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28.01.2021 21:32 Відповісти
Про "Белую книгу" СВР https://www.youtube.com/watch?v=scZctQW8i2E
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28.01.2021 21:33 Відповісти
Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено.

"У нас есть такие приборы... Но мы вам про них не расскажем".
Короче, очередной пук ниочем. Кишка тонка.
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28.01.2021 21:34 Відповісти
та успокойтесь , в секретной части разрешили повалий лободе лорак и гею киркорову выступать в Украине, а сердючке и кварталу в рашке.
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28.01.2021 23:50 Відповісти
мелко плывешь-бери выше:сериал "Сваты" разрешить к просмотру не только в Украине,но и для африканских и австралийских племен аборигенов!!!а то жрут червей без приобщения к мировой кинокультуре
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04.03.2021 19:11 Відповісти
А що конкретно він увів хоч сам знає?А якщо йому підсунули на підпис санкцію не пускати течію Дніпра в бік кацапії?
Думав що із часом Президент та його банда будуть розумнішати а вони деградують на очах.
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28.01.2021 21:35 Відповісти
Думав що із часом Президент та його банда будуть розумнішати

Серьезно?
Тогда тебе самому хорошо бы поумнеть.
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28.01.2021 21:37 Відповісти
Іноді і дураки навчаються але до влади прийшли не дурні і із певними намірами.
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28.01.2021 21:45 Відповісти
Вони не прийшли, іх привели до влади,з певною метою !!!))))
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28.01.2021 21:51 Відповісти
Це однозначно.Думаю що хтось із олігархів ще і виграв не один міліард на ставці.
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28.01.2021 21:53 Відповісти
Зелена пліснява,це лялькі кремлівського балагана ,здійснюється кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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28.01.2021 21:55 Відповісти
Только дураки выбирают в президенты дураков, а потом ждут, что они поумнеют.
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28.01.2021 22:31 Відповісти
ну прямо сансіонисти..
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28.01.2021 21:36 Відповісти
Больше всего мне интересен этот "секрет". Неужели метрвечука на расею вышлют секретной бандеролью? Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2029 Вова, не томи. Удиви нас! На сцене ты такой смелый был!
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28.01.2021 21:38 Відповісти
та сцыкотно гнусавому снова извиняться перед каДыркиным
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28.01.2021 22:14 Відповісти
...ты лучше мендельше или зеЛенке вводи, шимпанЗЕ Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 5243 Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7798
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28.01.2021 21:39 Відповісти
А чего засекретили? Продал рашистам 95 квартал и Сватов что ли?
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28.01.2021 21:40 Відповісти


NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one 3 ч

Путін витратив понад $600 млрд на підтримку лояльних режимів.
Україна також є у списку ‒ дослідження
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28.01.2021 21:40 Відповісти
Бубочка секретно борзонул? А-ха-ха!!
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28.01.2021 21:41 Відповісти
Неплохо бы и Народу Украины узнать содержание этого документа...
Или Народу знать не положено?
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28.01.2021 21:44 Відповісти
Цьому народу достатньо 2 кг гречки і бутиль самогону, а не якась політика.
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29.01.2021 10:06 Відповісти
. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено. Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1321 Наверное разрешают секретно кремлёвскому Фюреру посетить офис АП, предварительно открыв филиалы ФСБ по городам Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3244764
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28.01.2021 21:44 Відповісти
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4647 Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4289
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28.01.2021 21:48 Відповісти
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4010
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28.01.2021 22:00 Відповісти
А ты зачем этого ****** запостил?
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28.01.2021 23:45 Відповісти
Неужели Зеленский ввел санкции против Путина? Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2080
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28.01.2021 21:46 Відповісти
А хто такая эта "путина", *****, што-ль ??? Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1847
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28.01.2021 21:47 Відповісти
Що ж там за санкції.
Нічого серйозного, якщо засекретили.
Щоб українці не сміялись, як президент воює з агресором.
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28.01.2021 21:46 Відповісти
Це лише чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))
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28.01.2021 21:49 Відповісти
Наркоман разбушевался !!! Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7407
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28.01.2021 21:46 Відповісти
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4193
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28.01.2021 21:47 Відповісти
Настільки відверте чмо навіть тролити в западло ...
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28.01.2021 21:48 Відповісти
Агент кремля - проти кремля? Песики в ступорі. )
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28.01.2021 21:49 Відповісти
Список санкцій в студію, чи ти в ступорі?
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28.01.2021 22:00 Відповісти
Список санкций в студию! А то, вместо санкций, бубос айкосный вовсю торгует с рашей.
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28.01.2021 21:49 Відповісти
От вже покручі "кому не знаю кому, за что не знаю за что". Думаю "засекретили" те чого нема, а лохи як персонажі Леся мають "шукати те чого нема щоб довести що його не існує". Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2814
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28.01.2021 21:51 Відповісти
санкції настільки смішні, і щоб з них не реготали,
санкції засекретили Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 656
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28.01.2021 22:02 Відповісти
Кремлівський агітпроп продовжує ліпити з віслючка затятого біндеровца ,завзятого русофоба !!! Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!!)))
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28.01.2021 22:03 Відповісти
Тобто коментувати нема чого.
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28.01.2021 22:03 Відповісти
Ось і мажорний акорд, а ви пісюніст, пісюніст.
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28.01.2021 22:08 Відповісти
санкции против лиги смеха и зеленского за продажу прав трансляций на СТС будут?)))
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28.01.2021 22:19 Відповісти
Просто нет никакого списка, - сказка для зелуп))))
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28.01.2021 22:21 Відповісти
А был ли на самом деле "мальчик"?
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28.01.2021 22:24 Відповісти
Не смішіть мої чоботи.
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28.01.2021 22:24 Відповісти
Секретні санкції. Якщо хто порушить - ніхто не дізнається.
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28.01.2021 22:26 Відповісти
Звездную пыль не будем закупать у раши...
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28.01.2021 22:26 Відповісти
В списке юридических лиц "Общество с ограниченной ответственностью ''Русское радио Иваново'''.

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7993
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28.01.2021 22:45 Відповісти
Зеленский. Политическое самоубийство

ГОСУДАРСТВО | СР, 2021-01-27 08:35

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4576Версия для печати

Как назначенные президентом чиновники разрушают его карьеру и угрожают обществу. Это уже не первое возвращение к власти чиновников времен беглого Виктора Януковича. argumentua.com/stati/zelenskii-politicheskoe-************
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28.01.2021 23:08 Відповісти
этот зеля прямо безпредельщик какой то! вот это санкции!!! неужели всё так далеко зашло и всё так серьёзно это ж офигеть можно!!!! это и есть план "Б"? да это круто! вместо стены и рва с крокодилами какую то куйню выдумываете.... думаете в рашке от этих санкций все сразу о б о с рались??? как бы не так.... сидят и думают какие в Киеве дебилы.....
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28.01.2021 23:43 Відповісти
хорошо. правильно. ну, и зрадулька, конечно же.
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29.01.2021 03:23 Відповісти
В санкционый список внести всё население раиси.
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29.01.2021 06:20 Відповісти
Секретные санкции? Это конечно очень эффективно и нестрашно совсем.
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29.01.2021 08:57 Відповісти
а шо ж там за санкції?. дай угадаю.. росіянам заборонено говорити на мові?. нє?. козаку заборонили скуплятися в АТБ?. не вгадав?. тоді навіть боюся уявити..
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29.01.2021 09:05 Відповісти
Шо там про ермака, в санкциях?
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29.01.2021 10:32 Відповісти
 
 